TOK EKSAMEN: Men det ble bare stress, erklærer Gunhild Dahlberg.

Norskeksamenen. Jeg var der. Herregud.

Maken til surriball har jeg faktisk ikke opplevd.

GUNHILD DAHLBERG, journalist, programleder og nå også eksamenskandidat

Hei, jeg heter Gunhild og jeg er 48 år. Jeg er journalist, har skrevet tre bøker og jeg har hatt eksamen mange ganger.

Men, etter noen dårlige opplevelser på eksamen fikk jeg skikkelig eksamensangst. Egentlig har jeg hatt lyst til å studere mer, men så har jeg ikke turt fordi jeg har ikke orket tanken på å ta eksamen.

Men dette kan jo ikke styre livet mitt år ut og år inn, så i 2023 bestemte jeg meg for å gjør noe med det!

Nå var det jeg som skulle ta kvelertak på angsten, ikke angsten som skulle ha kvelertak på meg. Så for å øve meg på å ha eksamen meldte jeg meg blant annet opp i norsk skriftlig, vg3.

Et fag jeg likte godt da jeg gikk på videregående, og som jeg har en forholdsvis god karakter i.

Likevel er ikke norsk et fag jeg tar lett på, for eksamen har mange utfordringer som tekstforståelse, tekstanalyse, fagbegreper som skal brukes slik at man viser at man har forstått.

Så jeg kjente absolutt på nervene!

DATAKRASJ: – Hva gjør man når teknikken svikter, man blir lammet!

Jeg gikk på videregående på 90-tallet, og mye har skjedd siden da. Blant annet er eksamen digital, og gårsdagens eksamen var heldigital, den første i sitt slag.

Jeg en av dem som har vært skeptisk til heldigitale løsninger i skolen, og har vært aktiv i debatten om nettbrett i småskolen.

Men hvordan fungerer dette på videregående, det var jeg nysgjerrig på å se.

For selv om jeg er for mindre skjerm, så er det ikke sånn at vi lever i en hule uten skjerm eller såpevann. Vi har TV, vi har Mac vi har spillkonsoller, men jeg mener bare det at man ikke kan være på skjerm hele tiden.

Uansett: Fem timer på skjerm på eksamen, det skulle jeg klare. Selv om jeg vet det ikke er ideelt for øynene, fingertupper eller sittestilling. Heller ikke for hjernearbeidet, da det er fint å notere for hånd når man skal samle tankene.

Nu vel. Utdanningsdirektoratet har talt. Heldigitalt skulle det være, og jeg var egentlig ikke så bekymret for å bli sliten i øynene, for disse fem timene som eksamen varte ville ha nok med å holde nervene i sjakk. For man kan ha ganske mange angstanfall på fem timer.

Jeg skulle ha eksamen på Valle Hovin, en kjempestor fotballhall med masse reklame hengende rundt. Vålerengaspillere var byttet ut med pulter, stoler og nervøse kandidater. Eksamen skulle holdes på kunstgress- det var nytt for meg.

Det som også var nytt, var at det nå var unge eksamensvakter. Da jeg pleide å ta eksamen var det pensjonister med kardigan og pressbukser, og som kanskje tilbøy en grønn dent i dopasusen.

Nå var eksamensvaktene unge folk, kanskje fordi Utdanningsdirektoratet visste at her ville det bli behov for datahjelp.

Alt dette var et frempek mot tragedien som nå skulle utspille seg. Men selv ikke den mest datakyndige kunne håndtert det som må ha vært den verste eksamen i manns minne!

For maken til surriball har jeg faktisk ikke opplevd. Og det på noe så viktig som en landsdekkende eksamen.

For hva gjør man når teknikken svikter, man blir lammet!

I hele landet satt det spente og nervøse elever klare til å levere under press i fem timer. Norsk er et av de viktigste fagene på videregående, man blir testet i tre års kunnskap, pensum er stort, og så blir man møtt med datatrøbbel, ingen informasjon og uten mulighet til å få eksamensoppgaven på papir slik at man i det minste kunne begynne å arbeide.

ANSVARLIG: – Det jeg hørte fra direktør Morten Rosenkvist var «beklage bla bla bla, la di da». Men denne fadesen er direkte respektløs.

Derfor var det direkte provoserende å se direktøren i Utdanningsdirektoratet, Morten Rosenkvist, stå på Dagsrevyen i går å beklage. «Beklage bla bla bla, la di da» var det jeg hørte, for denne fadesen er direkte respektløs.

Jeg hørte direktør Rosenkvist forklare at eksamen er heldigital fordi det blant annet er fordel for de med synshemming, fordi man kan forstørre oppgaven på skjermen.

Dette er ikke et gyldig argument, det blir som å si at fordi en har mensen så må alle gå med bind. Eller fordi jeg har vondt i hodet, så må alle ta smertestillende. De som trenger ekstra tilrettelegging på eksamen skal ha det, men det er ikke en god grunn til at alle skal ha det.

