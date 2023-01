Kommentar

En pinlig og skadelig affære

Funn av hemmeligstemplede dokumenter på avveie er ikke bare pinlig for president Joe Biden. Det påfører ham alvorlig politisk skade.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Nå er Biden under etterforskning, som så mange av sine forgjengere. Men noe er unikt. Omstendighetene er ekstraordinære, som justisminister Merrick Garland sa på torsdag.

Han tok ikke munnen for full. Nå granskes begge de to mest sannsynlige kandidatene i neste presidentvalg, Joe Biden og Donald Trump, for hvordan de har håndtert graderte dokumenter. Noe lignende har aldri tidligere skjedd i amerikansk historie.

STARTER GRANSKNING: På kort tid har justisminister Merrick Garland utnevnt to spesialetterforskere. Her på en pressekonferanse torsdag.

I november utnevnte justisminister Garland Jack Smith til spesialetterforsker. Hans oppgave er å granske Donald Trumps oppbevaring av store mengder graderte dokumenter i sitt hjem i Mar-a-Lago, og hans rolle i forbindelse med stormingen av Kongressen 6. januar 2021.

Torsdag utnevnte Garland enda en spesialetterforsker, Robert Hur. Han skal lede granskingen etter funn av graderte dokumenter i Bidens private bolig i Delaware, og i et kontor han tidligere brukte. Særlig etter at det ble funnet slike dokumenter i Bidens garasje, der også hans klassiske Corvette står parkert, hadde ikke justisministeren noe annet valg.

POLITISK OPPGJØR: Leder i Representantenes hus, republikaneren Kevin McCarthy, lover granskning av Joe Bidens familie og dokumenter på avveie.

Spesialetterforskere har vært utnevnt siden 1800-tallet, men har fått større og viktigere oppgaver siden Watergateskandalen ledet til president Richard Nixons avgang i 1974.

Grunnen til at det utnevnes spesialetterforskere er at justisministeren ikke ønsker å bli direkte involvert i granskingen av politisk delikate saker. Dette gjøres for å unngå at det skal oppstå en interessekonflikt.

I tilfellet Biden kan ikke Merrick Garland bruke sine egne medarbeidere til å granske presidenten, ettersom han er deres overordnede.

I tilfelle Trump ønsker ikke Garland å bruke departementets egne advokater fordi det vil kunne oppfattes som en politisk prosess mot Bidens rival.

BIDENS HUS: Sikkerhetspersonell ved innkjøringen til Bidenfamiliens hus i Delaware, der det ble funnet hemmeligstemplede dokumenter.

Biden kalte Trump for uansvarlig da det ble kjent at den tidligere presidenten hadde tatt med seg store mengder hemmeligstemplet materiale til Mar-a-Lago. Nå slår denne uttalelsen tilbake på Biden selv. Og det er en særdeles dårlig bortforklaring at garasjen i Delaware var låst.

Og i Kongressen griper republikanerne begjærlig denne anledningen til å starte sin egen gransking av Biden. Det får ikke Trump til å fremstå i noe bedre lys. Men de oppnår å formørke tilværelsen for Joe Biden.

Før dokumentsaken ble kjent gikk alt meget bedre for Joe Biden. En ganske kort stund. Han hadde fått et løft i meningsmålingene. Nesten 44 prosent sier han gjør en god jobb på FiveThirtyEights gjennomsnitt av målinger. Sist sommer var bunnoteringen 37,5 prosent oppslutning. Det gikk også langt bedre enn forventet for Biden og demokratene i mellomvalgene i november.

Biden har antydet at han i nær fremtid vil kunngjøre om han stiller som presidentkandidat i 2024. Trump har som kjent allerede meldt seg på.

MÅ SVARE: President Joe Biden på pressekonferanse torsdag etter funn av hemmeligstemplede dokumenter.

Både for Trump og Biden handler dette om hemmelige dokumenter på avveie. Ifølge loven skal dokumenter fra Det hvite hus overføres til nasjonalarkivet så snart en presidents periode er over. Det er strenge regler for oppbevaring av gradert materiale. Trump tok med seg dokumenter fra sin presidenttid, Biden fra sin tid som visepresident.

Det er også åpenbare forskjeller på de to sakene.

Nasjonalarkivet etterlyste dokumentene Trump tok med seg fra Det hvite hus, men i flere måneder vegret den tidligere presidenten seg fra å sende de tilbake. Da Trumps representanter senere sa at alt var blitt overlevert, viste en senere FBI-razzia i Mar-a-Lago at det ikke var tilfelle.

I Trumps tilfelle var det flere hundre graderte dokumenter. I Bidens sak skal det angivelig være langt færre.

Det var Bidens advokater som kom over de hemmeligstemplede dokumentene, nasjonalarkivet ble informert og papirene ble overlevert til myndighetene. Men Det hvite hus fortalte ikke offentligheten om det første funnet, som ble gjort like før mellomvalget.

ETTERFORSKER: Robert Hur er utnevnt til å lede granskningen av Joe Bidens håndtering av graderte dokumenter. Bildet er fra 2019.

Å bli gjenstand for en gransking av spesialetterforsker er selvsagt utelukkende dårlige nyheter for en president som søker gjenvalg. Ikke bare gir det republikanerne en mulighet til å sverte hans kandidatur. En svekket Biden kan gjøre at demokrater med presidentambisjoner øyner en mulighet. Det kan bli en åpen kamp om nominasjonen, i begge partier.

Richard Nixon ga sparken til spesialetterforsker Archibald Cox som gransket presidenten og alle hans menn. Nixon ble senere presset til å utnevne en ny, Leon Jaworski. Det gikk uunngåelig mot riksrettssak da Nixon valgte å gå av i august 1974.

I Ronald Reagans presidenttid gransket en spesialetterforsker Iran-Contras skandalen, da inntekter fra våpensalg ble brukt for å finansiere gerilja i Mellom-Amerika. På 1990-tallet ble det utnevnt en spesialetterforskere for å vurdere Bill og Hillary Clintons rolle i et omstridt eiendomsprosjekt kalt Whitewater. Senere fikk Ken Starr langt mer å gjøre da Monica Lewinsky-saken kom for en dag.

Clinton ble stilt for riksrett for å ha løyet om sitt forhold til den unge assistenten og for å ha hindret etterforskningen. Han ble frikjent i Senatet.

RAZZIA: Bildet viser dokumenter FBI fant i

Tidligere FBI-sjef Robert Mueller fikk i oppdrag å granske om amerikanere var involvert i russisk innblanding i valget i 2016. I 2019 utnevnte justisminister William Barr John Durham for å avdekke grunnlaget for at FBI startet etterforskningen av russisk innblanding. Eller det som Trump hevder var en del av heksejakten mot ham.

Trump fremstiller seg alltid som et offer. At justismyndighetene urettmessig er ute etter ham.

Det er svært uheldig for Biden at han i denne saken har klart å plassere seg i samme båt som Trump.

De politiske konsekvensene av slike granskinger blir gjerne større enn de juridiske. Både Biden og Trump kan gå inn en valgkamp preget av stor usikkerhet om hva to uavhengige etterforskninger vil bringe.