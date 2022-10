Kommentar

Den mektige mannen i midten

LURING: Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen har gjort et spektakulært comeback, og inntar trolig «kongemaker»-rollen i dansk politikk etter valget i morgen.

Danmarks tidligere statsminister ligger som en løkke rundt Mette Fredriksens sosialdemokratiske hals dagen før folketingsvalget. Utfallet av valget er høyst uvisst.

«Clowns to the left of me

Jokers to the right

Here I am

Stuck in the middle with you»

– Stealers Wheel (1972)

Dansk politikk er virkelig noe for seg selv. Partiene skaller av til høyre og venstre, og det blir dermed stadig flere av dem. Med dette blir politikken mer og mer personfokusert, denne gangen mer enn noensinne. Det er som om Harald Eia og Bård Tufte Johansens gamle sketsj har fusjonert med TV-serien «Borgen», og blitt til virkelighet i det lille land.

Valget i morgen virker da også å handle mer om personer enn om saker.

Statsminister Mette Frederiksen overrasket alle da hun – etter å ha blitt tvunget til å utlyse nyvalg – erklærte at det er på tide å bryte blokkgrensene og skaffe landet en bred samlingsregjering. En slags kriseregjering.

Kritikerne oppfattet Frederiksens helt nye toner som taktikk, og nesten bare det. For Socialdemokraternes mektige og småautoritære leder kom til makten som leder for et revitalisert og stadig mer egenrådig parti. Hun markerte seg raskt som en usedvanlig selvsikker leder, og ble en ledestjerne for europeiske sosialdemokrater på leting etter et nytt og samlende prosjekt.

Det var Mette-feber i Danmark, helt til verden med ett var forandret, og jyden Frederiksens noe tilbakeskuende og nasjonalorienterte prosjekt med et sterkt fokus på vanlige folk i utkants-Danmark ikke lenger traff rent på tidsåndsplanken.

I kommunalvalget i fjor, forlot især storbyvelgerne forlot en stadig mer egenrådig Frederiksen, og gikk til andre alternativer på venstresiden. De mange krisene – coronaen, minkskandalen, inflasjonen og urolighetene utløst av Putins hodeløse overfall på Ukraina – endret spillereglene i dansk politikk.

Statsministeren leder fortsatt det klart største partiet i Danmark, men glorien er for lengst falmet.

FOLKSOMT: Hele 14 partier deltok i den avsluttende partilederdebatten.

Problemet for de andre partiene er at, vel, det er så mange av dem. I alt 14 partier var representert i den avsluttende partilederdebatten søndag kveld, og ingen av dem klarer å rykke fra feltet og bli naturlige alternativer til Frederiksen.

De fleste vaker rundt ti prosent, og ingen av opposisjonslederne er opplagte statsministerkandidater.

Kanskje bortsett fra den lenge mest usannsynlige av dem alle – Danmarks tidligere statsminister for det borgerlige partiet Venstre, den svært så utholdende sliteren Lars Løkke Rasmussen.

Løkkes comeback på den rikspolitiske scenen er virkelig oppsiktsvekkende. Han gikk av som statsminister i 2019, da Frederiksen etablerte som den sterke kvinnen i dansk politikk. Da hadde han sittet som Venstre-leder i ti år og ledet to regjeringer. Etter valgnederlaget (som han fikk mye av skylden for) meldte han seg ut av Venstre, og fortsatte som partipolitisk frispiller i Folketinget.

Så bestemte han seg for å lage sitt eget parti. Det fikk det generiske navnet Moderaterne, og er et Løkke-one-man-show med en uttalt sentrumsprofil. Løkke begynte i det små, men gjennom valgkampen – en temmelig kaotisk og uforutsigbar sådan – styrket han seg på et samarbeidsbudskap «mellom partier som tenker noenlunde holistisk (helhetlig)», som han sa i partilederdebatten.

Løkke stiller seg mellom blokkene og vil ikke peke på hvem han vil ha som statsminister. «Jeg peker ikke på noen, jeg peker på noe», sier han kryptisk, vel vitende at han mot alle odds har manøvrert seg inn i den såkalte kongemaker-posisjonen i dansk politikk.

