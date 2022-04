MYTE: – Invasjonen av Ukraina var det endelige beviset på at Putin og Russland ikke frykter, og ikke har fryktet, et militært angrep fra Nato, skriver kronikkforfatterne.

Hvorfor Russland frykter Nato

Om Putin faktisk hadde oppfattet Nato som en militær trussel mot Russlands sikkerhet, ville han ført en helt annen politikk – og han ville fremfor alt ikke gått til krig mot Ukraina.

TORUNN LAUGEN HAALAND, professor, Institutt for forsvarsstudier/Forsvarets høgskole

SVEN G. HOLTSMARK, professor, Institutt for forsvarsstudier/Forsvarets høgskole

Russisk retorikk frem mot invasjonen av Ukraina hadde to hovedelementer: Det ene var fortellingen om en kunstig ukrainsk statsdannelse som historisk og kulturelt ikke hadde livets rett. I tillegg var landet styrt av et «nazistisk regime» som hadde begått massive overgrep mot Ukrainas russisktalende befolkning. Det andre var påstanden om at Natos østutvidelse utgjorde en uakseptabel trussel mot Russlands sikkerhet.

Putin presenterte sin versjon av Ukrainas historie første gang i juli 2021, i teksten «Om russeres og ukraineres historiske enhet». Tematikken ble så dels gjentatt, dels videreutviklet i Putins taler 21. og 24. februar i år – først da han undertegnet «anerkjennelsen» de to «folkerepublikkene» i Donbas, og deretter ved starten av angrepet.

Fortellingen om Ukraina var dels ganske enkelt løgnaktig (deriblant påstandene om det «nazistiske» regimet i Kyiv og om «folkemord» mot russere). Dels utgjorde den en versjon av historien som utelukkende har interesse som eksempel på hvordan historisk råmateriale kan misbrukes for et politisk formål.

Ikke desto mindre er det grunn til å tro at denne fortellingen har fungert etter hensikten – det synes klart at store deler av den russiske befolkningen støtter opp under aggresjonen mot Ukraina. Nazisme-retorikken har en klangbunn i Russland: Krigen mot Nazi-Tyskland er fortsatt en levende del av russeres historiske erindring. Under Putin holdes dette minnet i livet i en stadig mer frisert versjon av krigens historie.

I russisk retorikk og propaganda har sannheten for lengst mistet sin betydning – det er kun effekten som betyr noe.

Russlands fremstilling av Nato som en trussel mot landets sikkerhet har selvsagt en lang forhistorie, og har også i Vesten av mange blitt oppfattet som troverdig: I seg selv er det ikke en urimelig tanke at en stormakt reagerer på at en militærallianse under ledelse av en annen (og langt sterkere) makt rykker nærmere landets grenser. Spørsmålet er hvorfor Russland har opplevd det som uakseptabelt at Nato rykker nærmere.

Russlands fremstilling av Nato som en militær trussel mot russisk sikkerhet hadde liten troverdighet også før Russland angrep Ukraina: Den russiske militære og politiske ledelsen må ha vært på det rene med at noe slikt, gitt virkeligheten i dagens Europa, var utelukket av både politiske og militære grunner.

Militært på grunn av nedbyggingen av Vestens militære strukturer i Europa etter den kalde krigen, og politisk simpelthen fordi det er vanskelig å se at USA eller europeiske regjeringer, og folkene som de representerer, ville ha interesse av å utløse en ny og ødeleggende storkrig i Europa.

I den grad noen fortsatt måtte ha vært i tvil om hvorvidt Moskva fryktet et angrep fra Nato, burde Russlands diplomatiske utspill i desember i fjor ha ryddet denne tvilen av veien: Kravene til USA og Nato, fremlagt i form av en lang redegjørelse fra russisk UD 10. desember og to «avtaleutkast» en uke senere, må ha vært utformet i full bevissthet om at de viktigste punktene var absolutt uantagelige:

Dette gjaldt punktet som i realiteten betød at Nato og USA skulle trekke seg militært ut av alle medlemslandene som var kommet til siden 1999, og det gjaldt punktet om at Nato ikke ville oppta noen ny medlemmer. Også andre punkter i disse dokumentene var åpenbart ikke ment å bli tatt på alvor.

I og med at kravene ble fremmet i ultimatums form – på bakgrunn av en massiv styrkeoppbygging langs grensen mot Ukraina og under gjentatte trusler om å gripe til «militærtekniske» virkemidler om kravene ikke ble innfridd – ble de ikke presentert, og var ikke ment som, forhandlingsutspill.

Et i utgangspunktet uantagelig ultimatum er ikke et redskap for å forhindre en konflikt – det er et redskap for å rettferdiggjøre en angrepskrig (slik Østerrike-Ungarns ultimatum til Serbia var det i juli 1914). Dette var situasjonen også i desember i fjor: De russiske utspillenes eneste funksjon var å skape en form for rettferdiggjørelse av den kommende invasjonen av Ukraina – en invasjon som på dette tidspunktet ganske sikkert var besluttet.

PROPAGANDA: – Hvorfor forbauses det over at Putins virkelighetsbeskrivelse ble og blir godtatt i Russland, blant en befolkning hvorav en stor del ikke har hatt tilgang til eller oppsøkt annen informasjon enn Putin-regimets versjon, spør kronikkforfatterne.

Den propagandamessige logikken er enkel: Russland hadde kommet med et utspill, Nato og USA avviste utspillet, ergo var hva som skjedde videre, ikke lenger Russlands ansvar.

Strategien var ikke uten virkning – også i Vesten og i Norge var det offentlige stemmer som godtok (og fortsatt godtar) den russiske «argumentasjonen»: Det var Vesten og Natos, ikke Russlands agering, som var den bakenforliggende årsaken til det som derfor kunne kalles «konflikten» rundt Ukraina.

