Frihet som koster

Hanne Skartveit Politisk redaktør.

ARENDAL (VG) Friheten må forsvares. Med våpen. Og med vår alles årvåkenhet. Vi må forstå at ytringsfriheten har en pris - som vi må betale. Ellers mister vi den.

Denne uken var NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg intervjuet på hovedscenen i Arendal.

Hans budskap var klart: Det er viktig at demokratiet har bedre og sterkere våpen enn tyranniet. Og - at vi alle er våkne, og forstår hva vi står overfor.

– Dette er prøvelsenes tid, en test av demokratiet, sa Stoltenberg.

Den testen handler om mer enn krigen i Ukraina. Svenskene stilles på prøve nå. Trusselnivået er hevet. Sveriges regjering leter etter måter å få stanset brenning av Koranen, også ved å gå gjennom lovverket.

Det er en farlig vei å gå. Svenskene løser ikke noe ved å ofre sine egne verdier. De som misbruker islam for å spre terror og frykt, blir aldri fornøyd.

Charlie Hebdo fra bunkeren

Det vet en av verdens best bevoktede redaktører, Gérard Biard, alt om. Charlie Hebdos sjefredaktør var også på besøk i Arendalsuka. Han var omgitt av et utall sikkerhetsvakter.

I januar 2015, da det satiriske nyhetsmagasinet Charlie Hebdo ble angrepet, var Biard i London. 12 mennesker ble massakrert da islamistiske terrorister rykket inn i redaksjonslokalene.

Det franske satiremagasinet Charlie Hebdo kommer fortsatt ut, men lages nå fra en bunker i Paris.

Biard har drevet det franske magasinet videre, de siste åtte årene fra en bunker i Paris. Han frykter for ytringsfriheten langt utover truslene fra voldelige islamister. Nettopp frykten for å støte, for å bli herjet med av pressgrupper som er mer opptatt av følelser og identitet enn av prinsipper, gjør at mange utøver selvsensur. Særlig gjelder det kunstnere, skribenter og tegnere.

Den forstyrrende latteren

Charlie Hebdo-redaktøren mener å se en presse som er mer redd for omdømmet enn før. Som frykter å bli utsatt for en folkedomstol dersom grupper føler seg krenket, og som derfor viker unna. Han trakk frem avisen New York Times, som helt har sluttet med karikaturtegninger, etter en kontroversiell tegning i 2019 som ga avisen trøbbel.

Karikaturtegninger er ment å støte, provosere og engasjere. Særlig for å kle av makten. En tegning kan være nådeløs.

– Den må være forstyrrende. Latter forstyrrer alltid noen, sa Biard.

Og mest av alt må latteren forstyrre de mektige. Også religion er en maktfaktor i mange samfunn, og i mange menneskers liv. Derfor kan ikke religiøse ledere eller religiøse dogmer fredes. Tvert om. Vår sivilisasjon og våre moderne demokratier bygger på kritikk av makten. Inkludert religionskritikk.

Biard tok et oppgjør med begrepet islamofobi. Det er helt nødvendig. Det er forskjell på å kritisere religionen islam og å kritisere muslimer. Mennesker trenger beskyttelse. Gud kan passe på seg selv.

Charlie Hebdo-redaktør Gérard Biard var i Arendal denne uken. Bildet er fra hans Norges-besøk i vinter, da han holdt foredrag i Oslo.

Slik Biard ser det, er religionens makt større i dag enn før. Nå handler det mer om identitet, følelser og krav om respekt. I mindre grad om moralisme og puritanske påbud som religiøse ledere forsøker å påføre storsamfunnet. I hvert fall i vår del av verden.

Redaktøren ser både politikk og dobbeltmoral i deler av den muslimske verdens reaksjoner på det de opplever som vestens manglende respekt for islam.

Uigurene i Kina

Hvorfor er det ikke store demonstrasjoner utenfor Kinas ambassader, spurte han. Kinas behandling av uigurene, en muslimsk minoritet, opprører ikke ledere i den muslimske verden på samme måte som brenning av Koranen. På tross av at muslimer i Kina blir torturert og mishandlet, fratatt barna sine, og plassert i det som må karakteriseres som konsentrasjonsleire. Frarøvet språk og kultur. Mange mener at det som foregår i Kina, må omtales som et folkemord.

I tillegg til undertrykkelsen av egen befolkning, er Kina en del av det globale trusselbildet. En autoritær stormakt som åpenbart ønsker å skape en ny internasjonal orden.

Midt i en verdikamp

Gjennom de siste årene har truslene blitt flere, mer uoversiktlige og mer sammensatte. Alt henger sammen med alt. Russlands krig i Ukraina kan ikke ses uavhengig av russernes forsøk på å påvirke både valg og debattklima i vår del av verden.

Russerne er opptatt av å stanse svensk NATO-medlemskap. Koran-brenningen i Sverige har gjort svenskenes inntreden i NATO vanskeligere. Russland utnytter situasjonen til fulle. Mange spør seg også om russerne spiller en mer aktiv rolle i det som skjer - i skjul.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg er opptatt av at vi alle må være del av kampen for frihet og demokrati.

Vi står midt i en verdikamp, der demokratier er under press fra autoritære regimer. Vi vet at disse regimene har interesse av å undergrave våre demokratiske samfunn. Vi må forholde oss til det ekspertene kaller sammensatte trusler. I møte med dem trenger vi både våpen og mental motstandskraft.

Farlig, også for oss

Stoltenberg ble fra scenen i Arendal spurt av Harald Stanghelle om hva han skulle ønske han visste i 2014, som han vet nå. Hans svar var dystert:

– Varigheten av elendigheten. Man håper at det skal bli bedre. Og så blir det bare verre.

Sikkerhetsoppbudet rundt Charlie Hebdo-redaktøren er det ekstreme eksempelet på hvor ille livet kan bli når friheten glipper.

Både Biard og Stoltenberg er opptatt av at det er vanlige folk som må ta kampen. Våre politikere kan bare støtte Ukraina så lenge velgerne står bak dem. Vi må forstå at det er farlig, også for oss, dersom Russland vinner.

Og vi må forstå at dersom vi ikke forsvarer ytringsfriheten, så mister vi den. Biard sa det på denne måten:

– Det har alltid vært en sannhet: Du beholder bare de rettighetene du klarer å beskytte.