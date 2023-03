REPLIKK: – VG glemmer vesentlige premisser i sin leder om Flytoget, skriver samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Kapasitet, VG, kapasitet!

Avgangsfrekvensen til og fra Oslo Lufthavn blir like høy som i dag. Men kapasiteten må utnyttes bedre, og det kunne godt VG ha nevnt.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

JON-IVAR NYGÅRD, samferdselsminister (Ap)

Flytoget må bestå, uansett hvem som kjører det, skiver VG på lederplass (27. mars). Avisen mener det er viktig å beholde et førsteklasses ekspresstogtilbud til og fra OSL, og viser blant annet til at kundene elsker Flytoget.

Jeg er enig i at Flytoget har et godt tilbud, derfor åpnet jeg for at togtilbudet på Østlandet kunne bli delt mellom Vy og Flytoget.

VG ser imidlertid ut til å ha glemt et vesentlig premiss: Dersom fremtidig økning i antall reisende skal tas med kollektivtransport, må den begrensende kapasiteten på jernbanen i Oslo utnyttes bedre.

Da kan ikke reisende stå tett på perrongen mens halvfulle flytog farer forbi.

Jernbanedirektoratet leverte flere utredninger om denne utfordringen under Solberg-regjeringen, men de skjøv den foran seg. Vi har registrert Flytogets forslag om å åpne dørene for flere reisende, men poenget er å utnytte kapasiteten for alle reisende på hele Østlandet, ikke bare på strekningen som Flytoget kjører i dag. i.

En mulig konsekvens av den forrige regjeringens konkurransepolitikk kunne dessuten vært at verken Vy eller Flytoget ville ha kjørt tog på Østlandet. Med unntak for Vys togtilbud på Bergensbanen kunne persontogtilbudene vært driftet av utenlandskeide togoperatører.

En forutsetning for direktetildelingen av togtilbudet på Østlandet har hele tiden vært at togtilbudet til og fra OSL skal være attraktivt. Det blir det. Avgangsfrekvensen blir like høy som i dag.

Men kapasiteten må utnyttes bedre, og det kunne godt VG ha nevnt.