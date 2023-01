Kommentar

Pro Bono

U2s forsanger Bono er muligens like kul som en stresskoffert, men er 2023 året for å rehabilitere rockens mest utskjelte mann?

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

I julen leste jeg Paul «Bono» Hewsons selvbiografi «Surrender», og ble like svar skyldig som alle andre som i lengre tid har avskrevet fyren som en oppblåst og nesevis popmilliardær med et hykkelsk poserende «menneskelig ansikt».

Etter mitt syn er boken usedvanlig vellykket, ikke minst fordi den er så snedig komponert. Bono skriver godt og til tider veldig godt. Han har selvironi, avslører sårbarhet og er mye mer ydmyk enn det 170 millioner solgte album egentlig krever av ham. Boken, han kaller den fiffig nok en «we-moir» istedenfor en «me-moir», er rett og slett en av de beste rockbiografiene noensinne, ikke minst fordi den er så mye mer enn en rockbiografi.

Han har dessuten sunne instinkter. Et sted beskriver han vakkert og troverdig sin kompromiss- og løsningsorienterte, «radikale sentrumsposisjon», og alle sentristers hjerter gleder seg, deriblant mitt. I en tid stadig preget av polarisering og forlokkende fantasier om å ødelegge for å bygge nytt, er Bonos liberale «fuck the revolution»-tilnærming nesten eggende lesning.

Han er en religiøs og filosofisk grubler, og en lesehest, dessuten. Morsom også, ikke minst når han rett som det er går til angrep på seg selv, nesten som om han, altså forfatteren, skriver om en annen, litt ubehjelpelig naiv og oppfarende type uten selvinnsikt. Med rett til å såre andre, før den dype angeren og selvforakten slår inn.

Kjærlighetshistorien mellom ham og kona Ali er dessuten nesten for god til å være sann. De sammenflettet sine blyge tenåringsfingre samme uke som U2-kvartetten ble formet. En uke av de sjeldne, altså, og Hewson-paret holder stadig sammen, tross alle fristelser, forsømmelser og fallgruver på deres 45 år lange fellesvei. Bandet også.

Kan vi så konkludere med at mannen er feilvurdert? At all skittkastingen rettet mot hans smiskende omgang med verdens eliter og pompøse fremtoning, fremfor alt symbolisert med de «tøffe» solbrillene hans («øyesykdom», yeah right), er urettferdig?

Nei, han for han er utvilsomt en irriterende type.

Men han vet det i det minste selv.

ME AND W.: «Før pleide alle å vinke til meg med én finger», sa George W. Bush til Bono da de i 2002 ragget rundt i Washingtons gater i presidentbilen «The Beast», og Ws popularitet var kraftig økende.

Mitt forhold til U2 og bandets vekselvis kaukende og luftgispende forsanger var lenge preget av sitring og trass, og senere av dyp fornektelse. Jeg ble som fersk tenåring varsomt forelsket i «The Joshua Tree»-platen og dens enkle, men enorme tre- og firegrepslåter, og enda mer forbløffet da den irske firemannsbunten i 1991 gikk gjennom det store hamskiftet med den absurd stilige «Achtung Baby».

Så kom «Zooropa», et av de merkeligste albumene som noensinne er utgitt av et gigasvært og folkelig stadionband, og senere «Pop», som Bono selv mener er noe dritt, men som jeg i svake øyeblikk fortsatt er svak for.

Så sa det stopp. U2 ble et dinosaurband og Bono stadig mer atal. De leverte den ene slappe, formelpregede «hiten» etter den andre, og Bono oppførte seg som en slags pave in spe, ofte avbildet arm i arm med statsledere som solte seg i glansen av en rockstjerne som i realiteten var i ferd med å bli en hvit dverg hvit dvergHvit dvergstjerne er en liten og tett type stjerne som representerer et av de siste trinnene i utviklingshistorien for mange stjerner..

Selv fikk kona mi og jeg en haug med unger på 00-tallet og jeg maktet ikke lenger å følge så nøye på hva fyren (eller andre fyrer, for den del) holdt på med. Men det var vanskelig å unngå å få med seg at han ble stadig vanskeligere å like.

THE TWO POPES: Bono og Frans.

Bono var overalt, og spesielt i Afrika, gjerne med en nyfødt baby i hendene, som om han var den reinkarnerte frelseren selv. Skatteflyktning ble han også (kristenfolk er som kjent djevelsk flinke med penger) – og bestevenn med Apple-gründer Steve Jobs. Han nærmest ba oss om å belje på elgen.

