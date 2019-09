Kommentar

Dette flyr ikke, Siv

Valgkampen har vært helsprø. På tampen tilbyr Frp noe velkjent. Men velgerne bryr seg neppe.

Årets valgkamp, altså! En bompenge-bombe detonerte uten at vi så det på radaren. Og vi fikk en regjering som gikk med cyanidpillen under tungen, tre uker før valget.

Frp er i det minste trygt og forutsigbart.

Denne gangen er det Frp-leder selv Siv Jensen som drar innvandringskortet. Hun advarer mot «snikislamisering» i et innlegg i VG. Akkurat som hun gjorde for første gang for ti år siden.

Jeg liten tro på at det kommer til å fungere.

Den gangen var det straight flush. Frp gjorde sitt beste valg noensinne og ble Norges nest største parti, kun slått av Arbeiderpartiet. Mellom hver femte og fjerde velger stemte Frp.

I år ligger Frp an til å miste de fleste av de velgerne. På de nasjonale målingene er bare en tredel av velgerne fra 2009 igjen.

Det hjelper litt at Støre sliter. Men sosialdemokratiets fall er en del av en langvarig, internasjonal trend som Aps partileder tross alt ikke får gjort all verden med.

Søsterpartiene til Frp i Europa derimot, de må bruke vadere der de vasser rundt i velgere. Det er fest på høyresiden. Unntatt for Frp. De kommer til buffeten, men har med seg bare rosiner.

Det er litt stusslig å være Frp.

DRAR INNVANDRINGSKORTET: Frps Siv Jensen og Sylvi Listhaug. Foto: Therese Alice Sanne

Når Jensen prøver å mobilisere velgerne på innvandringsmotstand, har hun med seg nestleder Sylvi Listhaug som sin lille hjelper.

For Listhaug er rå på dette. Hun er i full gang og krever et tak på sosialhjelp på grunn av somaliere og sier nei til båtmigranter i solnedgang.

Det er harry nok til at folk på motsatt hold raser. Og Listhaug kan få være martyr i noen tiltrengte dager.

Perfekt så langt.

Partiet fikk sitt gjennombrudd i 1987 da innvandring for første gang ble en viktig valgkampsak. Rett før kommunevalget leste partileder Carl I. Hagen opp et brev der det sto at islam skulle overta Norge, skrevet av Mohammad Mustafa.

Brevet ble avslørt som falskt. Frp fikk masse oppmerksomhet. Og til tross for at brevet var et falsum, tredoblet partiet oppslutningen.

I valget to år etterpå, angrep Hagen lettsindige og uansvarlige alenemødre. Til stor oppstandelse. Også det valget gikk svært godt for Frp.

Etter valget i 1995, takket Carl I. Hagen Dagbladet for hjelpen. Avisen hadde i valgkampen avslørt at Frps Øystein Hedstrøm var en av deltagerne på et hemmelig rasistmøte på Godlia i Oslo. Skandalen var komplett. Hagen svarte med rasende angrep på pressen og klarte å gjøre seg til et offer for pressens usakligheter.

Frp gjorde et godt valg.

Det er altså ikke rart de prøver. Men dette virker ikke hver gang.

I valgkampen i 1999 ble Frps Vidar Kleppe og den samme Øystein Hedstrøm sendt landet rundt med sitt budskap om kriminelle og voldelige innvandrere. De sanket stemmer på fremmedfrykt, samtidig som Carl I. Hagen skulle være sakligheten selv, og fordømte rasisme og diskriminering.

Frp talte bevisst med to tunger i en opinion der større grupper var blitt vennligere stilt til innvandring. Slik prøvde de å sanke stemmer i flere leire samtidig. Men Frp ble utropt til en av valgets tapere.

Også i år er befolkningen problemet. Velgerne er ikke opptatt av innvandring. I tillegg er opinionen gått i en mer innvandringsliberal retning.

Frps beste sak er blitt en ikke-sak. Partiet trenger en ny sak de kan skille seg ut med. Og bompenger er tatt.

Partiet som stadig har blitt innhentet av tidsånden, har etter tur lagt vekk sine angrep på samer, nordlendinger, alenemødre og homofile.

Fremover peker miljøsaken seg ut. Dette er en sak partiet kan ha alene. Og på klimamotstand er det nok fortsatt en del å hente i befolkningen.

I Tyskland har høyrepopulistene i AfD, som først var imot EU, senere innvandring, gjort seg store på å latterliggjøre De grønne og klimasaken, selv om miljø ikke har opptatt partiet nevneverdig før.

Også i Norge går Sylvi Listhaug i debatter med klima som tema. MDG er blitt en slags drømmemotstander.

Partiets nestleder har begynt å kritisere vindmøller, i tillegg til elbiler.

Det gjør hun mens Frps egne statsråder sitter og deler ut elbilsubsidier og legger opp til vindmølleutbygging. Så vidt jeg vet, kjører Listhaug elbil selv, og. Men det vil hun vel kanskje ikke ha så mye snakk om.

Det må smerte henne og deler av Frp at de er limt fast i en borgerlig regjering, samtidig som bølgen av elite-kritikk har veltet inn over landet.

Det var jo Frp som skulle surfe på den bølgen.

Partiet har altså svært mye å ta igjen når de en dag kommer i opposisjon.

Men det er ikke gitt at innvandring blir den store saken når Frp kommer tilbake i fri dressur. Det kan like gjerne være klima Frp jazzer seg opp over bare de kommer seg ut av den klamme ansvarligheten.

De vil selvsagt bruke alt det de kan.

For at de trauste folkene i Senterpartiet skulle stikke av med all moroa, det kan de ikke la skje en gang til.

