Barbariet i Iran må stoppe

I helgen ble det kjent at Iran har henrettet den iransk-britiske statsborgeren Alireza Akbari. Dødsdommen vitner om økt desperasjon i Teheran.

16. januar 2023

Henrettelsen har vakt internasjonal fordømmelse. Storbritannia har hjemkalt sin ambassadør til Iran og innfører nye sanksjoner mot det barbariske islamistregimet. Også Norge reagerer skarpt.

Akbari skal ifølge iranske statlige medier ha spionert mot landets atomprogram på vegne av den britiske etterretningstjeneste MI6. En tydelig redigert video er lagt frem som «bevis» på «tilståelsen». BBC har imidlertid offentliggjort lydopptak der Alireza Akbari forteller at han er blitt torturert og tvunget til å innrømme spionasje.

61-åringen var viseforsvarsminister i 2000 – 2006 i reformiststyret til president Mohammad Khatami. I 2008 emigrerte han til Storbritannia og fikk etter hvert britisk statsborgerskap. Da han besøkte familie i Iran i 2019 ble han pågrepet og dømt til døden for spionasje.

Iransk-britiske Alireza Akbari ble henrettet ved hengning i helgen

At henrettelsen av nettopp Alireza Akbari ble gjennomført akkurat nå, er neppe tilfeldig. Det er et signal til demonstrerende iranere om at ayatollaene strammer grepet ytterligere; at ikke engang prominente landsmenn med kontakter internasjonalt går fri. Og det er en melding til Vesten om at Teheran ikke lar seg presse til noe som helst.

Regimet vil fortsette å sende våpen til Houthi-opprørerne i Jemen. Det vil selge drapsdroner til russerne i Ukraina-krigen. Og det vil slå hardt ned på studenter, kvinner og andre som tror de kan demonstrere seg til demokrati og frihet.

Det iranske presteskapet har ingen tanker om å oppgi rollen som destabiliserende kraft – hverken i Midtøsten eller andre steder de kan komme til.

Så langt er minst 17 personer – mange av dem ungdommer – blitt dømt til døden etter at protestbølgen startet i midten av september. Flere er effektuert.

Måten det islamske prestestyret tar livet av sine motstandere på gjenspeiler barbariet i hele deres styresett. Offentlige eksekusjoner hvor den dødsdømte utsettes for stor smerte innen vedkommende dør, er regimets forsøk på å terrorisere den iranske befolkningen til lydighet.

Med sin religion som rettesnor, dømmer ayatollaene iranske kvinner og menn til en pinefull død ved at de henges etter halsen i en heisekran. Metoden er barbarisk.

I en galge inntreffer døden umiddelbart ved nakkebrudd. Men Iran heiser den dødsdømte opp fra bakken med en renneløkke under hodet. Pulsårene snøres, luftveiene kommer i klem. Døden inntreffer først etter flere minutter. Innen hjertet slutter å slå kan personen riste i smertefulle kramper.

Dødsstraff er per definisjon inhumant. Men av alle henrettelsesmåter, er hengning fra kran antakelig den aller verste og mest frastøtende metode.

Det vet selvfølgelig iranske myndigheter. Det er derfor de gjør det.

Men det iranske folk lar seg ikke skremme av det blodstenkte regimet. De frykter ikke presteskapet. Fordi folket vet at det er presteskapet som frykter dem. Det er de som er de livredde.