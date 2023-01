Kommentar

Vil han avsløre mafiaens hemmeligheter?

MAFIABOSS: Etter 30 år på rømmen er Italias mest ettersøkte mann tatt. Matteo Messina Denaro ble arrestert i Palermo mandag morgen.

Arrestasjonen av «Diabolik», den siste av de ledende Cosa nostra-toppene, er et enormt gjennombrudd for italiensk politi.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Og et tilsvarende tilbakeslag for den sicilianske mafiaen, som allerede ligger med brukket rygg.

Matteo Messina Denaro er blant verdens ti mest ettersøkte. Via skjulesteder i Spania og Albania har han lekt katt-og-mus med politiet i 30 år. Men storparten av tiden har han holdt seg hjemme.

Hans «kongedømme», som det kalles, er Trapani-regionen vest for Palermo, et mafiaterritorium skapt av faren Francesco, som selv døde på evig flukt fra politi og påtalemakt.

Høsten 2021 ble jakten intensivert etter at mafiabossen ble observert av et overvåkningskamera i nærheten av Valle de Belice, sørvest på Sicilia.

Det siste tiåret har den særskilte antimafia-enheten DIA sirklet inn Denaros nærmeste familie og støttespillere. To søsken er arrestert.

Fredag fikk DIA mistanke om at «Andrea Bonafede», som skulle til cellegiftbehandling i Palermo mandag morgen, var deres mann. Da de stormet poliklinikken sammen med en carabinieri-styrke, forsøkte han å stikke av.

«Hvem er du?», spurte DIA-agenten. «Jeg er Matteo Messina Denaro», svarte 60-åringen.

Flere ganger har han unnslupet pågripelse på måter som har vakt mistanke: Er det noen som tipser ham om at politiet er på vei?

Det antas med sikkerhet at det var han som tømte Totò Riinas leilighet i Palermo da Riina ble arrestert 15. januar 1993. På underlig vis ble husværet ransaket først et døgn etterpå. Da var alt nymalt og alle dokumenter fjernet.

Denaros medsammensvorne, den jevnaldrende Giuseppe Graviano, ble siden koblet til møter med Silvio Berlusconi. Vet Denaro noe om noen på måter som har gitt ham beskyttelse i alle disse årene?

Og hva vil han i så fall fortelle nå?

Lenge var Matteo Messina Denaro ansett som kronprinsen i det sicilianske mafia-hierarkiet.

Etter at Cosa nostra-bossene Bernardo Provenzano og Totò Riina døde i henholdsvis 2016 og 2017 er han i flere sammenhenger blitt omtalt som capo di tutti capi – sjefen over alle sjefer.

Denaro, med kallenavnet «Diabolik» etter en italiensk tegneseriefigur, er dømt til livstid bak lås og slå for flere dusin drap og delaktighet i massakrer og bombeangrep – blant annet attentatene mot forhørsdommerne Giovanni Falcone og Paolo Borsellino i mai og juli 1992.

Sammen med Giovanni Brusca skal han også ha stått bak bortføringen av Giuseppe Di Matteo – den unge sønnen til en politiinformant. 12-åringen ble torturert i nesten 800 dager før de tok livet av ham og oppløste kroppen i syre så familien ikke skulle ha en grav å gå til.

Både bombeaksjonene og kidnappingen var beordret av Cosa nostras faktiske «gudfar» på den tiden, Salvatore «Totò» Riina, og ledet indirekte til at han ble arrestert året etter og satt i fengsel til han døde i 2017.

Men det var også Riina som avslørte at Denaro, en gang hans gullgutt, ikke lenger toppet arvefølgen.

I en overvåket samtale med Puglia-bossen Alberto Lorusso ble «Diabolik» nokså nedlatende omtalt som «rømlingen». Toto Riina skal ha uttrykt irritasjon over Denaros påståtte posisjon som capo di tutti capi, noe han hverken var eller «hadde i seg», ifølge Riina, som antas å ha styrt den sicilianske mafiaen også lenge etter at han ble fengslet.

Matteo Messina Denaro skal ha begått sitt første drap som 18-åring.

Tidlig knyttet han seg til Cosa nostras dødsskvadron, den såkalte Corleonesi-klanen, som sto bak de store blodbadene om mafia-makten i Palermo fra tampen av 1970-tallet til begynnelsen av 1990-årene.

