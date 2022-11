Leder

Ta til vettet, Vedum

Skal staten bruke nærmere en milliard kroner av skattebetalernes penger for å oppløse sammenslåtte kommuner og fylker? Nei, det skal den virkelig ikke!

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

I januar lovte finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum å innvilge kostnadsfri skilsmisse til de fylker og kommuner som den forrige regjeringen hadde tvangsgiftet.

Midtveis i separasjonen frykter partene nå at Vedum skal trekke tilbudet tilbake.

I forslaget til statsbudsjett er det satt av «bare» 200 millioner kr. i reverseringsstøtte. For å gjennomføre oppløsningene det er snakk om, må fylkene og kommunene betale resten selv.

Da blir det mindre penger lokalt til å finansiere det offentlige tjenestetilbudet.

For å holde stramme budsjetter må noe kanskje legges ned. Når det totalt vil mangle 650 millioner kr., minst, er det mer enn kulturskolen som ryker.

Da kommer kuttene på sosialbudsjettet. Helsesenteret får kortere åpningstid. Gatebelysningen forblir avslått. Spesifikke linjefag og videregående skoler står for fall. Det blir kjøttfri dag hele uken på aldershjemmet.

PÅ MENYEN: Kamel eller valgflesk? Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum bør skrote sin egen reverseringsreform, mener VG.

Det er bare én ting som er enda mindre gjennomtenkt enn Solberg-regjeringens regionreform – og det er Støre-regjeringens maniske forsøk på å reversere den.

I en økonomisk virkelighet hvor krig i Europa, energikrise, stigende inflasjon, økte renter og løpske levekårskostnader preger så vel privathusholdningene som offentlige budsjetter, er det helt vanvittig å kaste penger rett ut av vinduet på denne måten.

Politikk er å ville, heter det i sitatbøkene. Det er mer realisme i at politikk er å prioritere. Ikke minst når krybben er tom.

Å hestehandle med Sp handler nesten alltid om kameler. Hvor mange kan en samarbeidspartner tåle å sluke. I tillegg har Trygve Slagsvold Vedum lagt bedervet valgflesk på regjeringsbordet. Meningsmålingene viser at Jonas Gahr Støre (Ap) har nådd et metningspunkt.

Statsministeren må bruke sin autoritet til å legge Senterpartiets reverseringsreform død. Dagens situasjon tillater ikke ødsling av offentlige midler for å gjenopprette kontorene til en håndfull kommunedirektører og fylkesrådmenn.

Vanlig folk som fortsatt venter på tur, vil heller ha konkrete sykehjemsplasser, barnehager og asfaltert vei, fremfor usynlige kommunegrenser. Storsinn fra en regjering som trekker tilbake et prestisjeløfte fordi forutsetningene har endret seg, vil møte respekt.

Så får Støre og Vedum heller minne velgerne om hvem som opprinnelig sto bak den halvhjertede regionreformen, og hvorfor Høyre og KrF i Solberg-regjeringen lot Venstre få gjennomslag for et distriktspolitisk eksperiment som ingen egentlig ville ha.

Les også Norge i revers – en tapt mulighet Regjeringen kunne startet med blanke ark, men ser ut til å ha ett favorittverktøy i skuffen.

Sik sett bærer alle partier som har vært i posisjon de siste to periodene et kollektivt ansvar. Heller enn å hovere over makkverket de selv har stått fadder for, burde den borgerlige opposisjonen og partiene utenfor dagens regjering bidra konstruktivt til å finne en minnelig løsning på den absurde situasjonen.

Forståelig nok er det tungt å bite i seg nederlag. Men noen ganger er det likevel det rette å gjøre. Å ta til vettet kan kreve storsinn. Også fra omgivelsene.