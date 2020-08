OLJEFONDET: – Fra et bransjeperspektiv er det ingen tvil om at Norges Banks valg av Tangen var basert på en god faglig vurdering. Om Tangen er godt kvalifisert og bedre enn alle andre søkere, hvorfor skal han da ikke tiltre, spør kronikkforfatteren. Foto: Krister Sørbø

Politisk og juridisk uforstand

Dersom det pågående bråket skulle føre til at Nicolai Tangen ikke tiltrer stillingen eller at det blir endringer i ledelsen for Norges Bank, vil det sette tilliten til både oljefondet og sentralbanken flere år tilbake.

OLE JACOB SUNDE, styreleder i Schibsted ASA, og styreleder i Formuesforvaltning AS

Jeg har med stigende forundring fulgt hendelsene i kjølvannet av utnevnelsen av ny sjef i oljefondet (NBIM). Debatten har særlig foregått på den juridiske og politiske arenaen med media som heiagjeng. Alle uttaler seg med stor selvsikkerhet, men få eller ingen har kompetanse fra det saken dreier seg om; internasjonal forvaltning av kapital. Det rammer Tangen på urimelig vis. Men blir det tatt til følge vil det også ramme enhver fremtidig leder og svekke kandidatlisten til oljefondets ledelse.

Nicolai Tangen har bygget opp AKO parallelt med at jeg har bygget opp Formuesforvaltning. Jeg har derfor fulgt hans ferd i kapitalforvaltning som bransjekollega gjennom de siste 20 årene. Tangen har evnet å trekke til seg dyktige fagfolk fra ulike felt og skapt en unik og ledende forvaltningsbedrift i Europa.

Gjennom AKO har Tangen opparbeidet en grundig forståelse av internasjonal finans og en spesiell innsikt i hva som kreves for å lykkes innen langsiktig aksjeforvaltning. Fra et bransjeperspektiv er det derfor ingen tvil om at Norges Banks valg av Tangen var basert på en god faglig vurdering.

Om Tangen er godt kvalifisert og bedre enn alle andre søkere, hvorfor skal han da ikke tiltre? Interessekonflikter er den ene motforestillingen. Det oppstår når du i kraft av din posisjon kan oppnå en personlig fordel. Interessekonflikter finnes overalt i samfunnet, også i politikken og næringslivet.

Et viktig poeng med interessekonflikter er at de som er aktive og dyktige, skaper verdier og har mange engasjement, er mer utsatt for latente konflikter. Om politikerne virkelig mener at alle tenkelige konflikter skal elimineres, vil de samtidig eliminere flesteparten av kvalifiserte kandidater til stillingen. Ikke bare Tangen, men også alle andre søkere med relevant erfaring fra bransjen. For uansett hva disse kandidatene beholder eller selger av private midler, ville de kunne ha tenkbare interessekonflikter.

Tenkbare er brukt med hensikt, for selv om det kunne tenkes at det fantes en konflikt er det langt derfra til å oppnå en fordel. Først må vi være klar over at Tangen (eller andre i hans sted) ville begå en straffbar handling om han skulle bruke sin posisjon for å berike seg selv. Det er også uklart hva motivet skulle være, neppe økonomisk vinning. Verd å merke seg er at media har saumfart hans bakgrunn i flere måneder og ikke funnet klanderverdige forhold. Tangen har etikken i orden.

Dernest, selv om Tangen allikevel skulle prøve å bryte lover og regler, er det for meg som fagperson uklart hva han skulle gjøre. Informasjon må kunne brukes. NBIM har en annen oppgave enn AKO og det store forskjeller i forvaltningsmetodikk og beslutningsprosesser og det er i praksis ikke lett å skjønne hvordan Tangen skulle kunne lure systemet.

Oljefondet har klare og stramme rammer for sin aksjeforvaltning som fører til at en stor del av porteføljen er nært knyttet til indekser. Dette gir ingen informasjon av verdi for AKO. Noe av oljefondets kapital er plassert hos aktive forvaltere, men her finnes ikke beslutningsgrunnlaget for et aksjevalg i NBIM, i alle fall ikke før i ettertid hvor en mulig informasjon vil ha mistet sin verdi. Interessekonflikt som følge av informasjonsmisbruk blir en teoretisk øvelse uten praktisk og faglig forankring.

I tillegg har NBIM som enhver profesjonell forvalterbedrift gode rutiner for håndtering av interessekonflikter og etter alt bråket rundt Tangen kan vi alle være sikre på at dette arbeidet vil stå høyt på agendaen også fremover.

Det andre som blir holdt mot Tangen er at han har plassert midler i skatteparadis. Her forholder ikke politikerne seg til lovverk de selv har vedtatt. Det er ikke forbud for norske bedrifter og privatpersoner å plassere penger i stiftelser og fond som er registret i skatteparadis, heller ikke for NBIM.

Mange titusener av nordmenn har investert kapital i fond som er registret i skatteparadiser. Det sentrale er at slike plasseringer, som alle andre formuesgjenstander, må inngå i selvangivelsen og derved rapporteres til norske skattemyndigheter. Ved ansettelsen vil Tangen bo i Norge, oppgi alle sine verdier og skatte av dem her i landet.

Vi må derfor skille mellom hva som er lovlig og hva som er en politisk målsetning. Det er helt legitimt at norske politikere er skeptiske til skatteparadiser. Jeg er også det. Mange av oss har lenge ment at norske politikere har gjort for lite for å påvirke omlegninger i det internasjonale skatteregime (både nullskatt for multinasjonale selskaper, uheldig bruk av skatteparadiser, med mer).

Men denne politiske målsetningen må ikke sammenblandes med krav til personer i embetsverket. Nå står politikerne i fare for å sette krav til en leder av NBIM eller andre offentlige stillinger som er strengere enn norsk lov og dertil tjener en spesifikk politisk hensikt.

Avslutningsvis, mange politikere har snakket om at norsk anseelse i utlandet ville bli svekket ved ansettelse av Tangen. Det er stikk motsatt. Gjennom mine kontakter i internasjonal finans kan jeg rapportere at ansettelsen har vekket beundring i utlandet.

Det som derimot ville svekke vår anseelse er om det pågående bråket skulle det føre til at Tangen ikke tiltrer stillingen eller at det blir endringer i ledelsen for Norges Bank, begge deler på grunn av politisk uforstand. Det ville sette tilliten til både oljefondet og sentralbanken flere år tilbake.

