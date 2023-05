EKSTREMT: – Jeg er skuffet og sjokkert over det jeg mener er radikaliseringen partiets politikk, skriver Karita Bekkemellem, NHO-direktør og tidligere barne- og familieminister i Stoltenberg I og II-regjeringen.

Tidligere Ap-statsråd: − Sjokkert over Støres tale

Det å skulle forby kommuner å samarbeide med private aktører er å overkjøre det kommunale selvstyret. Det er så ekstremt at det er vanskelig å ta det på alvor.

KARITA BEKKEMELLEM, administrerende direktør i NHO Geneo, landsforeningen for helsenæring, velferd og oppvekst

I min tid som statsråd i en Ap-styrt regjering, klarte vi å få full barnehagedekning. Hvordan løste man det? Ved å ha et tett samarbeid med private aktører. Det samme kan vi få til på helseområdet.

Statsminister Jonas Gahr Støre kommer med lovnader i sin landsmøtetale om at ingen Ap-styrte kommuner skal ha sykehjem og hjemmetjenester som driftes av private. Dette er rett og slett å overkjøre det det kommunale selvstyret.

Jeg er skuffet og sjokkert over det jeg mener er radikaliseringen partiets politikk.

Vi står overfor store utfordring i tiden som kommer. Vi blir stadig flere eldre, samtidig som vi blir færre i jobb. Dette utfordrer hele velferdssamfunnet vårt.

Skal man tolke Støres tale fra landsmøtet, og annen helsepolitikk vi har sett fra sittende regjering, så er svaret på disse utfordringene å kvitte seg med private aktører. Det løser absolutt ingenting, snarer tvert imot.

Støre indikerer også at det er dårlig lønnsforhold hos private bedrifter innen sykehjem og hjemmehjelp. Dette er med respekt å melde feil. Slike påstander undergraver hele trepartssamarbeidet i Norge.

Våre medlemmer (både ideelle og kommersielle) som driver innen sykehjem og hjemmetjenester, er seriøse bedrifter. De er en del av et organisert arbeidsliv med fremforhandlede tariffavtaler, AFP-rettigheter og innskuddspensjon over lovens minimumskrav.

Jeg er skuffet over at Støre ikke forholder seg til de fakta som faktisk finnes. Velferdstjenesteutvalgets NOU slår fast at private bedrifter innen helse og velferd har konkurransedyktig lønn.

De slår også fast et det ikke er belegg for å si at overskudd oppstår som følge av lave lønns- og arbeidsvilkår eller ved å undergrave kvalitet.

I mitt spørsmål er hvordan Ap og regjeringen ser for seg at kommunene skal løse de demografiske utfordringene uten hjelp fra private aktører?

Det å skulle forby kommuner å samarbeide med private aktører er å overkjøre det kommunale selvstyret.

Uttalelser som dette viser at Arbeiderpartiet ikke klarere å håndtere verken mulighetene eller utfordringene i dagens helsepolitikk.

Det er så ekstremt at det er vanskelig å ta det på alvor.

Dette vil svekke den norske velferdsstaten og føre oss inn i et todelt helsevesen før bølgen av helseutfordringer virkelig slår inn over landet.