Taktiske kjernevåpen er ikke «små»

Vi bør være forsiktige når vi snakker om taktiske kjernevåpen. De er ikke «små bomber», og bruk av slike våpen kan få enorme konsekvenser.

HALVOR KIPPE, sjefsforsker, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

HENRIK STÅLHANE HIIM, førsteamanuensis, Institutt for forsvarsstudier (IFS)

Putins trusler om bruk av kjernevåpen har skapt stor uro. Denne uroen har bidratt til mye diskusjon om Russlands såkalte taktiske kjernevåpen. Mange mener det er slike våpen det er mest sannsynlig at Putins regime kan komme til å bruke mot Ukraina.

Men hva er egentlig taktiske kjernevåpen? Forskere, journalister og politikere som diskuterer slike våpen bør være klar over at de beveger seg inn i et vanskelig terreng. Taktiske kjernevåpen er ikke «små bomber».

Det kan diskuteres om det i det hele tatt gir mening å snakke om taktisk bruk av kjernevåpen.

Det finnes ingen internasjonalt anerkjent definisjon av taktiske kjernevåpen. Mange stater og eksperter viser til formål og tiltenkt rolle: Taktiske (eller ikke-strategiske) kjernevåpen er de som skal brukes mot militære mål for å oppnå konkrete militære målsettinger.

USAs forsvarsdepartement hevder for eksempel at taktisk bruk av atomvåpen kan «bidra til oppnåelse av militære oppdrag av begrenset omfang». Våpen som er rettet mot en motparts industri eller byer, eller eventuelt mot deres strategiske kjernevåpenstyrker, omtales derimot som strategiske.

Oftest har taktiske kjernevåpen lavere sprengkraft enn strategiske kjernevåpen. Hvis slike våpen skal rettes mot militære mål, har det liten hensikt å bruke stridshoder med sprengkraft på hundrevis av kilotonn eller mer. I tillegg har taktiske atomvåpen som regel kortere rekkevidde.

Under Den kalde krigen definerte Sovjetunionen og USA strategiske kjernevåpen i forbindelse med strategiske rustningskontrollavtaler. Litt enkelt ble dermed alle de andre kjernevåpnene i disse landene å anse som taktiske.

Men til tross for disse generelle kjennetegnene, er det ofte vanskelig i praksis å plassere kjernevåpen i kategoriene «strategiske» og «taktiske». Hva betyr for eksempel lavere sprengkraft?

Bomben som rammet Hiroshima – og tok livet av 140.000 mennesker – hadde en sprengkraft på omtrent 15 kilotonn. Altså tilsvarende 15 tusen tonn TNT. Selv om det finnes våpen som kan justeres ned til en sprengkraft på ett kilotonn eller lavere, har mange taktiske kjernevåpen en sprengkraft som langt overgår Hiroshima-bomben.

Og for å sette ett kilotonn i perspektiv: Det tilsvarer over tusen ganger bomben i Regjeringskvartalet i 2011, og verdens kraftigste konvensjonelle flybombe (GBU-43/B) er bare rundt én prosent av et kilotonn.

Også rekkevidde kan være et problematisk kriterium. Om en rekkevidde er strategisk eller taktisk, kommer an på kontekst. På den koreanske halvøya er for eksempel avstandene korte.

I en konflikt kan Nord-Korea derfor utmerket godt bruke et våpen med kort rekkevidde mot et «strategisk» mål, som for eksempel byer. Det samme gjelder langt på vei i en kjernefysisk utveksling mellom India og Pakistan.

Selv om rolle og tiltenkt bruk kan gi en bedre pekepinn på hva som er et taktisk våpen, er det utfordringer også her. Det er dessverre ingenting i veien for at et våpen som i utgangspunktet er tiltenkt en taktisk rolle kan brukes mot et strategisk mål.

Russland kan for eksempel anvende et taktisk kjernevåpen mot en by i Ukraina. Satt på spissen vil det da ikke lenger gi mening å omtale våpenet som taktisk.

Mange er nok også enige med tidligere forsvarsminister i USA, James Mattis, som i 2018 sa at det ikke gir mening å snakke om taktiske kjernevåpen, siden enhver bruk av kjernevåpen vil være en strategisk «game changer».

Selv om faren for opptrapping nok vil komme an på situasjonen, vil enhver bruk av kjernevåpen krysse en grense ingen land har overtrådt siden 1945.

Når det gjelder Russlands arsenal av taktiske kjernevåpen, er det også mye som er usikkert. Vi vet at Russland har et stort arsenal av slike våpen, og at de taktiske stridshodene er utviklet for bruk i flybomber, i ballistiske kostholdsmissiler, på fly-, ubåt-, skips- eller landavfyrte kryssermissiler, i dypvannsminer, i avskjæringsmissiler i missilforsvar av Moskva, og til og med som artillerigranater.

Det er langt fra gitt at alle disse variantene fortsatt er tilgjengelig for bruk. Kryssermissiler og ballistiske missiler er de mest aktuelle leveringsmidlene for taktiske stridshoder. Det nøyaktige antallet våpen er imidlertid ikke kjent, og anslagene varierer mellom 1000 og 2000 stridshoder.

I tillegg er det usikkerhet knyttet til sprengkraften på stridshodene. De vurderes til å ha sprengkraft i området fra knapt 10 kilotonn (noe lavere enn Hiroshima-bomben) til rundt 100 kilotonn. Flere av disse har trolig variabel sprengkraft.

Konsekvensene av russisk bruk av taktiske kjernevåpen vil komme an på kontekst. Det er forskjell på om Russland for eksempel detonerer et stridshode over et folketomt område som en demonstrasjon og advarsel, og på om Russland angriper en by.

Uansett vil skadevirkningene av Russlands taktiske kjernevåpen være voldsomme der de treffer, spesielt fra sjokkbølgen og branner utløst av varmestrålingen. Ethvert kjernevåpen i kilotonnområdet kan ta livet av over hundre tusen mennesker, uavhengig av det radioaktive nedfallet.

Det er derfor grunn til å advare mot å tenke at taktiske kjernevåpen er «små». Hvis Russland benytter slike våpen, befinner vi oss i ukjent farvann – og det store spørsmålet er hvordan USA og Nato vil reagere.

Faren for katastrofale konsekvenser vil uansett øke betraktelig.