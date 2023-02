Kommentar

Romvesen går fri

BRIEFING: Pressesekretær Karine Jean-Pierre og talsmann for det nasjonale sikkerhetsrådet John Kirby snakker om de siste tilfellene av uidentifiserte objekter som er skutt ned.

Det er underlig å høre Det hvite hus dementere at det pågår en invasjon fra det ytre rom.

– Det er ingen indikasjon på romvesener eller utenomjordisk aktivitet.

Slik startet president Joe Bidens pressesekretær Karine Jean-Pierre en bemerkelsesverdig pressebrifing i Det hvite hus. Hun høstet latter. Men bortsett fra å utelukke romvesener hadde Jean-Pierre lite å melde.

Fredag, lørdag og søndag skjøt amerikanske jagerfly ned tre uidentifiserte flygende objekter over Nord-Amerika. Det hvite hus kan ikke svare på enkle spørsmål: Hva slags fartøy er dette? Hvem sendte dem? Og hva var hensikten?

SPIONBALLONG: Amerikanske soldater henter opp rester fra den kinesiske ballongen som ble skutt ned utenfor kysten av Sør-Carolina.

En uke tidligere skjøt et amerikansk F-22 jagerfly ned en ballong som i flere dager har vært i amerikansk luftrom. Kina har innrømmet at det var deres ballong. Forklaringen om at det var en værballong på avveie er blitt kontant avvist av USA som sier den ble brukt til spionasje.

I helgen ble ytterligere tre luftfartøy skutt ned. De var langt mindre enn den kinesiske ballongen og de fløy lavere. Den nordamerikanske militærkommandoen (NORAD) ville ikke beskrive disse som ballonger, bare objekter. Og ingen vil si hvor de kommer fra eller hva de gjorde i amerikansk luftrom.

Disse objektene er blitt oppdaget fordi USA har fininnstilt radarsystemene og skjerpet overvåkningen. Begrunnelsen for å skyte ned de tre siste fartøyene var at de kunne utgjøre en trussel for sivil luftfart. En annen begrunnelse kan være at Biden vil vise handlekraft i en sak som opptar amerikanerne.

Amerikanerne har fått øynene opp for at det finnes mye de inntil nylig ikke visste om i luftrommet. Og først nå gir en president ordre om å skyte ned ballonger og andre objekter. Det amerikanske luftvåpen kan få det travelt.

–Det finnes til enhver tid flere tusen ballonger over jorden, sier en amerikansk produsent av slike fartøy til New York Times. Noen er i bruk av myndigheter, andre av privatpersoner.

GA ORDRE: Statsminister Justin Trudeau ga i helgen ordre om å skyte ned et uidentifisert objekt i canadisk luftrom.

Etter nedskytningen av den kinesiske ballongen har det haglet med beskyldninger fra Beijing og Washington. Kina hevder at USA driver verdens største spionnettverk og at de siden i fjor har sendt ti spionballonger over Kina. Det siste avviser USA. Amerikanerne hevder at Kina har sendt ballonger over mer enn 40 land i fem verdensdeler.

Et dårlig forhold er blitt enda mye verre på grunn av ballongstriden. Utenriksminister Antony Blinken utsatte et besøk til Beijing. Det er helt i det blå om det kan bli noe toppmøte i år mellom presidentene Joe Biden og Xi Jinping. Det er nok et uttrykk for at øst og vest ikke vil møtes.

Å vise styrke i forhold til Kina er en av de få saker republikanere og demokrater i USA er skjønt enige om. Samtidig opptrer Kina langt mer selvhevdende enn før i møte med sin største rival.

Det er urovekkende at kommunikasjonen mellom verdens to mektigste land er så dårlig som ballongsaken viser. Det øker faren for katastrofale misforståelser hvis det oppstår større sikkerhetspolitiske kriser enn denne.