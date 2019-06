KRITISK: – Vi må stille oss spørsmålet om det er greit at dine og mine penger, enten det er skattepenger eller for eksempel foreldrebetaling i barnehage, skal gå til profitt som forsvinner ut av landet til selskaper som er registrert i skatteparadis, skriver Masud Gharahkhani. Foto: Ole Martin Wold

Debatt

Nei til profitt på velferd

Det er flere grunner til at Arbeiderpartiet sier nei til privatisering og kommersialisering av velferden.

Masud Gharahkhani, stortingsrepresentant (Ap)

Det første, og viktigste, er at vi får bedre kvalitet på tjenestene. Trygge ansatte som kan få erfaring og kunnskap, og som engasjerer seg i jobben sin. Ikke utrygge ansatte som ikke vet hva som venter - om de fortsatt har jobb og hvilke lønns- og pensjonsvilkår som skal gjelde.

I det offentlige kan vi utvikle kompetanse over tid og tenke langsiktig, i stedet for å jage mot å vinne neste anbud. Ny kunnskap blir ikke en forretningshemmelighet og et konkurransefortrinn, men noe som kan deles med andre slik at flere får nytte av det.

«Sterkere fellesskap» - Arbeiderpartiets budskap - handler om at vi må ta vare på hverandre. I familien. I kommunen. I Norge. Vi er på vårt beste når vi løser de store oppgavene sammen. Har du barnehageplass, er denne finansiert gjennom foreldrebetaling og tilskudd fra kommunen. Skolen er gratis fordi vi spleiser på kostnadene over skatteseddelen. Trenger du omsorg, hjemme eller på sykehjem, skal ikke størrelsen på lommeboka avgjøre hvilket tilbud du får. Det er ingen som spør etter forsikringspapirer i akuttmottaket på sykehuset.

Det andre er at vi som samfunn får billigere tjenester ved at det offentlige har ansvaret. Isolert sett kan prisen fra en kommersiell aktør i en anbudskonkurranse for en tjeneste i utgangspunktet være lavere enn ved offentlig drift. Men hva skyldes det?

Ofte ser vi at prisen kuttes fordi pensjonen til de ansatte kuttes - som da ISS vant anbudet og tok over renholdet i Forsvaret. Og det er kostnader ved kontroll og anbudsprosesser - som da Austevoll kommune måtte opprette tre stillinger for å administrere konkurranseutsettingen. Og dersom det kommersielle selskapet går overende må fellesskapet stå klare til å ta over - slik som i renovasjonsskandalen med selskapet RenoNorden. Eller at lønna er lavere hos de private - slik som blant sykepleierne ved private sykehjem i Oslo som tjener 80.000 kroner mindre enn ved de kommunale sykehjemmene.

Vi må også stille oss spørsmålet om det er greit at dine og mine penger, enten det er skattepenger eller for eksempel foreldrebetaling i barnehage, skal gå til profitt som forsvinner ut av landet til selskaper som er registrert i skatteparadis? Arbeiderpartiet mener penger til velferd skal gå til velferd, ikke profitt. Hvorfor skal skattepengene som betaler for velferd, gå til investorer framfor bemanning og kompetanse?

Høyre-regjeringa mener flere kommunale velferdstjenester skal utsettes for konkurranse og kommersialiseres. Erfaringene av denne politikken er ofte dårlig. Austevoll, der Frp privatiserte eldreomsorgen. Nå skrotes dette. Fordi kommunen gjør det bedre og billigere selv. Eller Kragerø, der Ap-ordfører Jone Blikra var tidlig ute med å kaste skandaleselskapet RenoNorden ut av kommunen og sørge for søppelhenting i kommunal regi fordi leverandøren hadde lagt inn ett underbud de ikke greide levere på. Og nå skal maten til de eldre lages i Kragerø fremfor å bli frakta over fjellet i plast fra Bergen. Eller i Sarpsborg der kommunen driver et svært effektivt og kvalitetsbevisst verksted som leverer tjenester betydelig billigere enn hvis de skulle privatisert tjenestene. Likevel har Høyre og Frp, av uforståelige grunner, bestemt seg for at billig og bra - nei det skal vi ikke ha i Sarpsborg, det må privatiseres.



Undersøkelser viser at folk blir stadig mindre positive til konkurranseutsetting. Folk vil ha god offentlig velferd for alle. Det får du hvis du stemmer Ap ved høstens valg.

Publisert: 29.06.19 kl. 08:38 Oppdatert: 29.06.19 kl. 09:20