Kommentar

«Hvorfor tok du det nakenbildet?»

Selma Moren Debattjournalist og kommentator

Det handler om makt, skriver Selma Moren om forumet for deling av nakenbilder på Telegram.

Ni tusen idioter har delt eksplisitte bilder og videoer av norske jenter med hverandre. Likevel risikerer skylden å havne på noen helt andre.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

«Pupper, rumpe, bilder, videoer, snapchat, amatør».

I en chat-gruppe med rundt ni tusen nordmenn er det blitt laget kategorier for å sortere ulike former for eksplisitt innhold av norske jenter, og i noen tilfeller mannlige kjendiser. Det meste antas være delt uten samtykke.

Flere av dem som er avbildet og filmet, er mindreårige.

Tre personer er pågrepet for å ha delt ulovlige bilder på et forum på meldings-appen Telegram. Et krav for å være med i gruppa har vært å jevnlig dele ulovlig innhold med hverandre.

En kilde sier til Dagbladet at noen har delt bilder av kjærestene sine, fordi de ikke «hadde noen andre bilder å dele».

Kilder som har sett chatten, sier til Dagbladet at det også er bilder og videoer av sovende kvinner, bilder tatt under dørsprekker og i garderober.

Les også Nakenbilder av norske mindreårige spres på Telegram – tre pågrepet Medlemmer deler bilder av norske jenter, uten deres samtykke, i chattegruppen. Flere av jentene er mindreårige.

Spredning av nakenbilder kan brukes som en trussel. Også indirekte handler det om å ha et overtak: Å dele dem med hverandre er ikke bare for å se en naken kropp, det kan man google seg til.

Det handler om makt.

Det må man forstå, for å forstå hvor skrudd avsløringene om Telegram-gruppa er. Hvor ydmykende, grovt og ondskapsfullt det er å etterlyse eksplisitt innhold av noen du kjenner eller kjenner til.

Avmakten hos den utsatte: Hvem har sett det? Hvilke forum har det havnet i? Var det egentlig min skyld?

Det er vanskelig å forstå hvem som ønsker å utsette et annet menneske for det.

Tenker ikke de som deler disse bildene, over konsekvensene av det de gjør? Eller at det like godt kan skje med noen de er glad i?

For: Hvordan havnet vi i et samfunn hvor dette ikke egentlig er så sjokkerende? Hvor denne generasjonen vokser opp med en helt legitim frykt over at et bilde av dem skal deles en dag?

Jo: Vi gir plass til et hvorfor.

Hvorfor tok du det nakenbildet?

Hvorfor hadde du på deg den kjolen?

Hvorfor sier du at han voldtok deg, når lå du med han frivillig dagen før?

Vi spør ikke den som slås ned på gaten, om hvorfor hen gikk på fortauet den dagen. Og vi lurer ikke på hvorfor du var i huset ditt, når noen satte fyr på det.

Men ulike former for vold og overgrep, enten det er fysisk eller på nett, overlates alt for ofte ansvaret til den utsatte. Det gjelder både kvinner og menn.

Uretten i samfunnet vårt henger sammen. Det er ikke så sjokkerende at ni tusen nordmenn deler nakenbilder, når vi lever i et samfunn der èn av fem norske kvinner er utsatt for voldtekt, og vi vet at andelen menn som er utsatt for overgrep, mest sannsynlig er preget av store mørketall.

Kanskje det er fordi vi som samfunn alt for ofte ikke har klart å stille oss de riktige spørsmålene i møte med ulike former for seksuell vold.

Som: Hvorfor samles ni tusen nordmenn for å utveksle bilder av jenter, og kollektivt begår lovbrudd? Hvorfor fortsetter mange å bli sjokkerte over den uretten som begås?

Vel. Jeg synes det er på tide at flere slutte å bli overrasket, og starter med å bli rasende.