Hvorfor da forbauses over at Putins virkelighetsbeskrivelse ble og blir godtatt i Russland, blant en befolkning hvorav en stor del ikke har hatt tilgang til eller oppsøkt annen informasjon enn Putin-regimets versjon?

Vi var mange som lenge før Russland faktisk angrep, pekte på det opplagte – nemlig at effekten av Russlands trusselpolitikk uvegerlig ville føre til nettopp det som Russland angivelig fryktet: Et mer samlet Nato, et forsterket militært Nato-nærvær i de «nye» medlemslandene mot øst, og i økt interesse for Nato-medlemskap i Sverige og Finland. Dette var effekter som var fullstendig forutsigbare.

Om Putin faktisk hadde oppfattet Nato som en militær trussel mot Russlands sikkerhet, ville han ført en helt annen politikk – og han ville fremfor alt ikke gått til krig mot Ukraina.

Russlands opprinnelige plan for krigen mot Ukraina er i beste fall kjent for vestlig etterretning – men vi andre kan likevel trekke noen sikre slutninger om forutsetningene på russisk side for at angrepet ble satt i gang: Nato ville ikke gripe inn direkte, Ukraina ville bli raskt overvunnet, Vesten ville ikke rekke, og kanskje heller ikke ønske, å gi Ukraina våpenhjelp, og Vesten ville ikke rekke, og kanskje heller ikke ønske, å iverksette virkelig kraftfulle økonomiske sanksjoner.

Vesten ville reagere som ved tidligere anledninger – protestere og innføre begrensede sanksjoner, men i hovedsak lete etter en mulighet til å normalisere forholdet til Russland.

Invasjonen av Ukraina var det endelige beviset på at Russland ikke frykter, og ikke har fryktet, et militært angrep fra Nato. Om Nato faktisk var ute etter å utløse en militær konfrontasjon med Russland – hvilken anledning kunne være bedre enn en åpen russisk aggresjon mot Ukraina? Men selvsagt – Russland visste at Nato ikke ville gripe inn militært, for i Kreml er man fullstendig på det rene med at Nato i forholdet til atomvåpenmakten Russland bare kan ha en defensiv rolle.

Men er det dermed sagt at Russland ikke fryktet Nato? Nei – selvsagt fryktet Russland Nato, og gjør det fortsatt, men ikke på grunn av en mulig Nato-aggresjon. Det Putins Russland frykter, er alliansens defensive rolle. Russland frykter Natos artikkel 5, den kollektive sikkerhetsgarantien som er alliansens kjerne – et angrep på ett medlemsland, vil bli ansett som et angrep på de alle.

For Russland er Natos artikkel 5 en trussel ved at den begrenser landets handlefrihet i land som omfattes av garantien – om Ukraina hadde vært Nato-medlem, ville angrepet 24. februar ikke funnet sted. Derfor vil vi i ukene og månedene som kommer, få se en mer og mer truende retorikk overfor Sverige og Finland – ikke fordi svensk eller finsk Nato-medlemskap utgjør en trussel mot Russlands egen sikkerhet, men fordi Natos artikkel 5 ikke bare beskytter mot et russisk militært angrep, men også mot utilbørlig press og innblanding i finsk og svensk politikk.

Men nettopp av samme grunn er det disse to landene med stor sannsynlighet vil søke seg til Nato – nå vet de hva det innebærer å være del av en russisk interessesfære. Som så ofte før i Russlands historie er landets regime sin egen og sitt folks verste fiende.

Så var det likevel muligheten av et fremtidig ukrainsk Nato-medlemskap som lå bak Russlands aggresjon, om enn av andre grunner enn det som ble sagt i Moskva?

Nei, også den forklaringen har liten eller ingen troverdighet: Etter 2014, så lenge Krim-konflikten var uløst, var Ukraina ikke kandidat til å bli medlem i Nato – alliansen tar ikke opp som medlemmer stater som har uløste territorielle konflikter, og løsningen på denne konflikten lå i Russlands hender.

Russland angrep Ukraina fordi det var mulig – Ukraina er ikke medlem av Nato, og fordi utviklingen i Ukraina siden 2013 ble ansett som en trussel mot Putins regime – et demokratisk, vestvendt og kanskje stadig mer velstående Ukraina ville vært en utålelig kontrast til et Russland i forfall.

Og dessuten – for et regime som har få eller ingen skrupler med å bruke militærmakt for å nå sine mål: Hvorfor skulle Putins Russland ikke angripe og underlegge seg Ukraina?

Svaret på spørsmålet om hvorfor Russland har opplevd det som en trussel at Nato rykker nærmere, er viktig for Norge og de andre Nato-landene som nå skal utmeisle en ny forsvars- og sikkerhetspolitikk. Hvis Russland frykter et Nato-angrep, vil beroligende og tillitsbyggende tiltak åpenbart være viktige: I verste fall kunne russisk frykt for vestlig aggresjon utløse et russisk forkjøpsangrep.

Selv om Russlands sterke motvilje mot Nato derimot skyldes at de ikke ønsker liberale demokratiske regimer i det de oppfatter som sin interessesfære, er det gode grunner til å fortsatt signalisere at Nato ikke har aggressive hensikter.

Det er derfor for eksempel slett ikke gitt at Norges basepolitikk er blitt avleggs. Selv om det viser seg umulig å bygge tillit med Putins Russland, vil det komme tider etter disse og norsk politikk må hele tiden vise sin defensive karakter.

Den nye sikkerhetspolitikken vil likevel måtte ha avskrekking som bunnlinje – og nå med utgangspunkt i at væpnet konflikt med Russland er en reell, ikke bare en hypotetisk, mulighet.