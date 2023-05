Kommentar

Kongehusene trenger sin egen #metoo

Märtha Louise sier pressedekningen ga henne depresjon. I Storbritannia går en minst like plaget prins Harry til søksmål mot tabloidene.

−Jeg fikk en dyp depresjon i 20-årene, sa prinsesse Märtha Louise da hun ble intervjuet av VGs politiske redaktør Hanne Skartveit på Medielederkonferansen i Bergen denne uken.

Hun fortalte om en invaderende presse alt fra barndommen av. Og hun var mer konkret i sin pressekritikk enn tidligere.

Nå handlet det om henne, og ikke sjamanen. Og Märtha Louises fortellinger om fotografer som forfølger henne på motorveien og på sykkel, er drøye. Hun kunne kjørt av veien.

Og det vanskeligste av alt: Venner og kjærester som ble plaget av media.

Det er bra hun forteller.

GJØR DET FOR BARNA: Prinsesse Märtha Louise fortalte denne uken om en svært pågående presse som har skapt store utfordringer for henne helt fra barndommen. Her sammen med familien på TV-premiere i fjor høst.

Samme uke kom det frem i en britisk rettssal at hennes slektning prins Harry også slet med depresjon og paranoia.

Han mener han mistet kjæresten Chelsy Davy fordi hun angivelig ikke orket å leve som kongelig.

Både Märtha og Harry skylder på pressen.

SAKSØKER PRESSEN: Prins Harry saksøker Mirror-gruppen for ulovlig telefonhacking. Flere kjendiser deltar i søksmålet, og mediegruppen har beklaget ulovlig informasjonsinnhenting.

Empatiske lesere av prins Harrys bok «I skyggen» kan ikke unngå å bli rørt av den morløse gutten som sendes av gårde på kostskole. Han vet ikke hvor han skal bo i feriene. Og i årevis tror han moren egentlig lever.

Samtidig er alle rundt ham, fra tjenerskap til skoleelever, mulige kilder for journalistene. Når han prøver hasj er de på pletten og truer med å trykke det.

De finner også på rent oppspinn. Som at Harrys egentlige far var den rødhårede James Hewitt. Og at prinsen dro på rehab, med «bildebevis» fra en gang han hadde et oppdrag på en slik institusjon.

FOTOGRAFERT SIDEN DE VAR SMÅ: Første skoledag for prins Harry i 1989. Han var fem år, broren William var syv. De gikk på Wetherby School i Notting Hill i London.

For Märthas del fikk vi alt i 2007 et innblikk i hvor ille det var i boken «En helt vanlig dag på jobben» av tidligere Se og Hør-journalist Håvard Mælnes.

Der het det at bladet hadde folk som lekket i kredittkortselskapene.

Da Märtha og Ari Behn dro på bryllupsreise tok de med kontanter i kofferten for å unngå å bli overvåket.

Danske MediaWatch hevdet i 2014 at ukebladet betalte svarte penger til kilder, i tillegg til å ha kilder i kredittkort- og flyselskaper.

SENDT PÅ KOSTSKOLE: Første skoledag for kronprins William på hans første skoledag på kostskolen Eton i 1995. Mannen bak er bestyreren Andrew Gailey.

Selv sier Märtha at paparazziene er blitt mindre pågående, og at det uansett er verre i Storbritannia, hvor prins Harry har saksøkt flere tabloider.

Harry ga paparazziene skylden for at moren hans døde i en trafikkulykke i Paris.

Märtha mener at den vedvarende kritikken og negative oppmerksomheten kan ha medvirket til at en syk Ari Behn tok sitt eget liv.

FØRSTE SKOLEDAG: Prinsesse Märtha Louise med foreldrene i 1978. Hun begynte på Smestad skole. Hun oppfattet tidlig rollen som svært trang, der det akseptable var en lydig, snill prinsesse.

Det kan synes paradoksalt at så mektige og rike folk må akseptere så mye kritikk og trakassering.

I Harrys bok fremstilles faren, kong Charles som fjern og maktesløs. Svaret hans når noen plager dem, er at han ikke er i posisjon til å gjøre noe.

Også i Norge fremstår kongefamilien som lydige tjenere i et A4-hoff hvor det for all del ikke må sies noe upassende.

For også egne familiemedlemmer og lakeier kan slå ned på oppførsel utenfor den stramme etiketten.

KRONET: Kong Charles med riksregaliene og kronen på hodet. Hermelinspelsen er laget av røyskattens vinterpels. Hver svarte flekk er en røyskatthale.

Da Mette Marit for over 20 år siden gråtende tilsto en fortid i et narkotikamiljø, var hun presset til å si dette.

I hoffet var engstelsen stor for at noe skulle komme frem.

Da Meghan Markle ble intervjuet av Operah, hevdet hun at et medlem i kongefamilien skal ha uttrykt bekymring over hvor mørk sønnen deres ville bli i huden. Prins Harry snakket om rasismen som en grunn for å forlate kongehuset.

Prinsesse Märtha mener også hennes forlovede sjaman Durek utsettes for mye rasisme.

Begge har valgt livsledsagere fra minoritetsgrupper. Og det er utvilsomt slik at de har blitt møtt med hånlatter og kritikk.

Aller verst er det nok når reaksjonære tabloider slår seg sammen med et konservativt hoff.

For det er ikke uvanlig at partene bruker pressen til sin fordel.

STRENGE FORVENTNINGER: Märtha Louise under signingen i Trondheim i 1991. Prinsessen fortalte denne uken om at hun opplevde forventningene til rollen hennes som svært streng.

Nylig poserte kong Charles oppstaset med hermelin og riksregalier, i et fotografi som så ut til å være tatt for hundre år siden.

Et slikt foto får du aldri av en norsk konge. Vi er mer moderne med vår neddempede signing.

Og kanskje kan monarkene sende en takknemlig tanke til toerne, som ofte har gått foran og sørget for å røske opp litt.

Märtha Louise og Harry fronter et slags rojalt metoo-opprør. De sier nei til trakassering, og krever mer sensitivitet og hensyn.

Og det er akkurat det foreldregenerasjonen har presset gjennom i resten av samfunnet.

FLYTTET TIL USA: Rasisme i Storbritannia, også i hoffet, var angivelig en av årsakene til at prins Harry og kona Meghan flyttet til USA.

Av og til oppfører toerne seg på tvers av forventningene. Men stivner monarkiene kan de samtidig sørge for sin egen avvikling.

Noen må ta ansvar for fornyelsen.

Antagelig er prins Sverre Magnus håpet i Norge. Han viste tidlig tegn da han dabbet fra slottsbalkongen.

Og også han er nummer to.