Upopulære meninger kan få alvorlige konsekvenser

Er det ikke nettopp de uenige stemmene og kontroversielle meningene som fører til at vi kan utvikle oss som et samfunn?

KITTY THEOBALD GJERLAND (16), Skoleelev og politisk nestleder i Arendal og Grimstad Unge Høyre

Den siste tiden har vi sett flere eksempler på folk som blir «cancelled» og utestengt fra sosiale medier fordi de har ytret seg feil, eller fordi de ikke følger den rådende politisk korrekte linjen.

Dette kan føre til at folk blir redde for å uttale seg og ytre sin mening av frykt for å miste sin stemme og plattform.

Det er skremmende når noen «woke-aktivister» preger samfunnet så mye at folk ikke tør å si sin mening. Det er noen få mennesker som vil bestemme hva som er greit og ikke greit å mene. Disse menneskene er ofte de som skriker høyest og deler ut de sosiale sanksjonene.

Både i min vennekrets og i sosiale medier kvier folk seg mer og mer for å ta ordet. Folk er redde for å si sine meninger i frykt for å bli kansellert og satt i bås.

Dette er en utvikling vi alle burde bekymre oss over.

Vi må være villige til å høre på de uenige stemmene og prøve å forstå deres synspunkter, selv om vi ikke alltid er enige.

Dagens «cancel culture» kan sammenlignes med en kraftig storm som raser over sosiale medier, og truer med å skylle bort alt som ikke passer inn i det som oppfattes som politisk korrekt.

Men er det ikke nettopp de uenige stemmene og kontroversielle meningene som fører til at vi kan utvikle oss som et samfunn?

Uten disse stemmene risikerer vi å stagnere og ikke utforske nye ideer og perspektiver. Ytringsfriheten og den frie meningsutvekslingen er avgjørende for å opprettholde et åpent og demokratisk samfunn.

Vi må tørre å utfordre og diskutere ulike synspunkter, og ikke la frykten for å bli «cancelled» hindre oss i å tenke fritt og utforske nye ideer.

Å delta i en åpen debatt er helt avgjørende for at samfunnet vårt skal kunne bevege seg i en positiv retning. Dessverre ser vi nå en trend der det å ha upopulære meninger kan få alvorlige konsekvenser.

Jeg mener at det beste motmiddelet mot «cancel culture» er å øke bevisstheten rundt problemet, og oppfordre til en åpen dialog i samfunnsdebatten.

Vi må tørre å utfordre den rådende politisk korrekte linjen, ta opp kontroversielle temaer, og tenke utenfor boksen. Samtidig må vi ta ansvar for det vi sier og gjør, og være villige til å ta imot kritikk når vi fortjener det.

