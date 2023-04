A demonstrator attends a protest rally in support of Britain's National Health Service (NHS) and proper pay for it's staff and workers, in central London on March 11, 2023.

Mind the gap – se opp for dårlige ideer!

På samme måte som sykdom lett sprer seg, smitter ideer lett. De smitter mellom land, fordi en oppsøker andre land for å hente mer eller mindre god inspirasjon. Går man noen år tilbake reiste folk fra departementer så langt man overhodet kunne for å hente inspirasjon for å reformere og modernisere offentlig sektor.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

KAI ØIVIND BRENDEN, nestleder i Norsk Sykepleierforbund

Akkurat nå sitter jeg med en følelse av at noen, litt for mye, litt for lenge, har hentet inspirasjon fra andre siden av Nordsjøen. Inspirasjon for å endre norsk helsevesen mer i retning av det britiske.

Det er en dårlig idé.

Og hvis jeg tar feil av hvor studieturene har gått, vil jeg oppfordre til å ta den turen nå. Her har vi noe å lære, slik at vi ikke går i samme fellen som våre britiske venner.

Sykehusutvalget la denne uken fram flere gode anbefalinger for økt medvirkning for de ansatte i styrene ved sykehusene. Samtidig vet vi at det er de konkrete tiltakene og det som foregår i sykehusene i det daglige som betyr noe.

Helt fra pasientmøtene og opp til styrerommene håper jeg det vil lyde: la oss lære av alt som har gått galt med NHS.

National Health Service (NHS) er det offentlige helsevesenet i Storbritannia, og ble opprettet i 1948. Det britiske helsevesenet er finansiert av skatteinntekter, og er den største arbeidsgiveren i Europa og en av de største i verden, med om lag 1,6 millioner ansatte.

NHS har vært noe av det fremste De britiske øyer har hatt å vise til, om man ser bort fra fotballgullet i 1966. I åpningsseremonien i London-OL i 2012, fikk NHS en ikke ubetydelig plass i det kunstneriske innslaget under åpningen.

NHS ble fremhevet som Storbritannias stolthet, noe britene har bygd opp over tiår: En sterk offentlig helsetjeneste, som det ble satset på og som fungerte godt i tråd med økende befolkning og økende utfordringer. Veldig lenge.

LOVNAD: Ledende Brexit-forkjempere lovet å bruke pengene som gikk til EU på NHS i stedet. Slik gikk det ikke.

Frem til om lag 2010 var NHS høyt prioritert og budsjettene var på nivå med de krav og utfordringer man hadde. Etter dette har ikke pengene kommet i like stor fart som pasientene.

Tall fra OECD som er presentert i The Economist viser at Storbritannia nå har kun 2.3 sykehussenger per 1,000 innbyggere, mens tilsvarende tall for Frankrike er 5.7 og 7.8 for Tyskland. I løpet av 20 år frem til 2020–21 har man kuttet sykehussenger med 30 % i Storbritannia.

Noe av forklaringen på reduksjonen i sykehussenger er ideen om å overføre pasienter raskere og oftere til kommunehelsetjenesten.

En idé som dukket opp her i Norge for omtrent ti år siden også. Samhandlingsreformen her til lands ble iverksatt 1. januar 2012 med mål om å sikre en bærekraftig helsetjeneste med god kvalitet.

En større del av helsetjenestene skulle ytes av kommunehelsetjenesten slik at veksten i bruk av sykehustjenester ble dempet.

Hovedfunn fra Riksrevisjonens undersøkelse fra 2015–2016 av samhandlingsreformen, viser at riktig nok har kommunene har tatt over pasienter som tidligere lå ferdigbehandlet i sykehus, men kommunene har i liten grad økt kapasiteten og styrket kompetansen etter innføringen av reformen.

Les også Brexit koster britene et norsk statsbudsjett Storbritannia gjør det dårligere økonomisk enn Russland. Og kåte neshorn får ikke paret seg. På grunn av brexit.

Vista Analyse (2022) viser at veksten i brukere som mottar helsetjenester i hjemmet og institusjonstjenester i kommunene, er høyere enn befolkningsveksten. Veksten skyldes først og fremst en økende andel yngre brukere.

Terskelen for å få langsiktige tjenester for eldre har økt etter 2015. Mer behandling og kompliserte tjenester har kommet på bekostning av enklere tjenester i den kommunale helse- og omsorgstjenesten i Norge.

Kuttene i NHS har ført til dramatiske konsekvenser. De ansatte har fått merkbart dårligere lønnsvilkår og i en del tilfeller fått lønnsfrys. Det er stor mangel på leger og sykepleiere.

Et enormt antall pasienter venter på behandling i Storbritannia. Tidligere utskriving fra sykehus til den lokale helsetjenesten har ikke blitt som man har tenkt seg, da de lokale tjenestene ikke klarer å ta imot som forventet.

I 2020 kom pandemien, som medførte år med skyhøy belastning på helsetjenestene. Og her er vi nå, britenes stolthet, NHS, er under et enormt press. Britene opplever i mange tilfeller at de ikke lenger får den helsehjelpen de trenger til rett tid.

For en del har det dessverre fått fatale følger.

I en nyhetssak fra CNN kan vi lese at i den siste uken i 2022 ble det rapportert om 20 % mer «overdødelighet» – altså høyere dødelighet enn man skulle forvente ut fra gjennomsnittlig dødelighet de siste 5 år – i England og Wales. Tallet taler for seg.

Når kutt i helsekroner sammenfaller med postpandemiutfordringer og skyhøye energikostnader, topper problemene seg. Til forveksling likt som i Norge. Nå besinnet helseministeren vår seg, og hostet motvillig opp igjen 2,5 milliarder til sykehusene.

Disse pengene ble presentert som friske varige penger. Det er derfor man har kommunikasjonsrådgivere.

I Storbritannia har de ikke samme mulighet til å snu seg. Økonomien går dårlig, og statsfinansene har ikke det handlingsrommet som vi har. Brexit har ikke akkurat bidratt positivt, ser det ut til. Verken til nasjonaløkonomien eller til rekrutteringen.

En arbeiderklasse som sliter økonomisk, er ikke noe nytt i Storbritannia. Det er nå en stor andel av briter som ikke får et godt nok tilbud fra det offentlige. De fleste av dem er sosioøkonomisk dårligere stilte og vi vet at fattigdom og u-helse følges ad.

Samtidig vokser det frem et gigantisk marked med private helseaktører. Amerikanske helsegiganter etablerer seg med et strøkent helsetilbud, topp fasiliteter og flust med leger og sykepleiere tilgjengelig.

Her kan du nærmest få det tjenestetilbudet du ønsker deg. For de få. For de med penger, for de som har det best fra før.

I England har den gruppen, som ikke får et like godt helsetilbud som før, og som ikke er i nærheten av å kunne kjøpe et privat supplement, en fallende levealder. Holder man 1. og 2. verdenskrig utenfor, har vel ikke England opplevd synkende levealder siden vikingene raidet landet i middelalderen.

La meg da advare mot å følge det britiske eksempelet. Ta igjen turen over Nordsjøen i fotsporene til de som studerte samhandlingsreform, finansieringssystemer, privatisering og velferdskutt.

Denne gangen vil det kanskje tjene mer som en kur enn som smitte.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post