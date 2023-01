STRØMKRISEN: – Vi gjør altfor lite og mye mindre enn det som er mulig. Den gode er at forbedringspotensialet er enormt, skriver kronikkforfatteren.

Slik får vi billigere strøm

Det tar tid å løse hele energikrisen. Heldigvis finnes det også raske fiks.

SIGRUN AASLAND, leder for Miljøstiftelsen ZERO

På tampen av et dårlig år går strømprisene igjen til værs. Som om 2022 ikke var ille nok fra før. På litt sikt er jo svaret på flere av krisene ganske åpenbart: mer fornybar kraft.

Jo mer fornybar strøm vi produserer og jo smartere vi bruker den, desto mindre avhengige blir verden av despoter i oljeproduserende land, og desto raskere kan vi kutte utslipp. Pluss: mer strøm ut i markedet betyr lavere strømpriser.

Her er det lett å være etterpåklok. Vi burde økt produksjonen mer for mange år siden, og spart strøm før prisene gikk i taket. Da ville vi hatt det lettere nå. Det er ikke lenge siden mange advarte mot økt kraftutbygging. Noen var bekymret for at strømprisene, og dermed kommunenes inntekter fra kraft, skulle bli for lave.

Andre mente at det ikke var behov for energipolitikk, fordi kvotemarkedet ville utløse den nødvendige energien av seg selv. Vi kan vel slå fast at flere tok feil.

Omkring 2026 ligger vi nå an til å bruke mer kraft i Norge enn vi til sammen produserer. Da er det vi som blir avhengige av å importere mer fra dem som vi nå for det meste eksporterer til. Det vil skje samtidig som alle trenger mer strøm, både fordi Europa skal slutte med gass, og fordi vi må bruke mindre fossil energi og mer elektrisk når vi skal kutte utslipp.

Det er bra at det nå skal bygges havvind, investeres i økt utnyttelse av vannkraft, og at det åpnes for ny vindkraft på land. Men ingenting av dette hjelper på strømregningen i 2023. Det tar tid å legge om hele energisystemer fra å være fossile til fornybare. Det haster, men vil ta år.

Heldigvis finnes det ting vi kan gjøre allerede nå, og som vi ikke gjør. Det første er å bygge mer sol. Sol på tak og på vegger er raskeste veien til mer strøm. I EU er det nå bestemt at alle næringsbygg skal ha sol på taket innen 2027. Det bør være et krav i Norge også.

Skal vi få flere til å bygge mer sol, kan det også være lurt å gjøre det enklere, for eksempel ved å unnta mindre solcelleanlegg for søknadsplikt i kommunene, med åpenbare unntak som vernede bygg.

Det andre er å spare strøm. Alle vet at det er bra, likevel skjer altfor lite. Det er seks år siden Stortinget vedtok å spare 10 TWh i eksisterende bygg. Svært lite har skjedd, blant annet fordi virkemidlene har vært for få og for vanskelige å utløse. Fra regjeringen får vi nå høre at det ikke er mulig å subsidiere varmepumper i hus og hjem fordi det vil drive opp prisene, lønne seg for internasjonale selskaper, og medføre utbetalinger til middelklassen.

Men vi har god tradisjon for å sponse middelklassen i Norge, og særlig når det tjener fellesskapet. De fleste forstår at uansett hvem det er som sparer strøm, vil strømsparing redusere prisene. Det er også, med dagens rentenivå, god kapasitet i norsk byggenæring og langt fra sikkert at det å stimulere energieffektivisering vil drive prisene til værs.

For det tredje, og kanskje viktigst, kan vi spare effekt. Effekt, altså hvor mye energi vi bruker på en gang, er jokeren som kan gjøre stor forskjell. Det økende effektbehovet er viktig fordi det som virkelig skaper press og driver priser oppover, er de periodene på året og døgnet hvor alle bruker mye strøm samtidig.

Sagt på en annen måte: problemet er ikke nødvendigvis hvor mye strøm vi bruker på et år, men hvor mye vi bruker på det meste. Hvis den totale energiforsyningen skal innrettes for å levere på de høyeste effekttoppene, trenger vi mer overføringskapasitet og mer produksjonskapasitet enn om vi jevner forbruket mer ut over tid.

Klarer vi å kutte toppene med bare litt, kan prisene falle mye. I tillegg minsker vi behovet for nye utbygginger. Da sparer vi både natur og utgifter.

For å redusere forbrukstoppene for strøm, kan vi flytte forbruk i tid, bruke andre energiløsninger når det er press på kraftsystemet, og gjennomføre tiltak som reduserer behovet for energi til oppvarming.

Du kan lade bilen og varme mer av tappevannet om natten. Å erstatte panelovner med gode varmepumper som også bidrar når det er som kaldest, vil spare mye strøm gjennom vinteren og mest når det er høyt forbruk.

Som samfunn kan vi utnytte spillvarme fra industriell produksjon, og vi kan lagre varmen i geotermos til vi trenger den. De mest energikrevende industrielle prosessene bør tilrettelegges for å avlaste kraftnettet ved å beholde gamle kjeler når man elektrifiserer, slik at elforbruket kan reduseres på de kaldeste dagene.

Varmebehovet kan da dekkes av bærekraftige bioressurser. Fjernvarme, der spillvarme fra industri og avfall brukes til oppvarming av boliger i stedet for knapp strøm, er grovt underutnyttet. Alt dette tar tid å få på plass, men å begynne går fort, og alt monner.

Den dårlige nyheten er altså at her gjør vi altfor lite og mye mindre enn det som er mulig. Den gode er at forbedringspotensialet er enormt. Strømprisene trenger raske løsninger. Ikke vet jeg hva vi venter på.