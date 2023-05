OPPDAG EGET LAND: – Make Camping Great Again, skriver Kornelia Minsaas.

Derfor bør vi velge Norgesferie i år

Det er på tide å hylle den kortreiste Norgesferien! Ta med sykkelen, reis kollektivt eller kjør selv.

KORNELIA MINSAAS, SoMe-kreatør & foredragsholder, jobber for Campio

Det er ingen tvil om at denne vinteren var tøff for mange – fra fattige studenter i kollektiv til velstående familier med basseng på hytta.

Den norske kronen blir svakere, samtidig som rentene fortsetter å stige – sammen med prisene på drivstoff, matvarer og boligmarkedet. Nå er det blitt dyrt å være nordmann!

Til tross for at det er «typisk norsk» å dra på utenlandsferie, er det i år smart å løfte blikket for hva Distrikts-Norge har å by på.

Det finnes nemlig langt flere budsjettvennlige feriemuligheter enn man skulle tro her i Norge.

I tillegg har det å feriere lokalt sunne ringvirkninger for norsk økonomi – både for egne lommebøker og lokalmiljøer.

«Norgesferie» for meg har tidligere betydd dyre, milelange kjøreturer til de mest populære stedene der prisene er oppjustert og teltplassene okkupert.

Nå i sommer som utenlandsturistene vil oppleve Norge på «tilbud» med den svake kronen, er det for så vidt smart med tiltak som gir ekstra inntjening.

Men det er fullt mulig å sikre seg rimelig plass på de populære stedene i forkant av fellesferien, og enda bedre oppdage andre budsjettvennlige perler som er verdt et besøk!

En flott ting med å feriere lokalt og støtte lokale aktører, er at vi gir midler til distriktene. Som Steinkjer-jente i Oslo ser jeg store forskjeller på ressursbruken i kommunene.

Ved å legge igjen penger i småbyene kan det skape flere muligheter i lokalsamfunnet, som kulturlivet.

Kanskje dette er sommeren for å smake smalahove i Voss eller dra på Steinkjerfestivalen?

Da jeg tenkte på ordet «camping» før i tiden, så jeg for meg Charter-Svein med campingvogn og campingstol. Det kan godt hende at man treffer på ham i sommer!

Likevel er campingbransjen blitt stadig mer mangfoldig, nyskapende og tilgjengelig. Jeg vil tørre å påstå at bransjen har fått seg et velfortjent, digitalt løft.

Turisten får gratis oversikt over alle campingplasser i Norge og Sverige, og kan oppdage en haug med muligheter! Plassene kan også legge ut sitt tilbud, slik at turisten kan forhåndsbooke plass og få forutsigbarhet på reisen sin.

Plutselig oppdager man at camping betyr mye mer enn bobil, campingvogn og telt. Man lærer at hytter i Åndalsnes, Senja og Eide tilhører kategorien «camping».

Det samme gjelder rorbuer, glamping, rom og leiligheter. Camping betyr også mer enn å kjøre mil etter mil.



Fra Oslo kan man for eksempel dra til Hvaler og overnatte i telt for 200 kroner per natt ved skjærgården.

Fra Trondheim kan man komme tett på kyst- og båtlivet på Valsøya, eller gå fjellturer i Surnadal med base på camping.

Man kan oppleve gårdslivet og kose med geiter på Vestlandet, fiske laks mellom fjelltoppene i Sunndal, eller nyte lange dager på stranden i Sandefjord.

Listen over mulighetene i Norge er milelang. Så fremfor å stå i varme, lange køer på turistfeller i Sør-Europa i sommer, mens man regner ut hvor mye euroen tilsvarer i Norske kroner:

Velg Norgesferie, spar penger – og støtt de flotte, lokale aktørene vi har i Distrikts-Norge!

Make Camping Great Again!