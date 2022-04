Kommentar

De som truer med atomvåpen

Av Per Olav Ødegård

MØTTES: Nord-Koreas leder Kim Jong-un og Russlands president Vladimir Putin avbildet under et møte i Vladivostok i Russland i april 2019.

Vladimir Putin rasler med sine farligste våpen. Kim Jong-un lanserer nye atomraketter. Og om få uker kan Iran bli en atomvåpenmakt.

Atomvåpen er tilbake, som et urovekkende og brennhett tema.

På flere fronter går utviklingen i faretruende feil retning, bort fra rustningskontroll og mot en undergraving av ikkespredningsavtalen for atomvåpen.

Det er skremmende når Kreml, etter først å ha invadert Ukraina, snakker om atomvåpen og risikoen for en tredje verdenskrig.

På den koreanske halvøy høyner Kim Jong-un innsatsen når han styrker landets atomvåpenarsenal. Hvis Iran snart får sin første atombombe vil det skape farlige kjedereaksjoner i et konfliktfylt Midtøsten.

Dagens diktaturer og autoritære regimer bruker masseødeleggelsesvåpen som en trussel om den ultimate terror. Det blir gjort for å avskrekke, eller for å få motstandere til å endre politisk kurs.

Budskapet er: Ikke våg å utfordre oss. Vi kan ødelegge dere.

Alle som vokste opp under den kalde krigen kjente på frykten for en krig med atomvåpen. I enkelte perioder var faren særlig stor, som under Cubakrisen.

Det ga mening å snakke om terrorbalanse. De to store rivaler og atomvåpenmakter, USA og Sovjetunionen, hadde begge evne til å gjengjelde et angrep med altutslettende kraft.

Det var denne doktrine som på engelsk hadde den talende forkortelsen MAD, Massive Assured Destruction, eller massiv, garantert ødeleggelse.

Dette bildet av Nord-Koreas leder Kim Jong-un foran en atomrakett ble offentliggjort i mars.

Det var en risiko for at en atomkrig kunne bli utløst på grunn av en misforståelse eller en annen fatal feil. Men på grunn av vissheten om en ødeleggende gjengjeldelse ble aldri atomvåpen tatt i bruk under den kalde krigen.

Utviklingen av taktiske atomvåpen, som har en mer begrenset rekkevidde og mindre sprengladninger enn strategiske våpen, senker imidlertid terskelen for at atomvåpen faktisk kan bli tatt i bruk i strid.

Russland har et stort antall taktiske atomvåpen.

Vestlige land har på det sterkeste advart Russland mot å ta i bruk kjemiske, biologiske eller kjernefysiske våpen i krigen i Ukraina.

Årsaken er at russiske ledere gjentatte ganger siden invasjonen har minnet omverdenen på det alle vet. At Russland har et enormt kjernefysisk arsenal, som bare kan sammenlignes med det amerikanske.

Kreml sender en dårlig skjult trussel om hva som kan skje hvis andre land blir direkte involvert i krigen.

Irans president Ebrahim Raisi.

Denne uken hevdet Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at Nato i Ukraina har gått inn i en stedfortreder-krig med Russland og «helt bensin på bålet» ved å væpne stedfortrederne.

Lavrov sa at alle deklamerer at vi ikke kan tillate en tredje verdenskrig, men at faren er alvorlig og reell.

– Jeg ønsker ikke at denne risikoen skal kunstig overdrives nå, når risikoen er ganske betydelig, sa Lavrov.

Lavrov påstår at det er vestlige politikere som antyder en atomkrig, ikke Russland. Det er imidlertid Putin og hans nære krets som de siste ukene har brakt atomvåpen på banen. Ved flere anledninger.

Putin har gjort det ved å gi ordre om å høyne landets atomberedskap, noe USA avsto fra å gjøre. Putin truet land som blander seg inn med konsekvenser som «de aldri tidligere har stått overfor».

I mars sa Lavrov at dersom det blir en tredje verdenskrig vil det være en ødeleggende atomkrig. Tidligere president og statsminister Dmitrij Medvedev har antydet at atomvåpen kan komme til å bli utplassert ved Østersjøen hvis Finland og Sverige blir medlemmer av Nato.

