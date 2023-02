Leder

Nei til russiske utøvere

Under OL i Beijing fikk Alexandr Bolsjunov og Ivan Yakimushkin konkurrere som «nøytrale». Her er de sammen med Simen Hegstad Krüger etter den forkortede femmila.

Det er et narrespill å tro at russiske utøvere kan konkurrere som «nøytrale» mens Ukraina-krigen pågår. Nordisk idrett gjør klokt i å stå sammen mot planene til Den internasjonale olympiske komité (IOC).

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

I en felles uttalelse levner de nordiske idrettsforbundene, olympiske komiteene og paralympiske komiteene ingen tvil om standpunktet i en betent sak.

Et samlet Norden er sterkt imot å åpne døren for en retur av russiske og belarusiske utøvere under de rådende omstendigheter.

Det standpunktet er klokt, og står i sterk kontrast til hvordan IOC argumenterer med å finne en vei til en russisk retur.

Det er viktig å understreke at idrettsorganisasjonenes lojalitet skal ligge hos Ukraina. Også som idrettsnasjon er ukrainerne hardt rammet.

Mer enn 200 ukrainske utøvere er drept i kamphandlinger siden Russland invaderte nabolandet. Selv om det er hardt for russiske sportsstjerner å ikke få være med, vil det skape en uholdbar situasjon å åpne for dette, samtidig som ukrainske utøvere er opptatt med å forsvare landet sitt.

Det var riktig av IOC å gå for utestengelse i fjor. Ingenting er forandret siden den gangen som tilsier at tidspunktet er kommet for å åpne opp.

Etterspillet etter den store russiske dopingskandalen i 2014, viste oss at det ikke fungerer med en kvasinøytralitet. Å la russere få være med under dekke av å være definert som «nøytrale», er en straff med liten effekt.

Den strategien lurer ingen. En russer som konkurrerer er en russer uansett hvilken nasjonalsang som spilles, og det er en umulig oppgave for IOC å skulle avgjøre hvem som er nok imot krigen til å få grønt lys til deltagelse.

Her er det viktig å være oppmerksom på de ekstremt tette båndene mellom russisk idrett, militæret og maktapparatet.

Russland vant 71 medaljer under sommer-OL i Tokyo i 2021. 45 av dem ble ifølge den ukrainske utenriksministeren Dmytro Kuleba vunnet av utøvere som er med i «Den russiske armeens sentrale sportsklubb».

Etter vinterlekene i Beijing i fjor holdt president Vladimir Putin et storstilt show på Luzhniki stadion i Moskva. I anledning av en jubileumsmarkering for annekteringen av Krim ble stjernene paradert i åpenbar propagandasammenheng, og hyllet for innsatsen for fedrelandet. Flere hadde på seg en symboltung «Z».

Nå ser vi at IOC har startet en hard lobbykampanje for å overbevise internasjonal idrett om å finne en vei inn i varmen for russiske utøvere.

Uforståelig nok har dette synet støtte hos ledelsen av den norske utøverkomiteen.

Men heldigvis virker gangsynet å være bedre hos andre norske utøvere som har uttalt seg offentlig de siste dagene. Dessuten har norsk idrettsledelse håndtert spørsmålet forbilledlig, ikke minst gjennom å inngå en en nordisk allianse.

Det er behov for å stå opp mot IOC.

Det gjør vi best sammen med våre nærmeste.