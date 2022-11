OPPRØRET I IRAN: – Protestene i Iran er ledet av kvinner, noe som er helt unikt og progressivt for Midtøsten. Men kvinnene blir også støttet av menn. Dette er en progressiv, sekulær bevegelse som krever like rettigheter for alle, men mest av alt frihet fra islamister, skriver Mina Bai.

Ser vi slutten på islamismen?

Protestene i Iran er ikke hvilken som helst hendelse. De er historiske begivenheter. Dekningen må bli mer omfattende.

MINA BAI, skribent

Protestene i Iran bør få mer plass hos norske medier. BBC World daglig viser videoklipp fra demonstrasjoner i Iran delt på sosiale medier av Iranere. En britisk journalist kommenterer hendelsene hver dag.

Mediene pleide ikke å vise uverifiserte videoklipp før, men Ukraina-krigen forandret på den. Dette må gjelde også iranske protester. Nesten ingen i Norge ser disse viktige klippene.

Protestene i Iran er ikke hvilken som helst hendelse. De er historiske begivenheter som kommer til å påvirke Midtøsten og verden dersom de eskalerer til en fullskala revolusjon.

Vi er nå inne i den syvende uken av demonstrasjonene i Iran og over 200 mennesker er drept, mange av dem barn. Presteskapet er så desperat at det slår og dreper skolebarn. Til tross for myndighetenes ekstreme voldsbruk mot demonstranter, så fortsetter folk å protestere med livet som innsats. De er Irans unge generasjon Z som leder an.

Protestene og en eventuell revolusjon i Iran vil bety et stort nederlag for islamismen og slutten på en æra. Den store islamske staten vil legges død. Ved revolusjonen av 1979 ble politisk islam en realitet. Vi gikk fra å ha en fredelig islam som religion i Iran til å ha islamister som herjet brutalt.

Dette fikk store konsekvenser både for oss iranere og for verden. Grunnleggeren av revolusjonen i Iran, Khomeini, hadde en drøm om å eksportere revolusjonen og etablerer et globalt islamsk herredømme.

Han etablerte den islamske staten, den islamske republikken av Iran. I denne staten må kvinnene dekke seg til, og kvinner og menn segregeres. Folk piskes for å ha fest, tyver får hendene kappet av – og «frihet» blir regnet som et vestlig konsept. I tillegg skal denne ideologien eksporteres til Midtøsten.

I løpet av 43 år drepte denne islamske staten ikke kun iranske borgere, men også dissidenter utenfor Iran, amerikanere i Libanon og i Iraq. Khomeini utstedte en fatwa mot Salman Rushdie – ja, mot ytringsfriheten i vesten. Fatwaen inspirerte til attentatet på Rushdie og hans norske forlegger William Nygaard i 1993.

Men verst var at han ble en inspirasjon for islamistiske og jihadistiske grupper overalt i Midtøsten. De blomstret med tanken om å ha et muslimsk herredømme. Al Qaida, Taliban og til og med IS som senere – og pussig nok, Iran måtte kjempe imot – fordi de som sunnier hatet det sjiaislamske Iran. 100 nordmenn sluttet seg til IS.

Islamistenes undergang i Iran kan påvirke oss her i Europa og i Vesten. For er det en ting islamister har til felles, så er det deres enorme hat mot Vesten og vestlige verdier. Det er ikke uten grunn at presteskapet har blitt alliert med Putin, som kjøper droner fra Iran, som dreper ukrainere.

Protestene i Iran er ledet av kvinner, noe som er helt unikt og progressivt for Midtøsten. Men kvinnene blir også støttet av menn. Demonstranter roper av full hals om frihet.

Vi må ikke ta lett på dette. For dette er en progressiv, sekulær bevegelse som krever like rettigheter for alle, men mest av alt frihet fra islamister. Det er første gang at noe slikt skjer i Midtøsten.

Det er viktigere enn noensinne at norske medier gir plass til å dekke protestene i Iran, for dette er en stor begivenhet i vårt århundre, like mye som Khomeinis revolusjon i 1979 ble det.