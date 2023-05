Synnøve Dørum (23), Tiktoker.

Hvordan ser autisme ut?

Da jeg ble utredet for autisme opplevde jeg å ikke bli tatt seriøst.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Unmute video Neste side (3) Forrige side (1)

Neste side (4) Forrige side (2)

SYNNØVE DØRUM (23), Tiktoker.

Jeg heter Synnøve, og jeg er på autismespekteret. autismespekteret. En fellesbetegnelse for ulike utviklingsforstyrrelser i nervesystemet, som gjør det vanskeligere med sosialt samspill.

Mange har et tydelig bilde av hva det vil si å være autist, men sannheten er at autisme kan se veldig ulikt ut - og ramme veldig ulikt.

Jeg, for eksempel er høytmaskerende. Det betyr at jeg er veldig god til å skjule symptomene mine for verden. Det kan være en av grunnene til at jeg fikk diagnosen sent i livet - til tross for at jeg har følt meg ganske utenomjordisk på innsiden.

Det har vært tungt å føle at jeg ikke har fått til «det alle andre» får til.

Første gangen jeg gikk inn på et kontor for å evalueres for autisme-spekter-forstyrrelse, følte jeg ikke at jeg ble tatt på alvor.

Det var rett og slett en ubehagelig opplevelse, og jeg vet at jeg deler den erfaringen med andre der ute - spesielt kvinner.

Noen mener at diagnose-kriteriene for autisme er sentrert rundt gutter og menn, og spesielt barn. Flere jenter og kvinner går under radaren, og får diagnosen for sent i livet.

Det er alvorlig fordi de kan gå mange år uten hjelpen og tilpasningen de trenger for å leve et godt liv.

Jeg mener det er feil å fremstille autisme på en spesifikk måte, når det jo nettopp er en spekter-forstyrrelse, som kan se veldig ulik ut, og kan ramme folk veldig ulikt. Det må vi som samfunn være klar over, så vi alle bidrar med en økt forståelse.

For autister lider ikke av autismen sin - de lider av hvordan samfunnet behandler dem.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post