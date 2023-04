Kommentar

Hva nå, lille parti?

VG (STAVANGER) «Norges mest vanvittige parti» er blitt mindre vanvittig. Men folkepartiet Rødt befinner seg fortsatt helt i ytterkanten av den politiske folkeskikken.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

«Vi må opprettholde ryktet vårt som Norges mest vanvittige parti.»

– AKP-politiker og senere forfatter Thorvald Steen til Klassekampen i 1984.

«Vi i jobber fortsatt for et demokratisk, sosialistisk samfunn», erklærte Rødt-leder Bjørnar Moxnes i sin tale til Rødts landsmøte på Hotell Energy i utkanten av Stavanger.

Selv sosialismen har endret seg i partiet som vokste ut av det som tidligere i tiden het både AKP (m-l) og Rød Valgallianse. Nå skal kampen for sosialismen skje gjennom ordinært og knusktørt politisk arbeid – på Stortinget og i kommunestyrene.

«Vi vil påvirke samfunnsutviklinga», sa Moxnes i sin tale. Det lød ikke akkurat som en revelje før angrepet på Bastillen.

Noen prøvde seg etter at Moxnes hadde sagt sitt: «Er det noen kommunister her – jeg er en av dem», spurte-fastslo landsmøtedelegaten Hugo Sandoval fra talerstolen, og to eller tre i salen rakk opp hånden.

I det hele tatt: Rødt har utvilsomt beveget seg et godt stykke bort fra sine revolusjonære røtter. Landsmøtet i det en gang så dypblå Stavanger minner til forveksling om landsmøtene til de andre norske partiene. Rødt er nemlig blitt noe så kjedelig som et profesjonelt parti.

Rødt har nå over 14.000 medlemmer, og det popper opp stadig nye lokallag rundt om i landet. I valget i september stiller de liste i 171 kommuner, 32 flere enn ved forrige kommunevalg. Det meste ligger dermed til rette for at partiets fremganger vil øke i styrke i årene som kommer.

Moxnes og hans generasjon har både styrket og strømlinjeformet det gamle «tullepartiet» som i årevis kavet helt på bunnen av norsk politikk, helt uten innflytelse på annet enn debatten på Klassekampens kronikksider. Til og med pressebenkene bakerst i landsmøtesalen er fylt til randen.

Før var det mest bare nerder og oppviglere som brydde seg om Rødt og dets forgjengere. Nå svinser reporterne rundt på jakt etter friske nyheter, ikke minst om den overlegent heteste poteten på landsmøtet – spørsmålet om norske våpenleveranser til Ukraina.

Moxnes og hans folk har sagt sitt: Rødts linje fra i fjor om å gå mot norsk våpenstøtte var feil. Politikken må endres. Selv brukte Moxnes et overraskende langt og grundig strekk i sin landsmøtetale til å forklare hvorfor det er viktig for partiet å begå linjeskift i dette for mange (iallfall for ukrainerne) eksistensielle spørsmålet.

Men fortsatt er motstanden stor, og ledelsen er i det dette skrives alt annet enn sikre på at de har flertallet i landsmøtesalen med seg. Et nederlag i denne saken vil naturligvis være ytterst pinlig for Moxnes, nesten uhåndterlig.

Allerede i starten av møtet erklærte våpenstøtte-motstanderne at de vil fraksjonere for å forhindre at Rødt snur. Stemningen etter Moxnes’ partiledertale var mildest talt blandet. Selv blant tilhengerne av våpenstøtte var det noen som reagerte på partilederens omfattende argumentasjonsrekke for at Rødt er nødt til å si ja til reelt å støtte Ukraina.

Uttalelsen om Ukraina er ventet å komme på søndag, og timene frem dit kan bli et politisk haraball utenom det vanlige.

For Rødt handler denne svært betente saken om så mye mer enn om støtte til ukrainernes desperate kamp mot Vladimir Putins imperialistiske invasjonsstyrker.

Les også Rødt-lederen angriper regjeringen: Løser ikke forskjellskrisen STAVANGER (VG) Rødts leder Bjørnar Moxnes frir til minstepensjonister, uføre og barnefamilier i sin landsmøtetale…

Den handler om det som ofte omtales som et partis «sjel» – om hva Rødt skal være nå som partiet har knust det ene glasstaket etter det andre under Moxnes’ 11 år lange ledertid.

Skal Rødt være «Norges mest vanvittige parti»? Eller skal Rødt bygge videre på ambisjonen om å bli et noenlunde normalt rødgrønt folkeparti til venstre for Ap?

Bakom lurer alltid kommunismen. For som i AKP-tiden er vokterne av «den riktige linja» på plass, alltid på vakt mot «utglidning til høyre». Det er ikke nødvendigvis en sammenheng mellom disse og tidligere medlemskap i AKP, slik mange kanskje tror. Konfliktlinjene i Rødt er mer innfløkte enn som så. Selv gamle AKP-ere krangler så busta fyker.

«Vi må beholde vårt særpreg», huiet en sedvanlig eksaltert Mímir Kristjánsson fra talerstolen, men budskapet til den profilerte stortingsrepresentanten er like mye det motsatte: Rødt hører hjemme blant de andre på den rødgrønne siden i politikken. Som i Stavanger, Kristjánssons hjemby, der partiet de siste fire årene har vært en del av den styrende koalisjonen med Ap-ordfører Kari Nessa Nordtun i spissen.

Ap-Nordtun holdt for øvrig hilsningstale ved landsmøtets begynnelse, og minnet om hennes og Kristjánssons felles bakgrunn i AUF. «Det var godt å bli kvitt ham», smilte hun fra talerstolen, og hørtes både ertende og oppriktig ut.

Rødts syn på Ap er en syndefallsfortelling. Knekkåret er 1981, da Gro Harlem Brundtland tok over styringen av sosialdemokratiet. Når man hører Moxnes, Kristjánsson og andre ledende Rødt-folk, så er det som om definisjonen på Rødts politikk er «Ap før Gro».

I Moxnes’ tale refererte partilederen med betydelig nostalgisk patos til de gamle Ap-høvdingene Einar Gerhardsen og Odvar Nordli, mens alt fra Ap etter 1981 er preget av «markedsliberalisme», «markedsretting», «markedstenkning» og andre lumske markedspåfunn.

Av og til beskylder blant annet vi i VG Senterpartiet for å være selve reverseringspartiet i norsk politikk. Men med et brennende hjerte for å skru tiden 42 år tilbake, er det nok riktig å si at Rødt går Sp-erne en høy gang når det kommer til devisen om at «alt var bedre før».

Det er mye å si om slikt, men det er iallfall ikke revolusjonært.