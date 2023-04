Kommentar

Vi er ikke rustet

Hanne Skartveit Politisk redaktør. Podcasten «Skartveit» finner du på PodMe og VG+

Vi er for dårlig rustet dersom vi blir angrepet. Norske politikere har bommet - igjen.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Kortversjonen Forsvarskommisjonen vil neste uke legge frem en rapport om Norges forsvarsberedskap.

Rapporten forventes å kritisere norske politikere for ikke å ha satset nok på forsvaret.

Russlands aggresjon i Georgia (2008) og annekteringen av Krim (2014) burde ha vært vekkerklokker.

Norge er et av få NATO-land som ikke når målet om å bruke minst 2% av BNP på forsvar innen 2024.

Les hvorfor kommisjonsleder Knut Storberget kjenner særlig tungt på ansvaret. Vis mer

Det er lett å tenke tilbake til tiden før andre verdenskrig. Politikerne hadde gjennom mange år latt være å satse på forsvaret. Da tyskerne kom 9.april 1940, manglet våre soldater det meste, inkludert våpen. De som styrte Norge den gangen, hadde ikke villet innse at krigen kunne komme.

Historien har gjentatt seg. Det er krig i Europa. Og vi har et forsvar som ikke er tilstrekkelig forberedt dersom det verste skulle skje.

Neste uke legger Forsvarskommisjonen frem sin rapport. Alt tyder på at den vil felle en nådeløs dom over norske politikere. Fra alle partier.

Hvor gikk det galt? Noen vil si at europeiske politikere burde våknet da Russland annekterte Krym i 2014. Den gangen var Høyres Erna Solberg statsminister i Norge. Gjennom hele hennes periode fortsatte regjeringen å velge de billigste alternativene når forsvarssjefene la frem sine planer for fremtidens forsvar.

Russlands aggresjon ble tydelig allerede i 2008, da Russland angrep Georgia. Året før hadde president Vladimir Putin holdt en tordentale på en sikkerhetskonferanse i Munchen, der han angrep USA, NATO og Vesten. Talen markerte et skifte i Putins forhold til Vesten. Og et varsel om det som skulle komme.

Vesten forsto for sent hva Russlands president Vladimir Putin la opp til. Varslene kom allerede i 2007/2008.

Dette var mens dagens generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg, var statsminister. Heller ikke han og hans regjering forsto at det norske forsvaret måtte rustes kraftig opp. At de både måtte satse mer penger, og sørge for å rigge forsvaret mye bedre. Det var liten grunn til å tro at Putin ville stanse med Georgia.

Etter Russlands annektering av Krym i 2014 ble NATOs statssjefer enige om at alle medlemslandene innen 2024 skulle bruke minst to prosent av sine lands totale økonomiske ressurser på forsvar. Hvert år. Etter at Russland invaderte Ukraina i februar i fjor, har Stoltenberg uttalt at dette er et gulv, ikke et tak. At målet ikke er nådd når landene når to prosent. Men at dette er et minstemål.

Hverken Erna Solbergs regjering, eller dagens regjering ledet av Aps Jonas Gahr Støre har vært i nærheten av dette målet. Norge er et av ytterst få NATO-land som hverken oppnår målet, eller har en plan for å komme dit. Det er ille.

Knut Storberget var justisminister da terroren rammet Norge 22.juli 2011. Nå leder han Forsvarskommisjonen - med stort alvor.

Lederen for Forsvarskommisjonen er den erfarne Ap-politikeren Knut Storberget. Han vet godt hva det kan innebære dersom beredskapen ikke er god nok. Storberget var justisminister 22.juli 2011, da terroren rammet Norge. Han hadde ansvaret for politiet, og for den samlede beredskapen. Mye gikk galt. I ettertid var kritikken massiv.

Knut Storberget ba selv om å få ta ansvaret og gå av natten til 23.juli. Han fikk ikke lov av statsminister Stoltenberg. I tiden etterpå så vi hvordan Storberget ble gråere dag for dag.

Denne erfaringen gjør at Storberget neppe vil legge fingrene imellom, hverken i sin beskrivelse eller i sine anbefalinger. Han vet at statens viktigste oppgave er å sikre sine innbyggere. Og han har opplevd på nært hold at staten ikke har klart det. På hans vakt.

Bør Norge øke bevilgningene til Forsvaret, opp til 2 prosent av BNP? Ja Nei Vet ikke