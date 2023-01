IKKE GLEM: – Aung San Suu Kyi har vært utsatt for en 18 måneder lang rettssak og er blitt dømt for en rekke forbrytelser på falskt grunnlag. I alt er hun dømt til 33 år i fengsel. Det hele er absurd, skriver Kjell Magne Bondevik.

Juntaen i Myanmar må settes under større press

Nå er det snart to år siden siste militærkupp i Myanmar. Juntaen begår brutale overgrep mot opposisjonelle. Et gryende demokrati er erstattet av et totalitært styre. Militærjuntaen må settes under større press hvis den tragiske utvikling skal snus.

KJELL MAGNE BONDEVIK, tidligere statsminister (KrF)

Etter mange års brutalt militærstyre, skjedde det en demokratisk vending i Myanmar fra 2011. Opposisjonsleder Aung San Suu Kyi og hennes parti NLD ble etter hvert medlem av nasjonalforsamlingen, og i 2016 ble hun «State Councellor»– i praksis statsminister.

Men de militære hadde fortsatt stor makt, og hun måtte balansere for ikke å provosere frem et nytt militærkupp.

Dette gjaldt også i forhold til overgrepene mot den muslimske gruppen rohyingaene, noe hun med rette ble kritisert for. Tross dette var det klart større frihet og respekt for menneskerettighetene enn tidligere og klare tegn på demokratisering av landet.

Flere politiske partier konkurrerte om seter i de politiske institusjonene, selv om noen av dem var forbeholdt de militære.

Men så, etter valget i 2021 som igjen ble et nederlag for de militæres parti, bestemte generalene seg for å slå til og sette valgresultatet og demokratiet ut av spill.

Aung San Suu Kyi og andre demokrati-forkjempere sitter i fengsel og overgrepene mot opposisjonelle er brutale. De militære har tatt i bruk henrettelser for å knuse motstanden. Flere aktivister, av dem mange studenter, er dømt til døden på grunnlag av fabrikkerte anklager.

Slik har juntaen prøvd å stilne demonstrasjoner og protester. Alle som er dømt til døden har fått sine saker behandlet bak lukkede dører i militære domstoler uten innsyn fra omverdenen og juridisk bistand.

Aung San Suu Kyi har vært utsatt for en 18 måneder lang rettssak og er blitt dømt for en rekke forbrytelser på falskt grunnlag, alt fra korrupsjon til brudd på coronaregler.

I alt er hun dømt til 33 år i fengsel. Det hele er absurd. Mediene ble nektet adgang til rettsmøtene og advokatene ble avskåret fra å snakke med journalister.

Den frie verden kan ikke sitte rolig og bare se at dette skjer. En gryende demokratisering er brutalt slått ned. Det er på tide å våkne.

Rett før jul kom FNs sikkerhetsråd med en uttalelse om kuppet og overgrepene, og ba juntaen løslate Suu Kyi. Kina og Russland la ikke ned veto. Norge spilte en viktig og konstruktiv rolle i arbeidet med denne resolusjonen. Det er bra.

Men vi kan dessverre ikke regne med at militærjuntaen vil etterkomme uttalelsen. Erfaringen viser at det bare er etter vedvarende press og isolasjon av regimet at det er håp om endring, slik det skjedde i 2021.

I enkelte land er det tegn til en hardere linje og opptrapping av sanksjoner, som i USA og Storbritannia. Norge må følge opp.

Men aller viktigst er selvsagt asiatiske land som Kina og Japan. De vestlige demokratier må engasjere seg mye sterkere overfor dem for at de skal bli med på et nødvendig press.

Den brutale virkeligheten i Myanmar har naturlig nok kommet i skyggen av krigen i Ukraina. Men nå er det på tide også å få situasjonen for det burmesiske folk opp på den internasjonale dagsorden.