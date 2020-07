SVARER: Nils Kristen Sandtrøen.

Et mer rettferdig Norge!

Arbeiderpartiet vil ha et mer rettferdig Norge med mindre forskjeller: mellom høy og lav, mellom by og land. Da må folk få jobb, og arbeidsplassene må komme i hele landet. Det krever en langt mer aktiv og bevisst statlig næringspolitikk for økt verdiskaping.

Nils Kristen Sandtrøen, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet

Det var hovedpoenget i mitt innlegg «Halve folket i arbeid» (VG 24/7). Svaret fra Høyres Margret Hagerup (28/4) bekrefter inntrykket mange sitter med av høyreregjeringen:

1. De nekter å endre på dagens politikk som øker forskjellene mellom folk.

2. «Goddag mann økseskaft»-svar om at ting går bra i alvorlige samfunnsspørsmål, når de mest sentrale tallene fra SSB viser at det er feil.

Et eksempel på det siste, er Hagerups feilaktige påstand om at Norge før pandemien ble mindre oljeavhengig.

Ja, dette var statsminister Solbergs uttalte mål da hun tiltrådte, og det er beviselig en av hennes største fiaskoer. Handelsunderskuddet utenom petroleum har blitt mer enn 100.000 millioner kroner mer negativt under Solberg. Denne utviklingen vil naturligvis gjøre oss til et fattigere land på sikt om den forsetter.