Blir valgresultatet sånn noenlunde i tråd med tendensene på målingene, vil Lars Løkke Rasmussen kunne avgjøre hvem som blir Danmarks neste statsminister.

ER DANSKENE METTE? Mange trodde at statsminister Frederiksen skulle ta hjem en ny valgseier, men dansk politisk er like uforutsigbar som Lars von Triers elleville TV-serie «Riket».

Regner man bort Moderaterne og Løkke, vil trolig den røde blokken vinne greit over den blå blokken. Men med Løkke på vippen, tør ingen spå om hva som kommer til å skje – om Mette Frederiksen får fortsette, eller om statsministeroppdraget går til Jakob Ellemann-Jensen i Venstre, som trolig blir det største partiet på borgerlig side.

Eller blir det Løkke selv? Kan Danmark ende opp i den nokså absurde situasjonen der en avgått Venstre-leder og tidligere statsminister rykker inn i statsministeriet på nytt – som leder for et helt nytt parti, og med enten Socialdemokratiet eller Venstre blant støttepartiene?

Selv avviser han dette scenarioet, men så uoversiktlig som dansk politikk er nå rett før valgdagen, så er det temmelig krevende å spå hvor det hele ender. Velgerne virrer mellom de mange alternativene, mer troløse enn all verdens rundbrennere og flyfiller.

Mette Frederiksens plan A er åpenbart å fortsette som nå – som statsminister for en ren sosialdemokratisk regjering. Men med Løkkes oppstigning fra den politiske asken, virker hovedplanen mer og mer ugjennomførbar. Plan B er å lokke Løkke over til rød side, eller mer presist til en sentrumskoalisjon med Socialdemokratiet, det sosialliberale Radikale Venstre og muligens enda flere.

For Frederiksens «brede regjering» er like udefinert som Løkkes variant. «Valgresultatet avgjør» sier de begge, som for å forvirre velgerne enda mer.

Det kan altså gå lang tid før Danmark får en ny regjering. Sist gang tok det tre uker, men denne gang kan det bli en lang rekke med «dronningerunder» før man får en handlingskraftig regjering på plass – midt i den mest utfordrende krisetiden i vår del av verden på svært mange år.

Valgkampen har vært som en politisk jojo, der den største stjernen før valgkampen, De Konservatives Søren Pape Poulsen, har tapt stort de siste ukene. I stedet har den unge superliberalisten Alex Vanopslagh i partiet Liberal Alliance styrket seg, spesielt blant yngre velgere. Ytre høyre i Danmark er like fragmentert som resten av landskapet, og lite tyder på at det går mot et brakvalg for Inger Støjbergs Danmarksdemokrater, slik mange lenge trodde.

Den svært innvandringskritiske Støjberg, av enkelte kalt «Sylvi Listhaugs politiske tvilling», ble i fjor ble dømt til fengsel i en dramatisk riksrettsprosess. Hun har også bakgrunn fra Venstre, og dannet sitt eget parti i stedet for å gå inn i et av de etablerte partiene på høyrefløyen. Tre partier kjemper nå om det høyrepopulistiske hegemoniet i Danmark, og det tradisjonelt sterkeste ytre høyre-partiet Dansk Folkeparti er nærmest radert ut.

Venstrefløyen er like oppsplittet. Danmarks SV, det Europa-orienterte Socialistisk Folkeparti, er i dytten, og blir mest trolig det største partiet til venstre for Mette Frederiksens sosialdemokrater. Mens Rødt-ledelsens forbilde Enhedslisten nok må finne seg i å spille tredjefiolin.

«Stuck in the middle» må både Socialdemokratiet og Venstre degge for luringen Løkke. Hvem av dem som får napp er for tidlig å si. Men den gamle ringreven kan det politiske spillet bedre enn alle andre, og sitter med gullkortet når forhandlingene starter.

Med mindre velgerne er så i villrede at gallupene lurer oss alle. I dansk politikk er det meste mulig. I morgen må velgerne bestemme seg. Og valget er det eneste «meningsmålingen» som gir tellende resultat.

Det blir en thriller, som det heter, men det faktiske resultatet av valget kan bli avgjort først på et langt senere tidspunkt. I Sverige tok det fire måneder da Stefan Löfven omsider dannet sin andre regjering i januar 2019.

Går det mot svenske tilstander i Danmark?