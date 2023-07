ENKELT VERDENSBILDE? – Barbie-filmen virker å ha trigget kommentatorens tilsynelatende nokså ensidige verdensoppfatning, skriver innleggsforfatteren. Her er hovedrolleinnehaverne Ryan Gosling og Margot Robbie i sommerens store snakkisfilm.

For ensidig fokus på kvinnerollen!

Tror VGs kommentator Selma Moren at Kens liv bare er «plastic fantastic»?

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til debatt@vg.no

ØRJAN GREIFF JOHNSEN, jurist

Moren har sett Barbie-filmen, som forventet med et feministisk blikk, og sitter blant annet igjen med følelsen av at kvinner ikke strekker til.

Et sted i filmen sier en forbipasserende mann, i den virkelige verden, til Ken: «Nei da, Vi har et patriarkat, vi har bare blitt veldig gode til å skjule det.» Og et annet sted sier er en kvinne til Barbie, også da befinner de seg i den virkelige verden, om alle de umulige kravene som stilles til kvinner.

Dette trigger kommentatorens tilsynelatende nokså ensidige verdensoppfatning der patriarkatet ruler, kvinner lider, og det livet for menn er «plastic fantastic».

DEBATTANT: Ørjan G. Johnsen.

Men så enkelt er det ikke. La oss ta forestillingen om patriarkatet. Det er da vitterlig ikke kun menn som styrer i den virkelige verden. Vi har en rekke kvinnelige statsledere, statsråder, bedriftsledere, samfunnsdebattanter, journalister i fremtredende stillinger som er viktige meningsbærere.

Hvor mange mannlige kommentatorer finnes det i Norge som – på samme måte som Selma Moren taler kvinnenes sak – er talerør for mannsrollen?

Men la oss da forutsette at patriarkatet ruler. Dette patriarkatet er en forsvinnende liten del av den mannlige befolkningen. De fleste menn har helt vanlige jobber, de er rørleggere, gravemaskinførere, snekkere, murere, mange har også fysisk tunge jobber, og slett ikke alle er veldig godt betalt.

Men når likestilling og kjønnsroller diskuteres i det offentlige rom, så får man inntrykk av at alle menn er sitter øverst på patriarkatpyramiden; de er toppledere med millionlønninger, der de velter seg i luksus og lever sine «Exit»-liv.

Videre ga filmen kommentatoren en følelse av å ikke strekke til som kvinne, du skal være smart, men ikke for smart og så videre. Men er det slik at det for menn bare er å gli gjennom livet som Maradona gjorde mot England i VM i 1986?

Er ikke menn også usikre på seg selv? I forhold til jobb, kolleger, familieliv, vennskap, ja er ikke menn også usikre på mannsrollen, som kvinner er det i forhold til kvinnerollen?

Les også Kommentar: Barbie-filmen endret meg litt Jeg gikk inn i kinosalen med et noe dømmende blikk på jentene i rosa, og satt igjen med en helt annen følelse.

Det er jo bare å lese noen triste statistikker som bekrefter dette, eksempelvis selvmordsstatistikken, der det i 2020 var 639 selvmord, fordelt på 467 menn og 172 kvinner. Videre topper gutter statistikker for vold, kriminalitet, og frafall i skolen.

Og som alle vet gjør de det også vesentlig dårligere enn jentene på skolen. Er det slik kun fordi gutter er mer bråkete og urolige? Eller kan det ha noe å gjøre med at også mannsrollen er kompleks; der deres indre usikkerhet kanskje ikke blir godt nok ivaretatt, for eksempel i skoleverket.

Hvis vi ser historisk på det så har menn tidligere vært eneveldige på styre og stell. Men det er også menn som har blitt sendt i krig. Under andre verdenskrig døde det 10262 mennesker i Norge – av disse var det 9379 menn og 883 kvinner. Så kan man tenke seg akkurat den kjønnsfordelingen under andre verdenskrig, eller for den saks skyld, under den pågående krigen i Ukraina.

Jeg sier ikke at kvinner har det greit under kriger, eller at det er enkelt å sitte igjen alene, men det er en viss forskjell på å leve og å dø. Og det er eksempler på hva menn har blitt utsatt for, utsettes for og fortsatt vil bli utsatt for.

Det er selvsagt både viktig og riktig at Selma Moren setter lys på kvinners problemer, men det hadde vært å ønske at både hun og andre kvinnelige kommentatorer også hadde sett den andre siden av saken. Nemlig mannsrollen.

Slik det er nå blir mediebildet for ensidig fokusert på kvinnerollen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post