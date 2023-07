Kommentar

Derfor er Krim så viktig for Putin

Ole Kristian Strøm Skriver om krigen i Ukraina, sjakk, Formel 1, m.m.. Utdannet ved NMBU og Moskvas statsuniversitet. Hobbybonde.

FEIRING: Innbyggere på Krim feirer niårsdagen for den russiske annekteringen av halvøya. Bildet er tatt den 18. mars i år.

Krim er selve kronjuvelen i det imperiet som Vladimir Putin (70) drømmer om å gjenskape. Nå står russerne i kø for å rømme halvøya.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

De er redde.

Mandag fikk den prestisjefylte broen store skader og to personer mistet livet i det som etter alt å dømme var et ukrainsk angrep.

Natt til tirsdag skal Russland ha skutt ned 28 ukrainske droner over Krim, ifølge det russiske forsvarsdepartementet.

Uten broen er Krim tilbake til slik det var i 2014, da russerne hadde okkupert halvøya, men den var fysisk atskilt fra Russland. Det er vrient med tanke på at Krim er omtrent på størrelse med Viken fylke og har drøyt to millioner innbyggere.

Da broen sto ferdig i mai 2018, ble det noe helt annet. Russerne strømmet over broen for å feriere på halvøya. For dem som ikke hadde råd til å dra utenlands, var det Krim et godt alternativ.

RØMMER KRIM: Russiske turister drar med tog fra Krim etter at et ukrainsk angrep laget store ødeleggelser på Kertsj-broen mandag.

Samtidig har broen vært strategisk viktig for Russland under krigen, fordi mannskaper og utstyr kan ta veien over Krim innover i det sørlige Ukraina. Enkelte mener faktisk at Putin hadde krigen i tankene da han beordret byggingen. En stolt president sto selv for den offisielle åpningen.

Krim har en lang og dramatisk historie. Skyttergravskampene under Krim-krigen midt på 1800-tallet kostet ekstremt mange liv, og var medvirkende til at Florence Nightingale utviklet den moderne sykepleien.

I Sovjetunionen var Krim opprinnelig en del av den russiske delen, men under Nikita Khrutsjov ble Krim fylke i 1954 overført til den ukrainske sovjetrepublikken. Historikere peker på at overføringen skal ha vært en del av Khrutsjovs kamp for å sikre seg kontrollen etter Stalins død.

Krim er et populært feriested for russere, dette bildet ble tatt i Alushta 18. juni i år.

Da Sovjetunionen ble oppløst, forble Krim en del av Ukraina, selv om russisk språk og kultur var dominerende.

Russland invaderte og annekterte Krim i 2014. Byggingen av broen skulle forsterke Moskvas kontroll over Krim og integrere halvøya med «moderlandet». Men da presidenten beordret fullskala invasjonen av Ukraina i februar 2022, regnet han ikke med hvor utsatt Kertsj-broen – og dermed Krim – skulle bli.

Likevel ble russerne oppmuntret til å legge ferien til Krim i sommer. I en tid da det er vrient for russere å feriere utenlands, fristet det mange. Nå står de i endeløse køer for å komme seg ut av området. Trafikken må trolig i stor grad gå gjennom de annekterte områdene, som enkelte steder er ganske nær krigsfronten. Ett felt på broen er gjenåpnet, men det er timelange køer. Det kan også skape trøbbel for de militære, selv om de mest bruker jernbanebroen, som ikke er ødelagt.

Tegning: Roar Hagen/ VG

Etter Krim i 2014 annekterte Russland fire nye ukrainske områder høsten 2022. Når mulige fredssamtaler kommer opp, er president Volodymyr Zelenskyj klar på at ikke bare disse fire områdene – men også Krim må tilbake på ukrainske hender før det er aktuelt for dem å sette seg til forhandlingsbordet.

Samtidig er Krim så viktig for Putin. I de statskontrollerte russiske mediene fremstilles det som skjedde i 2014 som at Putin reddet befolkningen på Krim fra det fullstendige kaos. Krim er sentralt i Putins ønske om å gjenskape noe av Sovjetunionens storhet.

En russisk krigsskip seiler nær Kertsj-broen – som er Europas lengste med sine 18 kilometer.

Sist ukrainerne lyktes med å ødelegge Kertsj-broen, i oktober 2022, svarte Vladimir Putin med å gå ordre om voldsomme bombeangrep over hele Ukraina. Svaret kan bli det samme nå. Ifølge Putin forbereder forsvarsledelsen hva de skal gjøre. De første hevnangrepene kom allerede natt til tirsdag.

Et større angrep over Ukraina er neppe klokt fra et russisk strategisk synspunkt, og kan også gå ut over uskyldige ukrainske sivile.

Samtidig vil en nytt hevnangrep neppe hjelpe Putin i å beholde kontrollen over Krim.

NY PLAN: Sist ukrainerne lyktes med et angrep mot Kertsj-broen, svarte president Putin med bomber over hele Ukraina. Han sier at forsvarsdepartementet skal legge fram en plan om hvordan angrepet skal hevnes.