Dessuten sa Rosenkvist at datasystemet av prøvd ut, et argument jeg heller ikke kjøper.

For det kan umulig ha vært prøvd ut, for da hadde jo ikke den store feilen skjedd, og blitt rettet opp! Eller var det sånn at de prøvde den ut, at de fant feilen- og ikke rettet opp? I så fall er ikke det heller bra nok!

Dessuten var det også sånn på Valle Hovin i går at noen elever kom i gang med eksamen, og vi ble fortalt av vaktene at de som kom inn på eksamenssiden brukte et «gammelt system», og det funket.

Men flesteparten av kandidatene var på «nytt system», og det var det som brøt sammen.

Direktør Morten Rosenkvist fortalte også at de fleste kom i gang med eksamen etter 30 minutter, og at eksamen derfor ble en halv time forsinket. Dette blir å glatte over den store fadesen, for dette var jo ikke tilfelle for mange.

I Møre og Romsdal måtte de avlyse hele eksamen, og Viken ønsket de å avlyse men fikk ikke lov. For oss som satt på Valle Hovin fikk vi endelig tilgang til eksamen litt over klokken 10.

Da var det ikke sånn at alle kom inn samtidig, men med noen minutter mellomrom.

Som i skisporten, som på eksamen, minutter kan være avgjørende for den siste finishen. Minutter jeg gjerne skulle hatt på sluttspurten.

Det som også er veldig klanderverdig er at 30 minutter før eksamen startet, altså fra kl. 08.30 skulle startsiden på eksamen være klar. Her skulle vi kunne se og gjøre oss kjent med hjelpemidler man kunne bruke, som digitale ordbøker og oppslagsverk.

Men da jeg endelig kom inn på siden, dvs. 1,5 time etter at de skule ha åpnet viste det seg å være mange kilder vi kunne bruke. Og disse 30 minuttene til å gjøre meg kjent med kildene skulle jeg gjerne hatt!

For noen av oppgavene kunne og burde man kanskje bruke kilder, det er et av formale kriteriene på oppgaveløsingen. Hvor en av oppgavene var å skrive en faktatekst. I en faktatekst trenger man kilder.

Jeg valgte oppgaven hvor jeg skulle skrive et essay. I et essay er et av de formale kravene at man skriver åpent og undrende, men skal også ha en fot i fraktaland, med sitater fra for eksempel fagstoff eller statistikk.

I min oppgave fikk jeg derfor bare brukt en kilde i min tekst som skulle handle om skilsmisse. Jeg hadde ikke tid til å klikke meg inn på alle nettsider, gjøre meg kjent med de, sammenligne, og gå bakover i historien for å gjøre teksten min rikere, og bedre.

Det ble bare stress!

Et annet problem med heldigital eksamen var at man skulle «greie ut» om en langt dikt og man skulle også bruke eksempler fra teksten. Men diktet var langt, og vistes ikke på hele skjermen, derfor ble jeg sittende og rulle opp og ned. Telle vers og verselinjer, hoppe mellom eksamenssidene til Word, og det tok unødig tid og det var ikke lett å holde fokus.

I den andre oppgaven skulle man også lese tekst, og sammenligne, her var også tekstene på to forskjellige faner, og jeg ble sittende og klikke fra fane til fane. Hvor på siden sto det, igjen?

Det hadde vært så mye lettere og raskere å gjøre noe av dette på papir.

Eksamen i går var intet mindre enn en fadese. Jeg vet jeg kunne levert så mye bedre, og skrevet en rikere tekst dersom alt hadde vært på plass.

Jeg tipper jeg får en treer, men er god nok for en femmer. Hadde bare nerver og fokus vært på plass, det hjalp ikke akkurat på mestringsfølelsen eller å roe nervene med 1, 5 time med datatrøbbel som oppvarming til eksamen.

Dessuten hadde jeg betalt over 1000 kroner for selvpåført eksponeringsterapi.

Jeg nå hører elevorganisasjoner ønsker eksamen annullert, og jeg støtter deres forslag ett hundre prosent. Det burde være mulig for de som ønsker det.

Mange av de jeg tok eksamen med i går tok opp faget som privatist. Kanskje ville de forbedre karakteren, kanskje var det karakteren de manglet for å få vitnemål, kanskje har de brukt tusenvis av kroner på en av privatskolene for å komme seg igjennom pensum.

At Utdanningsdirektoratet ikke er lydhøre for elever og lærer er direkte arrogant. Da hjelper det ikke med et fattig beklager og tøvete forklaringer.

Direktoratet og Direktøren bør heller gå i seg selv. Være lydhøre, og si hva dette egentlig handler om, og la meg tippe: Det handler om penger og prestisje.

Vil de virkelig være så arrogante?