Kommentar

En elsket kvinnehater

ORD OG HANDLING: Andrew Tate er kjent for sin kvinnefiendtlige retorikk. Nå er han fengslet i Romania for mistanke om voldtekt og organisert menneskehandel. Selv mener han at fengslingen er et forsøk på kneble hans budskap.

Den britisk-amerikanske Influenseren og kvinnehateren Andrew Tate er et forbilde for mange unge menn verden over. Hva er så forlokkende med hans budskap?

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er som med demagoger flest – Andrew Tate (36) tør liksom der andre tier. Hva tør han? Han tør å si at han «absolutt er en kvinnehater».

At kvinner er en gjenstand. At de må holde munn, glemme likestillingen og gjøre det de er gode på, lage mat, oppdra barn og tilby sex. Og så må de påta seg noe av skylden om de blir voldtatt.

Og han kan utfordre Greta Thunberg på Twitter.

Han «sier det som det er», ifølge tilhengerne. Og dem er det mange av. Selv om mange også følger ham for å le av ham.

Noe av giften siger dog inn og har potensialet til å gjøre skade.

Andrew Tate er dessuten en av de svært få vestlige reaksjonære som har klart å bryte gjennom også hos menn i typisk patriarkalske miljøer.

De får endelig gehør for sitt tradisjonelle syn, i vesten av en vestlig. Det er en anerkjennelse.

Derfor må Tates innflytelse tas på alvor.

For han er ikke et perifert nettfenomen, et anonymt nettroll man kan le bort. Han har millioner av følgere på sosiale medier. Emneknaggen #andrewtate har 13 milliarder visninger på TikTok.

Det finnes utallige tilhenger-konti som fortsetter å spre hans hatprat på sosiale medier, selv om han er blitt utestengt fra de ulike plattformene.

Machomannen

Tate viser ikke bare hvem han er. Han sier muligens også noe om tidsånden.

Har han en hengiven tilhengerskare fordi likestillingen har gått for langt? Og gitt rom for et gryende kvinnehat, og gjenreising av machomannen machomannenTate tror på hypermaskulinitet, altså machomannen. En type mannlighet som innebærer en overdreven stereotypisk maskulin adferd. Med fokus på fysisk styrke, aggresjon og seksualitet. Machomenn kjennetegnes ved fiendtlige seksuelle holdninger mot kvinner. En forkjærlighet for fare og en overbevisning om at vold er mannlig. . Eller har disse strømmingene alltid vært her, i vestlige samfunn? Bare at de nå har fått seg en målbærer?

Forpurrer han hjernen til en ny generasjon unge og ensomme menn? Som romantiserer 1800-tallets kvinneideal. Eller har han blitt som en ventil for enkelte menns frustrasjon over ikke å lykkes og bli anerkjent i et mer kunnskapsdrevet, progressivt samfunn?

Uansett årsak så har den tidligere kickbokseren og realitystjernen brutt lydmuren.

Mannen som nå sitter fengslet i Romania for mistanke om voldtekt og organisert menneskehandel.

Det som kan ha hjulpet Tate til posisjonen som en av verdens største influensere er at han er vellykket. Det er nettopp rikdommen som er trekkplasteret. Å være en hensynsløs machomann ser ut til å sikre makt, tilgang på sex, respekt og penger.

Det er dette som er giften en må ta på alvor.

Det er lett å forstå hvorfor noen menn kan la seg forlokke. Vi lever tross alt i machomennenes tid. Det være seg Trump, Putin, Modi, Erdogan, Orbán eller Bolsonaro.

Dehumaniserer kvinner

Det er åpenbart mange nok som er enige med Andrew Tate til at noe av hans rikdom kan tilskrives kvinnefiendtlige ideologi og virke. Han driver blant annet Hustler’s University hvor han lærer menn å bli rike.

Han har også lansert egne leveregler og fått dertil hørende disipler, som han aktivt oppmuntrer til å spre «tateismen». Skjønt mistanke om voldtekt og menneskehandel står i strid med hans egne leveregler.

Budskapet hans får også bein å stå på fordi patriarken, i dette tilfellet Tate, er en skjeggløs, kjekk og ung vestlig mann.

I motsetning til for eksempel en kjortelkledd mørkemann fra et annet, fjerntliggende patriarkalsk samfunn. Det hører med til historien at Tate i fjor høst etter egetsigende har konvertert til islam.

Forretningsideen til Tate er å hjelpe menn ut av ensomhet og depresjoner til fordums ære, makt og prakt.

Den som han og hans tilhengere mener er fratatt av et mer feminisert, moderne samfunn, hvor kvinner, likestilling og myke verdier har fått fortrinn.

Hans mannsideal er en alfamann med kvinner strødd rundt føttene. Slik han selv fremstår.

I kjent kvinnehatende stil innebærer det blant annet en umyndiggjøring og dehumanisering av kvinner.

Kvinner er for Tate altså en gjenstand han eier, som en bil. Eller de er som hunder, eller barn – som en mann ikke kan beskytte, om de ikke lystrer.

Fisker i rørt vann

Da Greta Thunberg svarte på Andrew Tate sin tweet i romjulen, og beskyldte ham for «small dick energy», satte hun fyr på internett.

Det er bra. For vi trenger å snakke om Andrew Tate og hvorfor budskapet hans blir fortært i mang et gutterom, også her i Norge.

Enkelte har dog valgt å understreke at miljøvernaktivistens svar var mannsfiendtlig.

Thunberg svarte på et språk Tate forstår. Og hun traff der det smerter mest. Svaret handlet ikke om kroppen hans, men at han er smålig og usikker, men dekker over det med pompøsitet.

Jeg hadde antagelig ikke brukt de ordene.

Men det er ikke Thunberg som er det største problemet her, det er skikkelser som Andrew Tate, som fisker i rørt vann.

Mange norske ungdommer syns nok han er kul å følge med på. Men det er andre menn i andre land, kulturer og miljøer som tar hans ord på alvor. De bekrefter deres eget kvinnesyn.

Andrew Tate og hans like appellerer til mange menn som ser på dominans som en vei ut av ensomhet og utenforskap.

Det er en vei som ikke kan gå utenom kvinneundertrykking. En vei vi har brukt århundrer på å kjempe oss ut av.

Likestillingen har ikke gått for langt. Det er bare plagsomt å miste tradisjonelle privilegier.

Men det er ikke tvil om at det blant enkelte menn og i enkelte miljøer har oppstått et vakuum i kjølvannet av kvinners frigjøring. Menn sliter med å finne sin plass. Og det må tas på alvor.

For kvinnehat er livsfarlig.