KRITISK: – Er vi blitt for godt vant? Jeg skulle likt å se noen andre land i verden gi fulltidsstudenter stipend for tapte inntekter fra en jobb de ikke lenger trenger, skriver Martine Berg Melfald.

«25 under 25»: Studentenes krisepakke er en god løsning

Det har vært rettet mye kritikk mot regjeringens krisepakke for studenter som ble lansert i går. Jeg er student som er avhengig av deltidsjobb for å få økonomien til å gå rundt. Dette er hvorfor jeg likevel mener regjeringens krisepakke for studenter er til samfunnets beste.

MARTINE BERG MELFALD (22), jusstudent

Fulltidsstudenter skal ha ett fokus: studier. De skal i utgangspunktet ikke bruke tiden på å jobbe ved siden av. Realiteten er likevel den at studenter er avhengige av deltidsjobb fordi studiestøtten fra Lånekassen er for lav.

Derfor har det i en årrekke vært store protester blant studenter og foreninger, med krav om å sette opp studiestøtten- slik at vi får frigjort tid fra jobb til et fullt fokus på studier. Blant annet har Velferdstinget i Oslo og Akershus lenge forsøkt å få studielånet opp til 1,5 G, altså en oppgang fra 121 220 kr til nesten 150 000 kr per år.

Regjeringen anerkjenner med sin krisepakke at studiestøtten ikke strekker til. Nå når svært få studenter får jobbet har regjeringen åpnet opp for søknader på inntil 26 000 kr mer i studielån.

Det er dette vi har ønsket i lang tid. Men plutselig er ikke et slikt tiltak godt nok. Det er urettferdig fordi alle andre arbeidstakere får tapte arbeidsinntekter dekket i form av dagpenger, ikke lån.

Studenter skatter av deltidsjobbinntektene på lik linje som alle arbeidstakere. Men det er ikke slik at å betale skatt er et selvstendig vilkår som gir automatisk rett på dagpenger fra Nav. Nav skal fungere som et sikkerhetsnett for permitterte arbeidstakere som står igjen på bar bakke, altså de som sitter igjen uten noe.

Dette sikkerhetsnettet har vi studenter. Vi får utbetalt en månedlig sum, som attpåtil kan søkes utvidet.

Jeg mener derfor at å kreve tapte arbeidsinntekter dekket i form av stipend blir en skyggeargumentasjon for et ønske som bunner i å komme for enkelt til pengene.

Har vi sett oss blinde på de velferdsgodene vi har i Norge? Er vi blitt for godt vant?

Om vi jobber inn disse pengene i dag, eller om vi tar opp lån og jobber inn pengene senere, spiller det egentlig så stor rolle for oss? Får du innvilget ekstra lån på 26 000 kr tilsvarer dette 145 kr ekstra å betale i måneden i tilbakebetalingsperioden.

Statskassen er nemlig ikke uuttømmelig. Arbeidsledigheten ligger på rekordhøye 10,4 %. Kanskje kan dette være vårt, altså studentenes, bidrag i den nasjonale dugnaden for å få økonomien til å gå rundt.

Jeg skulle likt å se noen andre land i verden gi fulltidsstudenter stipend for tapte inntekter fra en jobb de ikke lenger trenger.

