Hjerteskjærende hjerteløshet

Anne og Anders Holch Povlsen mistet tre av sine fire barn i terroren på Sri Lanka. Terroristene sparer ikke engang uskyldige unger.

Det tok mer enn et døgn før myndighetene på Sri Lanka sa noe om hvem de mener kan ha ansvaret for terroren i landet første påskedag.

Lite er mer ødeleggende for omdømmet enn «hellig krig».

Men det virker uvegerlig som jihad har nådd Sri Lanka, øya kjent for sine moderate muslimer og nyvunnen fred.

Jihadister må sies å være siste sort. Folk med forvirrede drømmer om et kalifat og hensynsløse selvmordsangrep. De varsler ikke før de angriper. De går etter sivile, annerledes troende, barn.

Og på grunn av denne forrykte, ekstreme ideologien, er tre danske barn tragisk nok blant de nesten 300 dødsofrene i terroren som rammet flere steder i landet samtidig. En åtte år gammel gutt fra Bangladesh er også bekreftet drept.

Det er ingen mening i slikt.

– Det er over min fatteevne hva som får gjerningsmennene til å begå disse massakrene, skriver den danske politikeren Naser Khader på Facebook.

Siden 9/11 har antall selvmordsangrep i verden gått opp. På 1990-tallet var det kanskje 20 i året. Mange av dem for øvrig på Sri Lanka, hvor De tamilske tigerne brukte selvmordsbombere. På 2000-tallet steg antallet til mellom 250 og 550 årlige angrep på verdensbasis, ifølge databasen til Universitetet i Chicago.

Den viser også at selvmordsangrep kommer i bølger, at de gjerne er arrangert av organisasjoner som vil tvinge vekk fiender fra et område de ser på som sitt. Angrepene har vist seg å være effektive mot en overlegen motstander.

Men å gå etter fredelige kristne, en minoritet på Sri Lanka?

En trosretning som fortsatt i dag i 2019 er avhengig av terror og frykt for å overleve, må være en svakt fundert tro.

Og turister?

Kanskje fordi ekstremistene også er sine egne PR-agenter. Et angrep der utlendinger er blant ofrene, får større oppmerksomhet.

På Sri Lanka er buddhistene i stort flertall. Kristne og muslimer har levd fredelig. Muslimer på Sri Lanka fordømmer da også terroren.

Når syv selvmordsbombere slår til på Sri Lanka, mistenker eksperter derfor støtte utenfra.

Det er dårlig nytt på øya hvor muslimer ikke har drevet med terror.

Det har riktignok vært sammenstøt også etter at freden kom. Islamister har forsøkt å ødelegge Buddha-statuer, mens buddhister har brent ned muslimske hjem og moskeer. Kristne rapporterte 86 hendelser med diskriminering, trusler og vold i fjor, ifølge Reuters.

Mer vold var det siste landet trengte. For turistene har oppdaget Sri Lanka de siste årene. Landet er da også noe ganske annet enn en dårlig kulisse bygget opp for turister i et landskap uten historie.

Sri Lanka er en kulturnasjon. Innfløkte vanningssystemer og veldige pyramider er blant bragdene oldtidsmenneskene bygde her. På toppen av Adamspiggen finner du fotavtrykket til Buddha – eller enn annen religiøs storhet etter ditt valg.

Investorene har også fått økt interesse for landet, økonomien har vokst. Ifølge det globale demokratiprosjektet V-dem er Sri Lanka et av de landene i verden hvor demokratiet har gjort størst fremskritt de siste årene.

To millioner besøker landet årlig. Med på lasset har de fått ekstreme muslimer. Og slik terroristene ødela for Tyrkia, Egypt og andre populære reisemål og religiøse helligdommer, gjør de det altså på nytt.

«Perleøya», kalte tamilene Sri Lanka. «Landet uten sorg», sa kineserne. Araberne snakket om «Gledens øy», et navn de rappet fra persernes «Serendip», som senere ga opphav til det engelske ordet «serendipity».

Det finnes ikke noe godt, norsk ord for det, men vi kan prøve med griseflaks eller lykketreff.

Og håpet fremover må være at Sri Lanka kommer over dette og at landet blir kommende års store reisemål. Det kan være verdt å minnes at buddhistenes første bud sier at man ikke skal drepe noe levende vesen. Og at buddhismen er sett på som den minst voldelige av verdensreligionene.

Nå vet vi at de fleste mennesker kan bli voldelige, det holder å nevne den mangeårige borgerkrigen på øya.

Men det er klart overbevisning betyr noe.

Myndighetene bør få internasjonal hjelp til å oppklare terroren. Muslimene på øya må fortsette å ta skarp avstand fra terroren. Religiøse ledere og forgrunnsfigurer i sivilsamfunnet må stoppe krefter som forsøker å eskalere splittelsen. Bakmennene må stilles for retten.

I Tyrkia har turismen tatt seg opp nå. I Egypt snorkler turistene igjen i Rødehavet.

Og Sri Lanka vil med tid og stunder igjen bli Sirendip.

