Barna må bli med på dugnaden

FORELDRE SELGER DOPAPIR TIL HVERANDRE: Barnas skoletur finansieres ofte med salg av dopapir og kaker. Men lærer barna noe av dugnadstiltaket?

Foreldres salg av dopapir og sokker har erstattet egenbetalingen. Det er på tide at flere barn tar del i dugnaden.

Det er den tiden på året. Barn og unge skal på klassetur eller speiderleir. Fotballturnering eller korpstur.

Og foreldre bruker både vinter og vår på den nyeste versjonen av dugnad.

Den innebærer å gå fra dør til dør, eller Facebook-post til Facebook-post, for å selge nyttige og mindre nyttige varer til inntekt for barnas ulike aktiviteter.

Og i Norge har vi solide tradisjoner for dugnad. Selve ordet kommer fra gammelnorsk, og springer ut fra «hjelp» og «støtte».

I mange lokalsamfunn har dugnad vært viktig i oppføringen av samfunnshus og høsting av årets avling.

I borettslag og sameier har fellesområder og lekeplasser blitt ryddet i fellesskap. På dugnad.

Det er bra. I tillegg til å få jobben gjort, bygger slike aktiviteter ofte fellesskap og samhold.

Da det etter hvert ble klart at skoleturer ikke lenger kunne finansiere med foreldrenes egne penger, ble det fart på ideen om dugnadssalg.

Men også dette kan forsterke klasseskiller mellom de foreldrene som har stort nettverk, både sosialt og på sosiale medier, og de som har færre de kan spille på.

DUGNADSTRADISJON: Fotballcuper, 17. mai og juletrefest er ofte helt avhengig av dugnadsinnsats.

Derfor er det viktig at barna og ungdommene selv tar en større del av ansvaret enn mange gjør i dag.

Dette vil gjøre forskjellene mellom foreldrenes situasjon mindre.

Og ikke minst – det vil være bra for de unge å bidra. Å kjenne på at det er deres egen innsats som gir resultater er et av poengene med sokkesalg og lotteri.

Om det er foreldrene som skal gjøre hele jobben, hadde det vært like lett å vipse penger til hverandre istedenfor å bytte sokkepakker og kakebokser.

Debatten om dugnad handler egentlig om noe enda større.

En del fritidsaktiviteter og turer har nådd et kostnadsnivå som gjør at mange barn og unge ikke lenger kan delta, fordi familieøkonomien ikke tillater det.

Det finnes ingen enkle løsninger på dette.

Å kutte ut dugnad er ikke noe svar her. Tvert om.

Men kanskje kan noen kloke hoder tenke ut andre og bedre metoder som involverer de unge selv mer enn i dag.

Og som minsker, ikke forsterker, de klasseforskjellene som blir stadig tydeligere i vårt samfunn.

