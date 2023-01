Kommentar

Jo, du må planlegge for alderdommen

BEINHARDE PRIORITERINGER: Vi blir flere som lever lenger og trenger mer av både helse- og omsorgstjenester. Det betyr at noe må vike.

Velferdsstatens glansdager ligger bak oss. Jo før vi innser det, dess lettere blir det å ta ansvar for å sikre egen alderdom.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har vært i hardt vær de siste dagene. Blant annet for å be folk gjøre mer for å planlegge for egen alderdom.

Det hun sier høres ut som Norge ikke lenger er en velferdsstat fra vugge til grav. Det er opprørende fordi det er et brudd på samfunnskontrakten, gjør din plikt, krev din rett.

Nordmenn som har bygget landet, jobbet og skattet – og som nå har krav på å bli tatt vare på av staten – vil selvsagt oppfatte en slik beskjed som en fornærmelse.

Men helseministeren har rett.

Velferdsstaten sliter, og det blir mye verre i fremtiden. Vi må forberede oss på dramatiske endringer i helse- og omsorgstjenestene i tiårene fremover. Det kreves alle mann til pumpene – også deg og meg.

Men det kan ikke gjelde de som allerede har behov for eldreomsorg. Det burde helseministeren selvsagt avklart.

De fleste eldre bor hjemme så lenge som overhodet mulig. Dette er en generasjon som klager lite, og ber om lite, både fra det offentlige og fra egen familie. Å forvente at de eldste skal gjøre enda mer for å belaste det offentlig enda mindre. Det er rett og slett urimelig.

Befolkningskrise

Men vi som er yngre må legge en slagplan.

For i torsdagens kommunetale trakk helseminister Kjerkol frem bakteppet for det som nå skjer: Vi har ikke nok penger – men den største krisen er bemanningskrisen.

Det finnes ikke nok helsepersonell til å gi våre eldre den omsorgen som trengs.

I korte trekk handler det om at den lenge varslede eldrebølgen er her. Levealderen øker og vi har for første gang passert 1 million pensjonister. Men samtidig fødes det stadig færre barn (fruktbarhetstallet er 1,55 barn i 2022 mot 1,95 barn i 2010).

Det er også et alvorlig demografisk problem at over en millioner mennesker bor alene. Og at hver femte mann i alderen 30 til 44 år er barnløs og singel. Det vil altså være færre pårørende i fremtiden. Pårørende er grunnmuren i den norske eldreomsorgen.

Deres bidrag innen kommunale omsorgs- og helsetjenester utgjør svimlende 130 000 årsverk.

Samtidig må vi ta høyde for at vi kommer til å trenge omsorgstjenester i flere år enn i dag. Om 40 år lever vi i snitt til vi blir 90 år – det er nærmere syv år lenger enn i dag.

Vi kommer også til å få enorme kull av eldste over 80 år. For par år siden utgjorde de 200 000 personer, om bare ti år er det dobbelt så mange.

Kostnadskrise

Det har over år, og særlig den siste tiden blitt avslørt rystende svikt, både systematiske svikt og enkeltstående svikt i den offentlige eldreomsorgen.

Historien begynner I 2012 da Norge fikk en av de største helsereformene i nyere tid. Flere av behandlings- og omsorgsoppgavene ble flyttet fra sykehusene til kommunene.

Hensikten med reformen var å forberede oss på nettopp eldrebølgen. Gjør ting billigere og mer effektivt, slik at man kunne rekke over flere pasienter.

Det har ikke gått så bra.

Ofte krangler kommunene og sykehusene om hvem som har ansvaret for pasienten. Pasienten blir kasteball, noen ganger glemt.

Kommunene mener de fikk flere oppgaver, men at det ikke har fulgt med tilsvarende kompetanse og økonomiske ressurser. Nå skal kommunene også overta rehabiliteringsansvaret fra sykehusene. Deres bønn er at sykehusene ikke må slippe taket før kommunene har tilbudet på plass.

Paradokset er at vi bruker stadig mer penger og personell på helse- og omsorgstjenester. Det ble brukt 10 000 kroner mer per innbygger i 2021 sammenlignet med 2015. Kommunenes utgifter og antall årsverk har økt med nærmere 8 prosent i samme perioden.

Men det vi ser i dag er dessverre bare en forsmak.

En helt ny analyse viser at helse- og omsorgssektoren kommer til å eksplodere i fremtiden. I dag jobber 13 prosent av den totale arbeidsstokken med å ta vare på syke og gamle. I 2060 vil det være minst dobbelt så mange. Ja, det kan til og med være mer enn en av tre.

Jo flere ansatte, dess høyere kostnader. Det er et regnestykke som ikke går opp. Skal staten levere helse- og omsorg på samme nivå, må vi kutte ned på andre velferdsgoder, på antall ansatte per pasient, eller på kvaliteten.

Løsningen

Med de enorme omveltningene som ligger foran oss er det ikke til å unngå at vi selv også må ta et ansvar.

Vi må blant annet lage flere barn. Både for oss selv, og for Norge. Som fremtidig pårørende og som fremtidig helsepersonell. En satsing på barselomsorg er altså en satsing på fremtiden.

Vi må bo hjemme så lenge som mulig. Til det trengs egnede boliger. Her er det store endringer allerede. Eldre flytter til egnede boliger som aldri før.

Kanskje bør vi også skaffe oss nye forsikringer. Og har vi penger kan vi jo alltids betale oss ut både av køene og av bemanningskriser.

Men den største omstillingen er det fortsatt staten og kommunen som må ta ansvaret for. Det aller viktigste er at eldre behandles med respekt og verdighet.

Vi kan ikke spare oss til fant, slik helseministeren gjør nå. Når vi krever at eldre skal bo mest mulig hjemme – så må de få den omsorgen og tilretteleggingen som trengs.

Når pårørende er så enormt verdifulle så må de få en hverdag som er til å leve med.

Og det må gjøres investeringer i dag, for at vi skal klare oss i morgen. Det er for eksempel en skandale at vi i 2023 fortsatt ikke har et felles datasystem i helsevesenet.