KJØNN OG STUDIER: Tenk på din venninne, kompis, datter eller sønn som har søkt seg inn på et studie. Tror du oppriktig at de har valgt ingeniør eller psykologi fordi kjønnsstereotypier har diktert valget deres, skriver Max Håkonsli Bakkeli.

Nei til kjønnskvotering!

Hvorfor fremstilles skeiv kjønnsfordeling alltid som noe negativt?

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

MAX HÅKONSLI BAKKELI, student.

I forrige uke skrev Magnus Brandt Lågøyr et innlegg hvor han argumenterte for et «Ja til kjønnskvotering».

Dette er en mening som burde bli utfordret.

Det jeg synes er merkelig, og kanskje til og med skremmende med debatten om kjønnskvoter og kjønnspoeng, er tanken om at skeiv kjønnsfordeling alltid er noe negativt.

Lågøyr ser derimot ut til å ha svaret rimelig klart:

«Hvis en er villig til å løfte blikket, vil en se at kjønn og spesifikt historiske kjønnsnormer knyttet til hvilke yrker som er maskuline og feminine er sterkt bestemmende for hva unge mennesker velger å studere.»

Jeg er uenig i den siste delen av dette utsagnet – nemlig at det er sterkt bestemmende.

Jeg sier ikke at det ikke er en faktor, men er av oppfattelsen av at det ikke er det mest innflytelsesrike når det kommer til valg av studier.

Tenk på din venninne, kompis, datter eller sønn som har søkt seg inn på et studie.

Tror du oppriktig at de har valgt ingeniør eller psykologi fordi kjønnsstereotypier har diktert valget deres, eller er kanskje deres genuine interesse for fagfeltet en mer sannsynlig forklaring?

Utgangspunktet vi bør ta, som vi har gjort helt til vi begynte å innføre kjønnspoeng og drøfte kjønnskvoter, er at elever velger fritt basert på deres muligheter (hovedsakelig karakter) og interesser.

Et viktig spørsmål som bør stilles i denne sammenheng er: har vi rett til å manipulere inntaksmønstre og søkemønstre til fritt velgende elever når vi ikke engang har diskutert hvorfor elevene velger som de velger?

Lågøyr poengterer selv at om man fjerner kjønnspoeng uten å erstatte de med andre tiltak, så vil kvinneandelen på profesjonsstudiet i psykologi øke fra 72 til 81 prosent.

Det betyr at allerede nå med kjønnspoeng så har ni prosent av studentene kommet inn studiet på grunn av at de er menn. Skal vi da ta inn enda flere menn, fordi det gir en «bedre» og mer «naturlig» kjønnsbalanse? Først og fremst kan vi stille oss spørsmålet: nøyaktig hva er en «naturlig» god kjønnsbalanse?

Lågøyr mener at kjønnsbalanse blant annet handler om at gutter skal kunne møte mannlige psykologer. Jeg vil tørre å påstå at det ikke er det viktigste for oss når vi drar til en psykolog.

Man ønsker seg en kompetent psykolog, en som hjelper deg på en best mulig måte, og det uavhengig av kjønn.

Derfor er det i min mening rimelig å ofre at det kommer inn ni prosent færre mannlige psykologer, for å få ni prosent plausibelt bedre psykologer inn i yrkeslivet.

For å sette dette på spissen: Hvis vi vil gjøre det mest «rettferdig» i forhold til målet om kjønnsbalanse, bør vi sette inn kjønnskvoter alle steder der kjønnsbalanse ikke er tilfellet.

Dette gjelder kanskje i størst grad yrkesfaglige utdanninger som bygg- og anleggsteknikk, elektro og datateknologi. Utdanninger som har en kvinneandel på mindre enn 10 prosent.

Problemet der er jo at det rett og slett ikke er nok kvinnelige søkere til at det kan bli en kjønnsbalanse. Dermed vil ikke kjønnskvoter være fungerende nok tiltak for å oppnå målet, med mindre vi begynner med tvang.

Lågøyr mener forslaget hans ikke handler om «woke», men fra mitt perspektiv er det nettopp det:

Å indikere at kjønn og en «naturlig» kjønnsbalanse er viktigere enn kompetanse og evner - og prøve og benytte seg av politisk makt (kjønnskvoter) for å manipulere seg fram til likere resultater mellom kvinner og menn.

