Når guttene sviktes taper alle

FÅR POLITISTASJON: Det blir opprettet en ny politistasjon på Mortensrud i Oslo. Bydelen som har opplevd betydelig alvorlig kriminalitet de siste årene. Hensikten er forebygging.

Når enkelte ungdommer i Oslo kaller seg «utebarn» – er det ikke politiet alene som er svaret. Her må flere ta et tak – særlig foreldrene.

Enkelte ungdommer i Oslo, særlig i innvandrertette bydeler kaller seg «utebarn», forteller politiet til noVG.

Begrepet får nakkehårene til å reise seg.

Her er en gruppe sårbare barn som opplever omsorgssvikt. Og som i tillegg risikerer å havne i klørne på kriminelle som ønsker å rekruttere dem.

Jo mer utenforskap og fattigdom, dess mer forlokkende er det med raske penger. Men ikke minst å bli sett og anerkjent.

Får vi mange Oslo-barn som kaller seg «utebarn», eller som generelt føler seg forlatt, er det en katastrofe. Ikke bare for barna, men også for oss som samfunn.

Et tidsskille

For mister vi kontrollen kan det i verste fall føre til såkalte svenske tilstander. I storbyene i Sverige har den organiserte kriminaliteten, gjengoppgjør, grov vold og drap kommet helt ute av kontroll.

Hele 64 drap ble begått med skytevåpen i Sverige i fjor, seks ganger flere enn i Norge, Danmark og Finland til sammen. Året før var det 46.

Det vi ser i Sverige har vært i emningen i tiår. Det er ikke noe som har skjedd over natten. Og antagelig begynte det med tilstrekkelige mange «utebarn».

Altså tilstrekkelig mange fattige barn og unge i innvandrertette bydeler som ikke bare sliter med fattigdom og omsorgssvikt, men også med en æreskodeks, og en machokultur som får sterkere fotfeste og innflytelse – jo flere som er samlet på et sted.

Også her i Norge har vi sett gjengdannelser og alvorlig vold på 80-, 90- og begynnelsen av 2000-tallet. Den gang fikk politiet kontroll. Men den gang var de kriminelles rekrutteringsgrunnlag mindre.

Derfor er det politiet forteller oss om barn som tvinges til å drive gatelangs, et tidsskille for Norge.

En anledning til å stoppe dette i emningen.

Fattigdommen

Barn og ungdommer som kaller seg «utebarn», eller driver gatelangs bor så trangt at de blir sendt ut hjemmefra på kvelden så yngre søsken kan få ro, forteller politiet.

Dette ble jeg selv fortalt av voksne ved en videregående skole på Oslo Øst for to år siden. Midt under pandemien ble gutter sendt ut hjemmefra.

Dette er barn som bor i leiligheter av typen som er bygget for to voksne og to barn – et soverom til foreldrene, og et til hvert av barna.

Det blir for trangt for disse, som gjerne kommer fra et hjem med en alenemor og seks barn. Eller to foreldre, hvor far «alltid» er på jobb, og mor oppdrar en stor søskenflokk alene.

Og så finnes selvsagt barn som har foreldre som gjør alt de kan, men som likevel havner i feil miljø.

Politiet nevner ikke kjønn, eller etnisiteten når de omtaler gruppen som tvinges ut. Men det er nærliggende å tro at vi her snakker om for det meste unge norske gutter med innvandrerforeldre.

6 av 10 fattige barn i Norge har innvandrerbakgrunn. Og nær sagt all ungdomskriminalitet blir begått av gutter.

Mannesynet

Utviklingen i enkelte deler av hovedstaden handler ikke bare om trangboddhet og fattigdom. Det handler også om et mannsdominert system og et forvrengt syn på ære.

Det er her foreldrenes rolle er avgjørende.

Gutter med innvandrerbakgrunn får ikke alltid den samme behandlingen av egne foreldre som søstrene får. Der jenter kan mangle frihet, kan guttene gjerne få for mye frihet. Det høres tilforlatelig ut.

Men det er omsorgssvikt. Det handler om foreldre som ikke kan, vil, eller er rustet til å stille opp for sønnene sine. I en kultur hvor det er menn som har autoritet, mister moren autoritet over sønnen sin så snart han vokser over hodet på henne.

Enkelte av disse guttene blir gitt opp, eller overlatt mer eller mindre til seg selv. Andre blir fratatt muligheter og pålagt ansvar for å tjene penger og hjelpe faren med å forsørge familien.

Det handler gjerne om fraværende fedre. Eller om overveldede, isolerte mødre. Som ikke kan norsk, ikke er i arbeid, eller i særlig kontakt med storsamfunnet. Og som i tillegg antagelig har flere andre barn å ta seg av.

Guttene sviktes

Ungdommer uten trygge voksne, og som begår mer eller mindre alvorlig kriminalitet handler også om æreskodeksen i slike miljøer.

Her tillegges gutter andre egenskaper enn jenter. Som om gutter ikke trenger grensesetting, oppfølgning og grunnleggende omsorg. Det avler frem en machokultur hvor han ikke skal, eller lærer seg å uttrykke følelser på andre måter enn gjennom verbal eller fysisk vold.

Søstrene på den andre siden er lettere å kontrollere og underkue, men de fleste får til gjengjeld gått på skolen og utdannet seg.

Når dette, fattigdom, trangboddhet og mistillit til storsamfunnet er bakteppet for at enkelte ungdommer driver gatelangs, sier det seg selv at politiet alene ikke kan ordne opp.

Slik det er enkelt å lese byrådsleder i Oslo Raymond Johansen.

«Vi er avhengig av at politiet har tillit blant unge og at det er tett med synlig tilstedeværelse av politi, sier byrådslederen til VG.

Politiet er viktig. Det er bra at det kommer nytt politikontor på Mortensrud i Oslo. Det er selvsagt avgjørende at politiet har god oversikt og gode relasjoner til ungdommen.

Men forebygging er samfunnets felles ansvar.

Vi er milevis unna de såkalte svenske tilstandene. Skal det forbli slik må alle ta et tak. Mødre, fedre, ildsjeler, lærere, politiet, politikere og naboer.