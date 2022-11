OMDØMMETAP? – For Norges omdømmes skyld håper jeg at statsministeren ikke drar til enda et klimatoppmøte og forteller at norsk oljepolitikk er god klimapolitikk for verden, skriver Rasmus Hansson.

Alle olje- og gassland tenker som Norge

Det handler om å finne alt de har og produsere alt de kan, så lenge de kan. I mange land er dessuten Norges eget oljeselskap Equinor pådriver for denne politikken. For jordens klima er den norske modellen absurd.

RASMUS HANSSON, stortingsrepresentant (MDG)

Mange av våre kjæreste fortellinger, som vi tror er enestående rotnorske, finnes i virkeligheten i mange land. Der er folk like overbevist om at fortellingene er deres, som vi er om at de er våre. En påminnelse om at vi er mindre unike enn vi tror.

I dag er den viktigste norske fortellingen i 2022 som kjent ikke den om Askeladden eller Soria Moria slott. Den viktigste norske fortellingen er den om at Norges gjør verden og klimaet en herlig tjeneste ved å lete etter og produsere enda mer olje og gass.

Fordi: Det er Norge som skal levere verden den siste olje. Fordi vår olje og gass er renest, snillest, billigst, tryggest, mest effektiv osv. Derfor skal Norge «utvikle, ikke avvikle» olje- og gassvirksomheten.

Vi skal satse så stort og så lenge på å produsere mer olje og gass, at den som skal oppleve slutten på den norske oljeepoken, fortsatt ikke er født, ifølge vår forrige statsminister.

Men Norge er også svært opptatt av at den globale oppvarmingen skal holdes under 2, kanskje 1,5 grader.

Derfor er forutsetningen i fortellingen vår at mens Norge skal fortsette å produsere olje og gass, så må alle de andre skal slutte.

Da Stortingets næringskomité besøkte Brasil og Argentina tidligere i høst møtte vi oljepolitikere og oljebransje i begge land. Både Brasil og Argentina har reserver som kan gi stor produksjon i årene som kommer.

Og med det – store, nye klimagassutslipp. Brasils og Argentinas oljebransje og politikere struttet av tro på fossil vekst og fremtid. De fortalte faktisk nøyaktig den samme fortellingen som Norge forteller.

Samme fortelling, bare på portugisisk og spansk. Det er de som skal fortsette. Vi som skal slutte.

De forsikret at Brasils og Argentinas olje og gass er ren, snill, billig, trygg, effektiv osv. Dessuten minnet de oss om at folk i Brasil og Argentina har lite skyld i den globale oppvarmingen, og har tjent lite penger på den hittil. Så nå er det deres tur, synes de.

De har unektelig et poeng. Og vi kan regne med at det samme poenget har politikere i Venezuela, Nigeria, Irak, Kasakhstan og mange andre olje- og gassland.

På Næringskomiteens reise traff vi dessuten den norske statens oljeselskap Equinor. Equinor i Brasil og Argentina snakket mye mindre om klima og fornybar energi enn Equinor pleier å gjøre i Norge.

I stedet heiet Equinor i begge land ivrig på å gjøre som Norge: Finne alt, produsere alt og vinne kappløpet om å produsere den siste olje. Forretningsmodellen til den norske statens oljeselskap er fortsatt «Drill Baby, Drill».

KLIMATOPPMØTE: Årets toppmøte, også kalt COP27, avholdes i den egyptiske feriebyen Sharm el-Sheikh. Møtet skal etter planen avsluttes den 18. november.

Norges olje- og gasspolitikk er kynisk sett helt streit: Tyne maks ut av de fossile ressursene og satse på at andre land klarer seg dårligere enn oss i markedet og i en kokt verden. Samt spre risiko og dra inn milliarder på at oljeselskapet vårt er med i galoppen flest mulig steder samtidig.

Men fortellingen om norsk oljeproduksjon for klimaets skyld er pinlig: Norge skal produsere alt vi kan, mens vi håper at klimapolitikk og fornybarteknologi presser all annen olje og gass ut av markedet i tide til at jorden ikke koker over.

Hvor sannsynlig er et sånt resultat? Vill kamp mellom olje- og gassland om å få bli den siste i markedet vil vel heller gi så stort tilbud av billig olje og gass at det vil forsinke utslippskutt og utslippsfri fornybare løsninger sterkt. Og redusere sannsynligheten for å greie Parisavtalens utslippsmål.

Det som derimot kan gi mulighet til å greie Parisavtalens mål, er å ta politisk ansvar hjemme.

For når man vil slutte med noe man ikke bør gjøre, bør man gjøre det selv. Ikke satse på at andre fikser det.

Norge og alle land må planmessig fase ut sin egen olje- og gassproduksjon, i tide til å greie Paris-målene. Ifølge fysikken kan vi ikke slippe ut mer ny menneskeskapt CO₂ etter ca. 2035, hvis vi vil greie det.

Det er derfor MDG foreslår avvikling av norsk oljevirksomheten ca. 2035. Ikke over natten, som Ap og Høyre liker å påstå, for å slippe unna saklig debatt.

To mål må styre: Bygge opp marked og konkurransefordeler for næringsliv som ikke ødelegger klima og natur, så det kan utkonkurrere næringsliv som ødelegger klima og natur. Altså det grønne skiftet. Og: Ikke tilføre atmosfæren så mye fossilt karbon at den globale temperaturen blir for høy.

Det er sterk vitenskapelig enighet om at hvis verden skal holde global oppvarming ned mot 1,5 grader, så kan ikke verden finne og produsere ny olje og gass.

I dag planlegger Norge det motsatte.

Derfor spurte jeg statsminister Støre i forrige ukes spørretime på Stortinget hva han tenker om dette problemet.

Støre ville ikke svare på spørsmålet. Så jeg spurte igjen. Støre ville ikke svare da heller.

Man kan jo forstå ham.