Kommentar

Ibsenmuseet er klart. Hva med å åpne det?

ARBINS GT. 1 (VG) Henrik Ibsens ikoniske residens vis a vis Slottsparken i Oslo er gjenskapt etter originalfotografier fra dikterens tid, og omhyggelig tilbakeført til det opprinnelige.

Men det får ingen se. For huset er stengt.

Da VG i forrige måned omtalte den absurde situasjonen – med et påkostet og rehabilitert museum, som altså står avlåst – kom det såpass mange reaksjoner fra ulikt hold, at man regnet med det lå en løsning i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Den gang ei.

Det var i det minste ibsensk flukt over kulturministerens kalde skulder. Som det heter i «Peer Gynt», tredje akt:

«Ja, tenke det; ønske det; ville det med; – men gjøre det! Nei; det skjønner jeg ikke.»

Denne uken startet budsjettforhandlingene på Stortinget.

– Med mindre noen finner en nøkkel som kan gjøre det mulig å åpne leiligheten slik at vi i det minste får anledning til å selge inngangsbilletter, vil dørene forbli låst og lukket på ubestemt tid, sukker Olemic Thommessen.

Den tidligere stortingspresidenten er styreleder i stiftelsen Norsk Folkemuseum, som forvalter Ibsenmuseet i tråd med statens initiativ. Sammen med stiftelsens direktør, Nina Refseth, tar han med VG på stuevandring i Arbins gate.

Det fremstår meningsløst at det berømte husværet ikke skal syde av lerkefugler eller annet bevinget besøk.

DIKTERHJEM: Styreleder Olemic Thommessen og direktør Nina Refseth ved Norsk Folkemuseum frykter det rehabiliterte Ibsenmuseet forblir stengt.

Synd for publikum, synd for hovedstaden og synd for Norge, som med dette har lagt forsettlig lokk på minnet om vår mest anerkjente landsmann. En internasjonal størrelse som vedvarer å kaste lange skygger – sine 161 cm og ABBA-dimensjonerte platåsko til tross.

Ifølge Refseth er hver stein snudd, flere ganger, i håp om å se hvordan folkemuseets budsjett kan omdisponeres for å gjenåpne Ibsens hjem.

Stiftelsen har også driftsansvar for Bygdø Kongsgård, Bogstad Gård, Norsk Maritimt Museum, Eidsvoll 1814 og hele folkemuseet på Bygdøy.

Ingen av disse institusjonene kan stenges, hverken fullt og helt, eller stykkevis og delt. Å kutte vedlikehold, som er så populært i det offentlige, er heller ingen løsning for en virksomhet som har som hovedoppgave å ta vare på gamle hus.

Restaureringen av Arbins gate er en årelang, pågående, operasjon – og har kostet flesk. Medregnet kjøp av gården, teknisk opprustning, brannsikring og bygging av ny scene i underetasjen, snakker vi et tresifret millionbeløp.

Det aller meste er betalt av kulturmesén og eiendomsinvestor Christian Ringnes.

Til historien hører det også at initiativtakeren til det hele, skuespilleren og motstandsmannen Knut Wigert, i 1990 leide Arbins gate 1 for egne penger og startet innsamlingen av Ibsens opprinnelige møblement.

For det er slik det egalitære, antatt sosialdemokratiske Norge, behandler sin kulturarv. Det legger ned sitt ærverdige nasjonalgalleri og lar vikingskipene seile sin egen sjø.

STUE PÅ STUE: Henrik Ibsens leilighet i Arbins gate er rehabilitert for mange millioner kroner. Men det mangler penger til drift av museet, så ingen får se hvor fint det er blitt.

Uten private penger og pågangsmot ville dikterhøvdingens bopel, der han skrev senere verker som «John Gabriel Borkman» og «Når vi døde vågner», i dag vært kontorer og studioleiligheter. Dikterhøvdingens inventar ville vært spredt for alle vinder.

Noe riktig nok ivaretatt av Ibsen-byer som Skien og Grimstad, og forfatterens arbeidsværelse var preservert rimelig korrekt på Norsk Folkemuseum.

Resten – kakkelovner, piano, stoler, bord, bøker, pyntegjenstander, bilder, for ikke å snakke om Ibsens badekar – ville forblitt i andres besittelse som minner, stadig svakere sådan, inntil de en dag var fysisk borte.

Eller glemt.

Og det er kanskje det som har skjedd under forarbeidene til Anette Trettebergstuens (Ap) første kulturbudsjett, der statsråden kan ha glemt at det var hennes eget departement – under forgjenger og partifelle Åse Klevelands profilerte ledelse – som i sin tid anmodet Norsk Folkemuseum om å overta driften av det som i dag er IBSEN Museum & Teater.

Med det fulgte noen midler, og senere kulturminister Ellen Horn – kjent skuespiller og sjef for Nationaltheatret – tok også budsjettgrep for å fortsette oppbyggingen og etableringen av museet i Henrik Ibsens siste hjem.

Og nå står altså Ibsenmuseet der. Mer komplett enn noen gang.

Og sørgelig stengt.

VIRKSOMHETOVERDRAGELSE: Norsk Folkemuseum overtok driften av Ibsenmuseet etter anmoding fra kulturdepartementet, minner Olemic Thommessen og Nina Refseth om.

Kjøkkenet har fått tilbake en tidsriktig gassovn. Det er ikke den samme som fru Ibsen kokte saft fra Ibsens ripsbærbusker og andre buskvekster på, men den er fra riktig epoke – med tre bluss – og stammer fra en leiegård i nærheten.

Husholderskens tjenestebolig, et kammers nederst i gangen ved badet, er også i ferd med å ta form.

Slik at Arbins gade 1, 2. etage, til siste detalj blir helt nøyaktig slik det var da Suzannah og Henrik Ibsen bodde her – med «stuepige, ugift», som det står i folketellingen for Kristiania 31.12.1905.

ARBINS GADE 1, 2den ETAGE: Husholdningen per 31.12. 1905

Det er krig i Europa, inflasjon og lakseskatt. Mange velger å flykte til Sveits for å berge livrenten. At det i en dyrtid som nå avsettes offentlige midler til å holde mer akutt viktige operasjoner enn dikterhjem gående, overrasker knapt.

Gjeninnsettelse av statsforvaltere og oppkjøp av private gods, trumfer enhver knappestøper. Det skulle tatt seg ut at norske fylkesrådmenn kom på utenlandske hender.

Nei, hva får man for 3,5 milliarder kr. i våre dager.

Men la oss si, da, at SVs sjefforhandler i budsjettspørsmål med regjeringen, fant fem millioner ubrukte kroner under en serviett. Så ville det vært nok til å gjenåpne Ibsens leilighet, slik at folk fikk anledning til å kjøpe inngangsbillett.

Skoleklasser kunne besøkt det intakte husværet, og fått bobestyrer Erik Henning Edvardsen spill levende fortellinger om hvordan tilværelsen fortonet seg da Henrik Ibsen trippet rundt i kåken. på nette verseføtter.

Gjester fra hele verden ville med egne øyne kunnet se salongen som er sceneanvisning for Nora og Helmers dukkehjem.

Men da måtte «det vidunderligste skje».