Kjære Tyskland, ikke legg disse ned!

PLANLAGT NEDLAGT: Isar 2 i Bayern skal etter planen legges ned i år. Men Tyskland kan komme til å snu om, og forlenge driften av de tre siste kjernekraftverkene landet har.

Om landet stanser driften får vi enda dyrere strøm.

Til nyttår skal etter planen Tysklands siste kjernekraftverk legges ned. Reaktorene Isar 2, Neckarwestheim 2 og Emsland er vedtatt slått av.

Bakgrunnen er et overveldende flertall i folket for nedleggelse. Alt i 2011 ble det bestemt.

Og siden er reaktorer lukket på rad og rekke. Nå gjenstår altså kun disse tre.

IKKE BESTEMT SEG: Tysklands sosialdemokratiske forbundskansler Olaf Scholz og energi- og klimaminister Robert Habeck (De Grønne) har ikke offentliggjort noen avgjørelse. Men den ventes snart.

I mellomtiden har Russland invadert Ukraina, strømprisene har gått i taket og Europa står foran kraftrasjonering i vinter.

Kan Tyskland gå videre med sine planer da?

De kan snu i siste sekund. Det er økende politisk press for å videreføre dem. Resultatet av en sikkerhetssjekk ventes nå, denne uken. Det blir avgjørende.

Mange har fått virkelighetsoppfatningen justert etter krigen.

I Norge strutter oljebransjen av selvtillit, oljeskammen er vekk. I EU er snakket om å fase ut gassen erstattet med forsøk på å få tak i mest mulig gass. Kullkraften er startet opp igjen. Og kjernekraft har fått ny popularitet

BARE TRE ER IGJEN: I 2011 ble tysk kjernekraft vedtatt nedlagt. Nå gjenstår tre. Fra øverst til venstre ser vi nedlagte Brunsbuettel, Unterweser, Brokdorf, Kruemmel, Emsland (fortsatt i drift), Grohnde, Biblis A, Biblis B, Grafenrheinfeld, Philippsburg, Neckarwestheim (i drift) og Isar 1 og 2 (i drift).

Frankrike varslet tidligere i år en gigantsatsing på atomkraft i årene som kommer. I Storbritannia sier Boris Johnson at målet er åtte nye kjernekraftverk. Finnene har akkurat fått et flunkende nytt atomkraftverk nesten på nett.

I Sverige som også sliter med høye strømpriser, krangler de ikke om europakabler. De river øynene ut på hverandre over nedlagt kjernekraft.

Til og med Fukushima-rammede Japan vil i ekspressfart satse på atomkraft igjen.

I Tyskland ser dette ut til å sitte aller lengst inne.

Folk flest liker rett og slett ikke kjernekraft. For partiet De Grønne, som sitter i regjering, har dette vært deres viktigste sak. Også tyske eksperter i atomkraftbransjen har lite tro på kjernekraft i fremtiden.

Men flere meningsmålinger viser at det er flertall for forlengelse av de tre siste verkene.

LAGT NED I FJOR: Til tross for stigende kraftpriser ble Gundremmingen i Bayern lukket ved nyttår sammen med to andre kjernekraftverk. Nå snakker de som vil gå lengst i Tyskland om å gjenåpne dette kraftverket.

Argumentene imot har vært at disse tre ikke står for mer enn noen få prosent av Tysklands strømproduksjon.

Noen peker på at nedleggelsen for lengst er igangsatt og at verkene uansett må stenge snart.

Det sies også at det er vanskelig å få tak i brenselet som trengs for å drive videre. Russland er en viktig leverandør.

Men de tre verkene er ikke ubetydelige. De kan bidra med å få laget nok elektrisitet til at systemet går i balanse.

Påvirker det egentlig strømprisen nevneverdig om de lukkes?

– Det kan bety i størrelsesorden 20 – 25 øre/kWh lavere pris enn ellers i Sør-Norge, sier Marius Holm Rennesund som er kraftanalytiker i Thema når jeg ringer ham.

Det er usikre tall. Men det er ganske mye.

SKAL LEGGES NED: Neckarwestheims siste reaktor skal etter planen stenges ved nyttår. Den første reaktoren ble stengt i 2011.

Ifølge lekkasjer i avisene Der Spiegel og Tagesschau, går det mot videre drift av de tre verkene frem til våren neste år.

Myndighetene avviser derimot at det er tatt noen avgjørelse.

Det står overfor ulike valg.

Minimumsforslaget går ut på å kun drive ett av kjernekraftverkene videre. Det er snakk om det i Bayern, hvor de har alvorlig underskudd på strøm.

Man kan også drive alle tre videre. Da vil to av dem drives til mars og det siste til juni. Det sies å være så lenge dagens brenselstaver holder.

Et mer omfattende forslag går ut på å kjøpe nye brenselstaver og ha drift i flere år fremover. Krefter i opposisjonen ønsker dette, samt å reåpne de tre verkene som ble stengt i fjor.

– Kortvarig forlengelse basert på eksisterende brenselstaver tror jeg det er over 50 prosent sjanse for, sier tysklandkjenner Karsten Aase-Nilsen som driver bloggen Tysktime.

Men han legger til at dette ikke betyr en omkamp om satsing på atomkraft fremover i Tyskland. – Det holder jeg for helt usannsynlig, sier Aase-Nilsen.

INGEN VIL HA AVFALLET: I gruvene i Asse i Niedersachsen lagres kjerneavfall midlertidig. Men naboene er skeptiske.

For motstanden i folket er der fortsatt. Og de mer vidtrekkende forslagene, har også mindre folkelig støtte viser målinger.

Det beste vi kan håpe på i første omgang, ser ut til å være at Tyskland driver de siste tre kjernekraftverkene videre frem til våren.

Det optimale vil være at de finner ut at det er mulig å drive alle seks i flere år fremover.

For neste vinter kan bli like vanskelig som den kommende.

Problemet med giftig atomavfall og hvor det skal lagres, det er fortsatt like stort.

Men når man må velge mellom giftig søppel og energinød, da sier det seg selv. Valget er ikke lenger like vanskelig.