Han skal ha vært til stede på Toto Riinas toppmøte i oktober 1991, da Cosa nostra besluttet å eliminere de plagsomme mafiajegerne Falcone og Borsellino.

Diabolik inngikk i gruppen som ble sendt til Roma for å drepe Falcone der. Men aksjonen ble avlyst, fordi Riina heller vlle ha et bombeattentat på Sicilia med så mye sprengkraft at det skulle «høres helt til Roma».

Det skulle signalisere at Cosa nostra ville slå tilbake på alle som forsøkte å legge hindringer i deres vei.

Men så ble det bombene som slo tilbake på Cosa nostra.

Attentatene i Capaci som drepte Falcone, hans kone og livvaktene deres, og deretter anslaget noen uker senere mot Borsellino da han besøkte sin gamle mor i Palermo, gjorde at folk som stilltiende hadde akseptert mafiaens eksistens nå aktivt vendte seg mot den.

En rekke mafiosi, blant dem Matteo Messina Denaro, ble angitt av sicilianere som ikke orket mer av Cosa nostras terror. Siden har han vært på flukt.

Det er få som vet hvor høyt Denaro har vært i hierarkiet. Det eneste som synes sikkert er at han ikke var «gudfar» (et ord mafiaen ikke bruker) så lenge Toto Riina var i live. Og at han selv skal ha omtalte seg som capo di tutti capi ennå mens Riina pustet, kan tyde på at han heller ikke ble det etterpå.

Maktskifte i Cosa nostra skjer ved suksesjon, ikke abdikasjon.

I desember 2018 ble den 80-årige mafiabossen Settimo Mineo pågrepet like før han skulle innsettes som Cosa nostras øverste sjef. Det i seg selv var et tegn på at Denaro ikke sto så høyt i kurs som han selv hadde gitt inntrykk av. Mineos stedfotredere, Calogero Lo Piccolo og Leandro Greco ble arrestert en drøy måned senere, og siden har den såkalte Cupola – Kommisjonen, som er Cosa nostras øverste beslitningsorgan – ikke møttes mer.

Da Riina ble tatt i 1993 overtok drapsmaskinen Bernardo «Traktoren» Provenzano ledelsen av i Corleonesi – Corleone-klanen – og var i kraft av posisjonen som sjef for den mektigste og mest brutale mafiagrupperingen på Sicilia Cosa nostras operative leder.

Frem til han selv ble arrestert i 2006 var Provenzano i gavnet sjef for Kommisjonen. Det har likevel hersket usikkerhet om han reelt var det også i navnet.

Mange trodde Denaro i denne perioden ble innsatt som Cosa nostras hemmelige gudfar i Riinas fravær. Kanskje troddde han det selv. En politi-informant har sagt at Provenzano på egen hånd utnevnte Denaro til sin etterfølger, men at Totò Riina og Kommisjonen aldri ga sin aksept.

Mer sannsynlig er det Il Barone, Salvatore Lo Piccolo (antatt formelt nr. to i Kommisjonen etter Riina og far til Calogero) og Palermo-bossen Antonino Rotolo har styrt butikken i fellesskap de siste årene.

Ikke minst handler dette om hvilke familier som dominerer Cosa nostra. Matteo Messina Denaro kommer i så måte fra gal by og gal familie.

Denaro er fra Castelvetrano, og selv om byen er så innsauset i Cosa nostra at den forleden ble satt under administrasjon fra Roma, er det fortsatt i Palermo-provinsen at den sicilianske mafiaen har sin maktbase.

Trapani-territoriet, som Denaro regjerer, har ikke samme autoritet.

Det er uansett ikke Matteo Messina Denaros formelle posisjon i Cosa nostra som betyr noe. Diaboliks navn og ikoniske etterlysningsbilde gjennom 30 år har vært det som har holdt i live ideen om en mafiaboss smartere enn politiet.

En mannsalder etter at han drepte barn, har forglemmelsens slør sågar pyntet litt på ryktet. Diabolik er blitt en mytisk skikkelse.

Arrestasjonen er derfor som et ekko av Giovanni Falcones siste ord i det siste intervjuet han gjorde like før han ble drept:

«Hvis Cosa nostra eksisterer, har den en historie; og hvis den har en historie, har den en begynnelse, og den vil få en slutt.»