Leder

Han må slippes fri

For første gang siden 1986 har Russland arrestert en amerikansk journalist og siktet ham for spionasje. USA fastslår at Evan Gershkovich (31) er blitt urettmessig pågrepet.

SIKTET: Den amerikanske journalisten Evan Gershkovich er siktet for spionasje i Russland.

Gershkovitch arbeider for avisen Wall Street Journal. 29. mars var han på en reportasjereise til byen Yekaterinburg da han ble pågrepet av agenter fra etterretningsorganisasjonen FSB, som er etterfølgeren til KGB. Gershkovitch er siktet for spionasje og sitter i varetekt i Lefortovo fengselet.

Det russiske regime viser at det ikke er grenser for hvor langt de vil gå for å hindre fri og uavhengig journalistikk. Over flere år er pressefriheten for russiske medier blitt gradvis innskrenket inntil det ikke lenger er mulig å drive kritisk journalistikk. Det er kun rom for medier som lydig gjengir den offisielle propagandaen.

ARRESTERT: Evan Gershkovich er Wall Street Journals reporter i Russland. Bildet er tatt 24. juli 2021.

Nå er turen kommet til utenlandske journalister. Gershkovitch oppholdt seg lovlig i landet og er akkreditert som journalist av det russiske utenriksdepartementet. Det er grunn til å se arrestasjonen av Gershkovich som en advarsel til alle utenlandske journalister i Russland. Når FSB anklager en anerkjent representant for en viktig amerikansk nyhetsorganisasjon for spionasje er ingen journalister trygge.

Kremls talsmann Dmitrij Peskov sa tirsdag at Gershkovich “ble tatt på fersk gjerning og brøt russisk lov”. Han la til at “det selvfølgelig er retten som skal avgjøre saken”. Problemet er at Russland ikke har et uavhengig rettsvesen. I praktisk talt alle straffesaker dømmes det i påtalemyndighetens favør. Russland har ikke lagt frem noe bevismateriale i saken mot Gershkovich. Han får ikke ta imot besøk av amerikanske diplomater og det er ventet at saken vil bli ført bak lukkede dører.

I VARETEKT: Journalist Evan Gershkovich på vei ut av en rettsbygning i Moskva 30. mars

Den amerikanske regjeringen avviser på det sterkeste at Gershkovich har drevet med noen form for spionasje. Det hvite hus kaller den russiske påstanden for latterlig. Journalistikk er ingen forbrytelse, sier utenriksdepartementets talsperson Vedant Patel. USA krever at journalisten umiddelbart blir løslatt. Utenriksminister Antony Blinken har tatt opp saken direkte med sin russiske motpart, Sergej Lavrov.

USA ber også om at en annen amerikaner, Paul Whelan, settes fri etter å ha blitt urettmessig pågrepet. Han er blitt dømt til 16 års fengsel i Russland.

Vi oppfatter arrestasjonen av Gershkovich som et direkte og målrettet angrep på den frie presse. Mange vestlige land, menneskerettighetsorganisasjoner og medieorganisasjoner fordømmer arrestasjonen av journalisten.

Prosessen mot Gershkovich er opprørende. Vi slutter oss til alle som nå krever at han umiddelbart settes fri.