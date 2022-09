Kommentar

Nå er det tvang

SENDES I FENGSEL OM DE IKKE MØTER: Russiske menn mellom 18 og 50 år skal til Ukraina for å krige. Her fra en øvelse på Den røde plass før feiringen av «seiersdagen».

Alle russere har en bror, ektefelle, far eller onkel som kan bli tvangssendt i krigen. Det kan gjøre Putin svært upopulær.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

– Nei til mobilisering, ropte russiske demonstranter i en rekke, russiske byer etter at Putin onsdag annonserte at vanlige folk skal i krigen.

Mobiliseringen er godt i gang. Det dreier seg om 300 000 ifølge myndighetene. Men ryktene går om at det er langt flere, og at en hemmelig paragraf nevner en milion.

Det ser heller ikke ut til å stemme at folk uten militær erfaring eller studenter, slipper unna. I sosiale medier fortelles det om mange eksempler på det motsatte.

PROTESTERTE MOT KRIGEN: Opprørspoliti mot demonstranter i Moskvas gater onsdag kveld etter at president Putin hadde varslet mobilisering.

Blant annet er Aleksej Navalnyjs støttespillere aktive i å dekke mobiliseringen. For de vet at den kan gjøre Putin upopulær.

Torsdag ble det lagt ut filmer av studenter i Ulan-Ude tilsynelatende hentet på skolen av militærpolitiet. De skal til Vestfronten, 6000 kilometer hjemmefra for å krige.

– Sett fra mitt perspektiv kan det være en av faktorene som kan skubbe regimet mot en langsom død, skriver forsker Yevgeniy Golovchenko på Twitter.

Han mener risikoen er at mange gjør opprør. Og legger til at Putin i mai lovet at det ikke skulle bli mobilisering.

Problemet til Putin er at han også må hanskes med en haukete opposisjon som vil ha krig og mobilisering.

HOLDT MØTER: Putin fortsetter sine daglige gjøremål. Torsdag sendte det statlige nyhetsbyrået ut bilder av møter i Kreml.

De nye soldatene sendes et sted langs den tusen kilometer lange frontlinjen i Øst-Ukraina. Her skal de erstatte de kanskje 70 000 russiske soldatene som enten er døde eller såret siden februar.

Oppgaven blir å forsvare områdene Russland har okkupert. Eller angripe for å ta mer ukrainsk land. Det vil skje i kulde og søle, nå som vi går mot vinteren. Og med en skeptisk lokalbefolkning som ikke mottar de russiske soldatene som frigjørerne Putin har sagt de er.

De nyutskrevne må kjempe side om side med Wagner-gruppen, voldelige leiesoldater, straffanger og unge menn fra koloniene i Russlands fattige sørlige og østlige områder.

Vi vet hva de er i stand til. Overgrepene er godt dokumentert. Det fortelles om fulle soldater uten motivasjon som dreper og voldtar. Vi har sett massegraver nok.

DRAR TIL JEREVAN: En rekke bilder som dette viser russiske menn ankomme flyplassen i den armenske flyplassen. De vil ikke i krigen.

For ukrainske menn er forholdene like tøffe. Heller ikke de går på jobb lenger. De må kjempe. De får ikke forlate landet. Friske menn mellom 18 og 60 år skal i krigen.

Men de har noe å kjempe for. Friheten. Sitt eget land. De blir med rette hyllet som krigshelter.

OGSÅ KVINNER KAN BLI INNKALT: Men flesteparten av de nye soldatene vil være menn. Bildet er tatt under en pressetur arrangert av det russiske forsvarsdepartementet i okkuperte områder i øst juni i år.

Putin kaller sine soldater ekte patrioter. I virkeligheten har myndighetene støvsugd fengsler, betalt leiesoldater og lokket folk fra de aller fattigste kår.

Når de ikke fikk tak i nok på denne måten, ble det tvang. For det venter straff for dem som ikke møter. Desertører risikerer fengsel.

IKKE POPULÆRE: Putin har fremstilt soldatene som ekte patrioter som frigjør Ukraina fra nazister. Det er ganske langt fra realitetene. Bildet er fra Mariupol hvor en russisk soldat patruljerer gatene.

Galgenhumor tas i bruk. En film sirkulert på Twitter viser en soldat som har gjemt seg i kjøleskapet når en kommandør banker på hjemme hos ham.

Sønnen til Putins pressetalsmann er nå kjent for å ha blitt lurt av journalister som ringer og sier han skal i krigen.

Ukrainske aktivister er ikke videre imponert over motet til russiske demonstranter. Derfra påpekes det at det ikke kom til store protester etter avsløringene om Butsja, for eksempel. Men bare når det rammer russerne selv.

MANGE VIL UT AV LANDET: Så langt har det ikke vært utskrevet mobilisering i Russland, og soldatene i Ukraina har bestått av yrkesmilitære, leiesoldater og folk som har reist frivillig. Nå blir det tvang. Bilde fra Den røde plass.

For Russlands president er det alvor. I mai ventet vi på at han skulle varsle mobilisering i forbindelse med feiringen av «seiersdagen».

Det skjedde ikke.

Analytikerne mener han måtte nå. Han sto i fare for å tape krigen.

Russere flest i middelklassen og i de store byene, har ikke merket så mye til krigen. Den kalles fortsatt med en begrep den tidligere KGB-agenten elsker: En spesialoperasjon.

PR FOR SOLDATENE: «Russlands helter» fremheves på plakater på T-banen i Russland. Bildet er fra august i år.

Men selv om «spesialoperasjonen» ettersigende har hatt stor støtte i befolkningen, skal det holde hardere nå.

I den grad vi kan stole på tallene: Støtten daler. Kvinner ser ut til å være mer imot krigen enn menn. Og yngre mer enn de eldre.

Og når folk risikerer å bli sendt ut i en krig for å kjempe mot det som tidligere var naboer, familie og venner, er det neppe populært.

Likene vil komme hjem i kister det ikke går an å skjule.

EN EKTE JOBB: – Å tjene som soldat er en ekte jobb, står det på denne reklameplakaten i St. Petersburg.

Denne uken gikk russerne i gatene mot krigen. Dagen etter kom Putin med djevelens medisin.

Folk som er arrestert i antikrigsprotester har fått innkalling til krigskommissariatet på politistasjonen. De skal sendes i krigen.

Demonstrantene tok en risiko. Men det er ikke bare dem dette er farlig for. Det er også risikabelt for Putin.