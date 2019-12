FORSANGER? – Det teoretiske har for lenge blitt prioritert i Sanners og Solbergs skole, men vi kan ikke la jaget etter teoretiske ferdigheter bety at vi havner i den andre grøfta, der vi tømmer skolen for felles referanser vi finner i sang og musikk. Foto: Terje Pedersen

Debatt

Det bør synges mer julesanger i skolen

Sang er fellesskap, kulturarv og en kilde til læring. Men tar vi ikke grep for musikk og de praktiske fagene i skolen blir det mindre julesanger og barnekor i skolen fremover.

Nå nettopp

TORSTEIN TVEDT SOLBERG, stortingsrepresentant (Ap)

Jeg er en av dem som starter med julesanger tidlig i november. Ingenting gir mer julestemning. Sanger som «Glade jul» og «Det lyser i stille grender» har blitt sunget på tvers av generasjoner og har sin plass i den norske kulturarven. Men tar vi ikke grep for musikk og de praktiske fagene, blir det færre barnekor og det vil bli sunget mindre i skolen fremover – både julesanger og ellers i året.

For meg er det ingen tvil: Sang er viktig. I Norge synger vi ved dåp, bryllup og gravferd. Vi synger til ungdommen, at vi elsker dette landet og når vi går rundt om en enerbærbusk. Sang er balsam for hjertet og næring for sjela. Selv synger jeg når jeg er trist, når jeg er glad, når jeg vil glede andre eller spre litt julestemning.

Sang er så mye: Det er en del av vår felles kulturarv, og viktig for fellesskap, identitet og en kilde til læring. Og ikke minst; sangen er for viktig til at den skal kunne velges bort i skolen. For Arbeiderpartiet er det uaktuelt å la sangen forsvinne ut av klasserommene. Vi kan ikke la det være tvil om at norske skoleelever skal synge med de stemmene de har også i framtida.

Torstein Tvedt Solberg Foto: NTB Scanpix

Dessverre er tallenes tale klar: Bare 40 prosent av dem som underviser i musikk i barneskolen har formell utdanning i faget. På lærerutdanningen velger 95 prosent av studentene bort de estetiske fagene. Musikk og kunst og håndverk utgjør kun fem av 194 av årets etter- og videreutdanningskurs for lærere. Samtidig viser undersøkelser at søknader fra lærere som vil ta videreutdanning i estetiske fag systematisk blir nedprioritert, slik at behovet skjules. Derfor kommer protestene – fordi mange nå er leie av at sang, musikk og praktiske fag nedprioriteres. Og en lærer som aldri har fått opplæring i å synge sjøl eller å synge med en klasse, kommer ikke til å velge sang som metode i norskfaget.

I år har vi hatt en stor debatt om sang i skolen. Det bør egentlig ikke overraske noen, for det har ulmet blant fagfolkene lenge. Sang, musikk og de praktiske og estetiske fagene i skolen har over lang tid blitt nedprioritert.

Jeg deler bekymringen om retningen norsk skole tar. Den har blitt for teoretisk, stillesittende og akademisert, spesielt for de yngste barna. Og høyreregjeringen har gjort lite for å fremme mer praktisk og variert læring for elevene. Skolen skal se og gi alle elevene mestring – da må en også legge til rette for at barn lærer ulikt. Elevene må kunne få tilegne seg kunnskap gjennom praktiske oppgaver, aktiviteter og deltakelse, ikke kun det rent teoretiske. For det er ingen motsetning mellom lek og læring. Det er enormt mye læring gjennom både lek, dans, sang og andre aktiviteter. Vi bør derfor lytte til oppropet «Syng ut», som krever et massivt løft for sang og estetiske fag i skolen.

Det teoretiske har for lenge blitt prioritert i skolen, men vi kan ikke la jaget etter teoretiske ferdigheter bety at vi havner i den andre grøfta, der vi tømmer skolen for felles referanser vi finner i sang og musikk. Det er en politisk oppgave å rydde unna tvil og stadfeste at sang og musikk også skal ha en sentral plass i skolen fremover – men måten det skjer på er lærerne de beste til å vurdere.

Jobben vi står foran er større enn å avklare sangens plass i en skole med nye lærerplaner, det krever en satsing på flere kompetente fagfolk og mer praktisk læring om vi mener alvor. Derfor har vi i Arbeiderpartiet prioritert 160 millioner kroner i våre budsjetter til mer lek på barnetrinnet og mer praktisk læring i ungdomsskolen. I tillegg har vi foreslått et kompetanseløft og en plan for å utvikle de praktiske og estetiske fagene, men alt dette har høyreregjeringen stemt ned.

Jeg håper enden på visa blir lykkelig. Det er uheldig at det nå er skapt usikkerhet om dette og at høyreregjeringen ikke har gjort mer for å rydde unna tvilen. For oss i Arbeiderpartiet er det ingen tvil – det skal synges i skolen.

Både julesanger og resten av året.

Publisert: 30.12.19 kl. 13:15

Mer om

Flere artikler