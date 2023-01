Leder

Leder: Erdogans farlige spill

Tyrkias autoritære og egenrådige president Recep Tayyip Erdogan blokkerer, enn så lenge, døren for svensk og finsk medlemskap i Nato. Slik svekker Erdogan den vestlige alliansen og sikkerheten i nord. Det er særlig alvorlig fordi det skjer i et kritisk og historisk øyeblikk for Europa.

Erdogan har hisset seg opp fordi en mann tente på en Koran utenfor den tyrkiske ambassaden i Stockholm og fordi kurdiske grupper har demonstrert i svenske gater, blant andre PKK som står på EUs terrorliste. Fra før er Erdogan misfornøyd med at Sverige ikke har utlevert et stort antall personer som han stempler som terrorister eller kuppmakere.

Det er en annen og viktigere årsak til at Erdogan hindrer svensk og finsk Nato-medlemskap. I mai er det president- og parlamentsvalg i Tyrkia. Presidenten bruker kynisk hendelsene i Sverige for å mobilisere sine egne velgere. Han har brukt samme valgkampstrategi tidligere. Foran en viktig folkeavstemning i Tyrkia i 2017 angrep Erdogan flere vestlige allierte for å være nazister og fascister. Han fikk valgkampen til å handle om tyrkisk ære og europeisk dobbeltmoral.

DIALOG: Sveriges statsminister Ulf Kristersson ber om ro og dialog med Tyrkia om Nato-søknaden.

Det er forståelig at Erdogan ønsker å flytte velgernes oppmerksomhet bort fra Tyrkias alvorlige økonomiske krise. I oktober var prisveksten i Tyrkia på 85,5 prosent. Selv om den i det siste har gått noe tilbake rammer den ekstremt høye inflasjonen alle tyrkere hardt. Økonomien er Erdogans akilleshæl i valgkampen.

Erdogan anklager Sverige for å la “terrororganisasjoner løpe fritt rundt”. Han sier at dersom ikke Sverige viser respekt overfor Tyrkia og muslimer, vil de heller ikke få støtte i Nato-spørsmålet. Et besøk fra Sveriges forsvarsminister Pål Jonson denne uken er blitt kansellert. Tyrkia har også avlyst et planlagt møte med svenske og finske representanter i februar.

Det er ventet at Ungarn i nær fremtid godkjenner den svenske og finske Nato-søknaden. Tyrkia blir da det eneste Nato-land som ikke har ratifisert. Det er dessverre ingen grunn til å forvente noe gjennombrudd før tidligst etter det tyrkiske valget i mai.

BLOKKERER: President Recep Tayyip Erdogan kom med uforsonlige uttalelser rettet mot Sverige etter et regjeringsmøte mandag.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson maner til ro, fornuft og dialog. Det hjelper lite når Erdogan i stedet hisser opp sine tilhengere, stiller umulige krav og avlyser forhandlinger. Sverige kan umulig innfri Tyrkias mange ufravikelig krav. Sverige er en rettsstat med presse- og ytringsfrihet. Under Erdogan har Tyrkia gått i autoritær retning. Han har sikret seg sterk kontroll over domstoler og medier.

Statsminister Kristersson sier det er i Sveriges vitale sikkerhetsmessige interesse å bli med i Nato. Sverige er i en utsatt situasjon. Det samme er søkerlandet Finland og baltiske medlemsland. For vår egen sikkerhet er det svært viktig at både Finland og Sverige snarest blir opptatt som fullverdige medlemmer. Med krig i Europa er det alvorlig og uakseptabelt at Erdogan driver et politisk spill som skaper større usikkerhet i en tid med store sikkerhetspolitiske utfordringer.