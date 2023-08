Kommentar

Støres elektriske vepsebol

Statsministeren kan nok beskyldes for mye, men han er ingen populist.

For det å elektrifisere Melkøya-anlegget utenfor Hammerfest er ekstremt omstridt, forsiktig sagt. Å slenge dette inn i valgkampen på det politisk mest sensitive tidspunktet, virker dristig, nesten dumdristig.

Derfor forsøker Jonas Gahr Støre og hans menn å sminke beslutningen best mulig med kostbare og foreløpig noe luftige gla’saker om storstilt kraftutbygging, bedre kraftnett og et generelt veksthalleluja for «hele Finnmark, ja, hele Nord-Norge».

«Vi realiserer drømmene», fastslo olje- og energiminister Terje Aasland med påtatt patos på dagens pressekonferanse i sommersolen der nordpå.

Regjeringen styrer mot nye konflikter – både overfor samiske interesser, lokal motstand mot vindkraftprosjekter og en generell frykt for økte strømpriser. Det første er kanskje den aller mest problematiske for en regjering som stadig baler med den særdeles krevende Fosen-saken.

Men Støre insisterer på at det ville vært «uansvarlig» å vente med den krevende beslutningen.

Å ha Equinor, LO, NHO, Offshore Norge og Høyre med på laget, gir Støre ekstra trygghet på at han ikke tar for stor politisk risiko ved å gå inn for å benytte landstrøm til å drifte det økonomisk og strategisk viktige LNG-anlegget i Ap-styrte Hammerfest.

STRØM: Statsminister Jonas Gahr Støre insisterer på at det ville vært «uansvarlig» å vente med den krevende beslutningen om å elektrifisere LNG-anlegget på Melkøya.

For den aller største risikoen tar nok Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum, som synes å ha parkert den besynderlige evnen til å lene seg på den til enhver tid rådende folkemeningen som gjorde ham til valgvinner for to år siden.

Han er heller ikke skvetten når det gjelder å utfordre sine egne partifeller i det som virker som en klar tapssak for Sp.

Så sent som på landsmøtet i mars vedtok partiet et tydelig nei til å bruke landstrøm på Melkøya, og Senterungdommen har allerede krevd regjeringsutmeldelse, mens lokale Sp-høvdinger brummer mot «klimahysteriet» som de mener ligger bak regjeringens beslutning.

Vedum må nok bruke mye tid på politisk internmassasje fremover, for å forhindre skrumpende medlemslister og avskalling til et Frp som vil bruke Melkøya-vedtaket for det er verdt i valgkampen.

Både Støre og Vedum bedyrer at strømprisene ikke skal opp som følge av elektrifiseringen. Den fornybare kraftproduksjonen i Finnmark skal etter regjeringens planer øke minst like mye som økningen i kraftforbruk ved Melkøya-anlegget, og det innen 2030, altså om syv korte år.

Og gasskraftverket som i dag gir strøm til Melkøya, skal ikke demonteres før dette er sikret, hevder de.

850.000 tonn CO₂-utslipp kuttes som følge av elektrifiseringen, samtidig som anlegget på Melkøya – ifølge regjeringens sukring av vedtaket – for en forlenget levetid, noe som vil sikre arbeidsplasser i en landsdel som sliter med fraflytting og pessimisme.

«Det største enkeltstående klimatiltaket besluttet av en norsk regjering», hevder statsministeren, og ja, det vil åpenbart bedre det norske klimaregnskapet.

Men aller mest fornøyd med regjeringens overraskende beslutning en drøy måned før kommune- og fylkestinget er uansett olje- og gassnæringen selv. Med det kritikerne kaller «grønnvasking» ligger nå alt til rette for at vi i Norge vil ha olje- og gassproduksjon i lang tid fremover.

Også i et Europa som etter krigen i Ukraina gjør seg stadig mer uavhengig av russisk gass, er det et økende behov for norsk gass, ikke minst flytende LNG-gass fra Melkøya.

Én ting har vi etter hvert lært oss: Den norske oljebransjen får det stort sett alltid som den vil.