I skyggen av krigen i Ukraina har Nord-Koreas diktator Kim Jong-un for første gang siden 2017 foretatt en prøveutskyting av en interkontinental rakett.

På en militærparade i hovedstaden Pyongyang ble Hwasong-17, den mest avanserte nordkoreanske atomrakett til nå, vist frem til stor jubel fra folkemassen, ifølge kommuniststatens propaganda.

Kim sa at Nord-Korea raskest mulig skal styrke og utvikle atomvåpenarsenalet.

Folket jublet, ifølge nordkoreansk propaganda, da det de påsto var en atomrakett av typen Hwasong-17 ble vist frem på en militærparade i Pyongyang i april.

Da Kim møtte tidligere president Donald Trump stanset han testingen av langtrekkende raketter. Trump sa at Nord-Korea ikke lenger utgjorde en kjernefysisk trussel. Men Kim skrotet ikke et eneste atomvåpen. Nå har han også gjenopptatt prøveutskytningene.

Risikoen er overhengende for at klubben av atomvåpenmakter snart kan få et nytt medlem. Utenriksminister Antony Blinken fortalte en komité i Senatet at Irans kjernefysiske program er gått raskt fremover, og at de kan ha kjernefysiske våpen i løpet av uker.

Den nåværende administrasjonen legger ansvaret på den forrige.

Donald Trump tok USA ut av atomavtalen med Iran. Den påla iranerne klare restriksjoner og etterlevelsen ble overvåket av utenlandske inspektører. Den gang ville det tatt Iran ett år å bryte ut av avtalen og utvikle atomvåpen.

Nå er det snakk om «noen få uker eller mindre», ifølge president Joe Bidens pressesekretær, Jen Psaki.

– Dette er med sikkerhet en direkte konsekvens av å trekke seg ut av avtalen. Det gjør oss mindre trygge, og gir oss mindre innsyn, sier Psaki.

Trump mente avtalen som president Barack Obamas administrasjon undertegnet sammen med andre stormakter og Iran var tidenes verste.

Da USA forlot handlingsplanen, og innførte enda strengere sanksjoner, mente Trump at Iran ville måtte akseptere en langt bedre avtale på hans betingelser.

Det skjedde ikke.

Da USA trakk seg ut sa Iran at de ikke lenger var bundet av sentrale elementer i avtaler. Da Trump skrotet atomavtalen intensiverte Iran arbeidet med å anrike uran. Nå kan det iranske regimet om få uker ha skaffet seg masseødeleggelsesvåpenet som de i alle år hevdet at de ikke ønsket.

MØTTES: Russlands president Vladimir Putin hadde besøk av Irans president Ebrahim Raisi i Moskva i januar.

Europeiske land har i to år forsøkt å redde atomavtalen. Biden ønsker å fornye avtalen, forutsatt at Iran overholder alle forpliktelser. Et utkast til en avtale ligger på bordet, men i 11. time ser det ut til at diplomatiet har gått i vranglås.

Hvis Iran får atomvåpen kan det starte et nytt våpenkappløp i Midtøsten. Det vil bety en dramatisk opptrapping av Irans konflikt med arvefienden Israel, som har atomvåpen. Saudi-Arabia vil oppfatte det som en alvorlig trussel hvis Iran, deres største rival i regionen, får atomvåpen.

Det virker uendelig lenge siden, men det er mindre enn ett år siden Joe Biden møtte Vladimir Putin i Genève.

Toppmøtet resulterte i en felles uttalelse hvor Putin og Biden bekreftet prinsippet om at kjernefysisk krig ikke kan vinnes og aldri må utkjempes. Lederne erklærte at de ville samarbeide om fremtidig våpenkontroll og gjennomføre tiltak for å redusere risiko.

Men Putin gjør det stikk motsatte av tillitsskapende tiltak.

Åtte måneder etter Genève invaderer han Ukraina. Resultatet er ødelagte forbindelser mellom øst og vest og den mest spente sikkerhetspolitiske situasjon i Europa siden de mørkeste dagene under den kalde krigen.