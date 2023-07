Kommentar

Frykten Xi og Putin deler

SKÅLER FOR PARTNERSKAP: Kinas president Xi Jinping var på besøk hos sin «kjære venn» Vladimir Putin i mars. Bildet er fra en middag i Kreml.

For Kinas president Xi Jinping må det ha vært skremmende og tankevekkende å være vitne til mytteriet mot Vladimir Putin, hans kjære venn og viktigste allierte.

Skremmende fordi autoritære ledere i alle land forenes i en felles frykt for opprør i egne rekker. Tankevekkende fordi Xi har investert så mye i partnerskapet med Putin.

Xi har mye å tape hvis Putin faller.

I februar i fjor lovet Putin og Xi hverandre strategisk partnerskap og et samarbeid uten grenser. Like etter å ha inngått denne partnerskapskontrakten startet Putin en fullskala-invasjon av Ukraina.

UTFORDREREN: Lederen for Wagner-gruppen, Jevgenij Prigosjin, i Rostov i Russland sist lørdag, under det kortvarige opprøret.

Putin trodde nok at en utvidelse av det russiske rike ville sikre ham en plass i historiebøkene, på linje med tsar Peter den store. Når man har sittet med uinnskrenket makt i over 20 år er faren for stormannsgalskap overhengende.

Xi snakker oftere med Putin enn med noen annen utenlandsk leder og refererer stadig til ham som sin beste venn. Putin må ha overbevist Xi om at hans styrker raskt ville innta Kyiv og innsette et prorussisk regime.

Slik gikk det ikke. De russiske styrkene står fast, som i en hengemyr, i en krig de ikke kan vinne. Tapene på slagmarken er svært store.

Putin er politisk såret etter Wagner-gruppens marsj mot Moskva. Det er ikke et banesår. Putin kan søke tilflukt i Kreml, men han fremstår ikke lenger som den uovervinnelige herskeren.

NYE AVTALER: Vladimir Putin og Xi Jinping signerte nye samarbeidsplaner etter samtalene i Moskva i mars.

Stabilitet og orden er den samfunnsmodell Xi og Putin markedsfører, som et autoritært alternativ til de liberale demokratiene der velgerne avgjør når regjeringer kommer og går.

De har sikret sin egen maktposisjon på ubestemt tid. Det slike ledere frykter mest av alt er mytteri i egne rekker eller brede folkelige protestbevegelser.

Kina har slått brutalt ned på de store demonstrasjonene for demokrati i Hongkong. På samme måte frykter Putin smitteeffekten fra såkalte «fargerevolusjoner». Ukraina har hatt Oransjerevolusjonen i 2004 og Maidan-revolusjonen ti år senere. Dette har Putin sagt at han aldri vil tillate.

Nå har den russiske krigsherren Jevgenij Prigozjin demonstrert at Putin ikke er i stand til å forhindre at intern misnøye i militære rekker bryter ut i åpen konflikt. Selv om oppstanden ikke varte i mer enn et døgn fremstår Putin for første gang som svekket og sårbar.

Det må ha gjort et sterkt inntrykk på Xi. En forutsetning for partnerskapet er at Putin har full kontroll, på samme måte som Xi har sikret seg all makt i Kina.

Men det er ingen likestilling i forholdet mellom Kina og Russland. Putin har gjort seg helt avhengig av Xis politiske og økonomiske støtte.

Putin har ikke råd til å miste sin viktigste partner.

SPENT: En kvinne ved sperringene opp mot Den røde plass i Moskva. Det ble innført strenge sikkerhetsstiltak da Wagner-soldater var på vei mot hovedstaden.

Dagen etter Wagner-gruppens marsj mot Moskva omtalte Kina for første gang det som hadde skjedd. Det ble omtalt som en intern russisk sak. Xi har ikke sagt noe.

Men det er interessant at statlige kinesiske medier, som China Today, publiserer kommentarer som avslører en dyp bekymring.

– Selv om krigen er blitt løst på overflaten, avslører Wagner-gruppens mytteri at de sosiale, økonomiske og politiske problemene har vokst siden Russland-Ukraina konflikten, skriver akademiker og Russland-ekspert Xu Wenhong.

Professor Yu Sui mener det som har skjedd utvilsomt har fått varselklokkene til å ringe i Russland.

Han skriver at konflikten mellom leiesoldatene og hæren bare viser toppen av isfjellet når det gjelder «iboende motsetninger» i det russiske samfunnet. Han bruker et kinesisk ordtak for å beskrive planen om å innlemme Wagners leiesoldater i hæren. Å fôre tigeren er å invitere til trøbbel.

ORDEN I REKKENE: President Xi Jinping poserer for et bilde sammen med militære ledere i Beijing 28. juni.

Kina har valgt å innta en nøytral holdning til Russlands krig mot Ukraina. Men i virkeligheten har Xi støttet Putin politisk og økonomisk.

Kina gjenforteller Putins begrunnelser for krigen. Handelen mellom de to land har økt kraftig, som en motvekt til vestlige sanksjoner.

Xi er åpenbart urolig for utviklingen i krigen, som ikke går i Putins favør.

Spørsmålet er når belastningen med det strategiske partnerskapet blir større enn gevinsten. Krigen skader andre strategiske interesser, som forholdet til Europa og ambisjonene om å bli verdens ledende økonomiske supermakt.

Da Putin mislyktes i krigen mot Ukraina lanserte Xi i februar et fredsforslag. Kina sier at de ønsker våpenhvile og forhandlinger.

Det er ikke i deres interesse at krigen fortsetter. De frykter at den vil eskalere og at konsekvensene kan bli katastrofale. Nå ser Xi at krigen også kan destabilisere hans partner i Kreml.

Men så langt har Kina unngått å stille krav om å trekke de russiske okkupasjonsstyrkene ut av Ukraina. Xis fredsinitiativ er bare fine ord, så lenge han unngår å fortelle sin partner at dette er en krig han ikke kan vinne. Den vil bare lede til nederlag på slagmarken og indre uro i Russland.

Putins avhengighet av Xi er stor og økende. Xi kan overbevise Putin om å avslutte krigen. Han er kanskje den eneste som kan gjøre det.