BARNEHAGEDEBATTEN: – Penger bevilget til barnehage, skal ikke gå fra barn til børs, skriver kunnskapsminister Tonje Brenna.

Lot pengene renne ut av private barnehager

Hvis Høyre mente det var et problem at private aktører tjente seg rike på barnehager, kunne de strammet inn for mange år siden. I stedet valgte de å la problemene hope seg opp.

TONJE BRENNA, kunnskapsminister (Ap)

Stortingsrepresentant Kari Anne Jønnes’ (H) påstander om at Høyre gjorde mye for å stanse barnehagemilliardærer blir hule når vi ser på fakta:

Høyre satt med regjeringsmakten i åtte år. De fikk et drøss av rapporter som viste det samme, nemlig at private barnehager var mer lønnsomme enn andre private velferdstjenester. Skattebetalernes penger forsvant ut av barnehagene til eierne, gjennom eiendomssalg og andre kreative løsninger.

Men Solberg-regjeringen brukte tida dårlig og gjennomførte ikke lovendringer. Høyre skryter av å ha opprettet et tilsyn, men hva betyr vel tilsyn når det ikke finnes vilje til å la eventuelle funn få politiske konsekvenser? Høyre hadde åtte år med regjeringsmakt, og fem ulike kunnskapsministre.

Resultatet? Det ble sendt ut forslag på høring. Da høringen var ferdig la de vekk eget forslag for å sende andre mer kjedebarnehagevennlige forslag på ny høring.

De politiske handlingene uteble. Med åpne øye lot de barnehagemilliardærene fortsette å bygge sine formuer med fellesskapets penger.

Etter fem måneder i regjering, la vi frem en pakke innstramminger, basert på samme rapporter som Høyre satt med. Nå er vi i gang med å gå gjennom hele finansieringssystemet for de private barnehagene. Vi vil legge frem en ny pakke med innstramminger neste år.

Regjeringen er for private barnehager, og i det videre arbeidet vil vi ta hensyn til at små og enkeltstående barnehagene oftere sliter økonomisk. Samtidig må vi sikre at de nesten 30 milliarder kronene som foreldre og fellesskapet betaler til barnehagene, går til barnas beste – ikke til profitt for eierne.

Derfor er det viktig at vi tar tilbake kontrollen med barnehagene. Penger bevilget til barnehage, skal ikke gå fra barn til børs.