Men noen, deriblant denne ordskribler, er uvegerlig drevet av trass, og jeg irriterte meg enda mer over Bono-haterne enn av mannen selv. Bono-hatet blant så vel skapaktige hipstere som ferdigtenkte musikkonstabler fra gamle dager, brakte frem min indre, oppsetsige ghoul, og stadig vekk forsvarte jeg fyren i opphetede, meningsløse og tøysete diskusjoner menn imellom.

Dette narrespillet varte frem til 2014. Da var det jevnt slutt. Da U2 lanserte platen «Songs of Innocence» ved å tvinge den på alle brukere av Jobs’ og Apples iTunes-musikkbibliotek, ba jeg Bono-haterne om forlatelse: Dere hadde faen meg rett.

Det endte i fornektelse, ikke bare av den sene Bono, men også av den gamle Bono, den gangen bandet hans faktisk var ganske bra. Fra 2014 til julen 2022 hørte jeg aldri på U2, og hver gang den lille jesusen fra et av Dublins skumleste forsteder dukket opp i monitor, gikk den i svart.

MEN FAEN DA: Både U2 og Apple fikk med rette hard kritikk i 2014 da platen «Songs of Innocence» ble delt ut til alle iTunes-brukerne – enten de ville det eller ikke.

Med boken som en slags åpenbaring – Bono og to av bandkompisene er, eller iallfall var, mye mer innbitt religiøse enn det jeg trodde – kastet jeg meg så over katalogen på nytt. Og ble på nytt bestrålt.

For selv om det er en del skurr i U2s musikk, Bonos tekster og bandets av og til noe baktunge rytmikk, er det vanskelig å argumentere mot rekken av kremlåter – fra «I Will Follow», via «Bad», «Wire» og «With Or Without You», til «One», «Until the End of the World», «Love is Blindness», «Stay (Faraway So Close!)» og «Miss Sarajevo».

Bevisst å overse U2s musikalske rastløshet og utviklingsvilje er dessuten ren latskap. Slik The Beatles gikk fra trivelig ungpikeallsang til mørk eksperimentalisme i løpet av syv-åtte heseblesende år, tok U2 og deres talismaner Brian Eno og Daniel Lanois, spranget fra tidstypisk postpunk, via storslått americana til minimalistisk lydkollasjpop over en nesten like kort tidsperiode. Og det samtidig som lytterne ble stadig flere og enda mer hengivne.

Om du klarer å se med overbærenhet på de udiskutabelt uutholdelige øyeblikkene – som da Bono introduserte coverversjonen av «Helter Skelter» med «this song, Charles Manson stole from the Beatles, we're stealing it back» – så er U2 like udiskutabelt et av rock-epokens store orkestre.

Nå som epoken er over og rock kun er en musikalsk subsjanger blant mange, er det på tide å erkjenne at Bono og hans trofaste medmusikanter fortjener den æresbevisningen.

EUROPEER: Bono skriver: «Europeisk identitet kan virke som en fjern tanke – til vi ser folket i Ukraina stirre Putins stridsvogner i senk, der de står i veien for deres frihet. Disse menneskene lengter i siste instans etter å være en del av historien om Europa, og for nå dit har de begynt å skrive den om – for oss alle.» Amen.

Og mannen selv, da? En usikker musiker og tvilende aktivist i livets siste tredjedel; stadig iført solbriller (kanskje det er noe i dette med øyesykdommen likevel?) og med en hårmanke like grissen som U2s musikkproduksjon de siste 25 årene.

Jeg synes han er en fascinerende type. En slags blanding av Mick Jagger og Arild Edvartsen, eller for eventuelt yngre lesere – en mashup av Kanye West (før gardinene gikk ned) og barnebarnet til Bondevik.

Den eldre Bono fremstår som klok og sympatisk. Det levde livet gjør åpenbart noe med folk. Han forsker mer enn han forkynner, og forsoner seg med sine antagonister, enten det er kolleger han har fornærmet, italienske vulkansangere med litt for stor iver, eller faren Bob Hewson, som sønnen aldri helt kom inn på, og stadig havnet i konfrontasjon med.

Bono sang til sine døende far:

We fight, all the time

You and I, that’s alright

We’re the same soul

I don’t need to hear you say

That if we weren’t so alike

You’d like me a lot more

Sånt griner jeg av, og forsoner meg med tekstforfatteren, som jeg i så mange av fornektet og flekket tenner mot, sammen med resten av ulveflokken.

Og slik gikk det til at jeg gikk fra å være anti til å bli pro Bono.