WHO-advarsel må tas på alvor

VAKSINASJON: En ny oppblomstring av meslinger utgør en global trussel, ifølge WHO. Vaksine er den beste beskyttelse mot den smittsomme virussykdommen.

Nye utbrudd av meslinger utgjør en «overhengende global trussel», ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO), som anslår at 40 millioner barn er i risikosonen.

Lavere vaksinasjonsgrad og parallell oppblomstring i flere verdenshjørner gjør at WHO frykter fatale følger av en virussykdom som var på god vei til å bli utryddet.

Meslinger er en av menneskehetens aller mest smittsomme sykdommer, og vaksinasjon er praktisk talt den eneste beskyttelse vi har. Samtidig fordres det 95 prosent vaksinedekning med to doser for å hindre utbrudd i en populasjon.

Ironisk nok er suksessen med utvikling og distribusjon av coronavaksine en hovedårsak til den nye eksplosjonen av meslinger. Regulære vaksineprogrammer ble satt til side for å kunne gjennomføre den storstilte kampen mot covid-19.

Ifølge WHO har i overkant av to tredjedeler av verdens barn fått to doser meslingvaksine. Ca. 30 prosent er helt ubeskyttet mot det Folkehelseinstituttet (FHI) har kalt den alvorligste av barnesykdommene.

I 2021 ble nesten 61 millioner vaksinedoser mot meslinger utsatt eller avlyst. 25 millioner barn gikk glipp av første dose. I underkant av 15 millioner fikk ikke den andre. Det utgjør en dyster rekord.

Forverringen kunne leses med det samme. Alvorlige utbrudd fant sted i 22 land. WHO registrerte i fjor 128 000 dødsfall som følge av meslinger. Fravær av vaksine har økt faren for at regional oppblomstring får globale konsekvenser.

I en tid med konflikter, som sender mange mennesker på flukt, kan denne type smitte eskalere. Underernæring, sanitære forhold og kulde gir større risiko både for smitte og alvorlige sykdomsforløp.

Meslinger smitter på lignende måte som covid. Infeksjonen gir i milde tilfeller feber og utslett, men kan også medføre hjernebetennelse, lungebetennelse, varige skader og død.

Det såkalte R-tallet, som indikerer hvor mange andre en smittet person risikerer å smitte videre, er for meslinger mellom 12 og 18, ifølge det medisinske tidsskriftet Lancet. For omikron-varianten er R-tallet anslått til 8,2.

Før vaksinen kom i 1969, døde fem til ti barn i Norge av meslinger. Mye tyder på at vi har glemt hvor potensielt farlig denne tilsynelatende normale barnesykdommen kan være.

Da Norge hadde 20 000 – 30 000 årlige tilfeller av meslinger, var det ikke uvanlig at 20 – 30 av disse barna fikk alvorlig hjernehinnebetennelse, ifølge forskning.no. Mange fikk følgesykdommer. Noen av dem som ikke døde, fikk varig hjerneskade.

Vaksineskepsis, konspirasjonsteorier og åndelige innsigelser er blant årsakene til at særlig vestlige foreldre unnlater å beskytte barna sine. Dette betyr at helsemyndighetene må intensivere både opplysningsarbeidet og smitteverntiltakene for å hindre at meslinger igjen blir en årsak til død og invaliditet.

I lys av dette fremstår regjeringens dramatiske FHI-kutt enda mer uforsvarlig. Den neste pandemien som rammer vil være en varslet katastrofe.

At reduksjonen av vår smittevernberedskap administreres av en tidligere helseminister og WHO-rådgiver, er simpelthen utrolig.